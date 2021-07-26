Карабах: туры за $1 как способ реанимировать туризм

После поражения в прошлогодней войне власти Нагорного Карабаха прилагают усилия по поддержке экономики за счет развития туризма.

До 2020 года международный туризм в регионе развивался быстрыми темпами. В 2019 году эта цифра составила почти 42 000 иностранных гостей, что на 46 процентов больше показателя за предыдущий год. Большинство из них были из России, США и Франции, где проживают крупные армянские диаспоры.

Однако с тех пор их число резко снизилось – сначала в результате пандемии COVID-19, а затем из-за войны с Азербайджаном, длившейся с конца сентября до начала ноября.

В 2020 году Карабах посетили всего 2 444 человека, что на 94 процентов меньше, чем в 2019-м. В первой половине 2021 года количество прибывших в Карабах иностранных туристов составило 1 447 человек, что на 30 процентов меньше в сравнении с тем же периодом предыдущего года. По словам Геворга Аракеляна, главы департамента туризма де-факто министерства экономики и сельского хозяйства Нагорного Карабаха, среди туристов, прибывших сюда в 2021 году, большую часть составили россияне.

«До пандемии туристический сектор процветал», – сказала Яна Аванесян из «Инициативы развития Арцаха», новой полуофициальной структуры, деятельность которой направлена на развитие экономики, в том числе туристического сектора. (Арцах – армянское название региона). Однако сейчас туристический сектор «переживает сложные времена – он больше всего пострадал от войны», – сказала Eurasianet.org Аванесян.

Проблем много.

В войне с Азербайджаном самопровозглашенное государство потеряло 75 процентов некогда контролируемой ими территории, включая самое популярное туристическое направление – исторический город Шушу (в армянской версии – Шуши). Многие гостиницы переполнены жителями, которые были вынуждены покинуть районы, потерянные армянской стороной. С главной дороги, ведущей на эту территорию, можно увидеть азербайджанских военнослужащих, а еще там немало мин, оставшихся со времен войны. «По-прежнему стоит вопрос безопасности, будь то разминирование или неопределенная линия фронта», – сказала Аванесян.

Возможно, самым серьезным препятствием является то, что въезд на территорию теперь регулируется российскими миротворцами, которые отказывают во въезде почти всем желающим, за исключением русских и армян.

«Проблема в том, что многие иностранцы не могут получить разрешение, а даже в тех редких случаях, когда они его получают, им отказывают во въезде» российские миротворцы, сказала Аванесян. По ее словам, этот вопрос не зависит от органов управления туризмом. «Мы не знаем, кто выдает разрешения и по каким критериям. Должны быть четкие критерии, чтобы туристов не разворачивали прямо на въезде, что нередко случается».

На вопрос о недопуске туристов Лилит Асрян, сотрудница де-факто министерства иностранных дел Нагорного Карабаха, сказала Eurasianet.org: «Решения о выдаче или отказе в визах принимаются вместе с ними [российскими миротворцами], поскольку безопасность Арцаха теперь обеспечивается миротворцами. Если людям выдают разрешение на въезд, у них не должно возникнуть никаких проблем».

К тому же, российские миротворцы публикуют «вводящие в заблуждение» сообщения о статусе исторических церквей в Карабахе, пожаловался руководитель аналитического центра «Энакет» Тигран Абрамян в сообщении на Facebook от 13 июля. Российские миротворцы регулярно выпускают пресс-релизы о том, как они сопровождают армянских паломников в монастыри Амарас и Гандзасар, дороги к которым теперь проходят неподалеку от некоторых азербайджанских позиций.

«У людей, не посещавших Арцах после войны или не знакомых с ситуацией на линии соприкосновения с азербайджанскими войсками, может сложиться впечатление, что Гандзасар или ведущая к нему дорога находятся под контролем Азербайджана и по ней опасно передвигаться», – написал Абрамян. Подобные сообщения «вносят некоторую сумятицу, которая может привести к распространению страха и тревоги среди прибывающих в Арцах туристов», – сказал он.

На фоне этих опасений власти Карабаха пытаются изменить восприятие региона туристами. Аракелян из управления по туризму сказал, что в настоящее время реализуются различные инициативы по развитию туризма, особенно среди армян. «Мы готовимся организовать визиты турагентов, гидов и общественных деятелей, чтобы продемонстрировать им то, что здесь сохранилось и насколько это безопасно, – сказал он Eurasianet.org. – Потому что это один из ключевых вопросов, даже граждане Армении скептически относятся к вопросу безопасности».

Одна из первых инициатив принадлежит управлению по туризму: они начали предлагать субсидированные туры по Карабаху, в том числе в дом-музей Никола Думана, лидера партизанского движения, боровшегося против Османской и Российской империй и родившегося в Гшлаге, а также в монастыри Гандзасар и Амарас. Однодневные туры, стоимость которых составляет 500 армянских драмов (чуть меньше доллара), были запущены 17 июля.

Одно из ежегодных мероприятий «Tech Week Armenia» в этом году прошло в Степанакерте, столице Карабаха, и собрало 1500 участников и 60 докладчиков из IT-компаний Армении и Карабаха. Организовав это мероприятие в Карабахе, «нашей целью было изменить послевоенные настроения, показать, что жизнь продолжается, – сказал де-факто государственный министр Карабаха Артак Бегларян на состоявшемся 3 июля открытии конференции. – Мы должны приложить усилия для решения существующих проблем и сосредоточиться на долгосрочном развитии родины».

Среди территорий, контроль над которыми армяне потеряли во время войны, числится основной винодельческий район Карабаха – Гадрут. Одно из значимых событий – ежегодный фестиваль вина проходил каждый сентябрь, начиная с 2014 года, в гадрутском селе Тог, которое сейчас находится под контролем Азербайджана. Организаторы решают вопрос о том, где проводить его в этом году.

В попытке поддержать винодельческую отрасль Карабаха, включая винный туризм, 9 июля в Ереване прошло мероприятие по дегустации карабахских вин, организованное Вахе Кеушгеряном, советником де-факто лидера Карабаха и руководителем «Инициативы развития Арцаха».

«Мы организовали дегустацию как напоминание о том, что, несмотря на войну и геополитические потрясения, винодельческая отрасль Арцаха развивается и процветает, – сказала Eurasianet.org Эйми Кеушгерян, дочь и деловой партнер Вахе Кеушгеряна. – Подобные мероприятия жизненно важны для винного туризма в Арцахе, потому что они дают возможность встретиться рестораторам, продавцам и любителям вина на одном мероприятии, чтобы они могли продегустировать редкие вина, которые сложно попробовать в иных обстоятельствах».