Каспий ждет «катастрофическое падение уровня воды» – исследование

В то время как земной шар нагревается и уровень моря повышается, земли, примыкающие к Каспийскому морю, сталкиваются с противоположной проблемой. Синоптики ожидают резкого снижения количества осадков в Центральной Азии и увеличения испарения с поверхности самого большого озера на планете. К концу XXI века уровень воды в Каспии может упасть на 18 метров, что приведет к резкому сокращению хозяйственной производительности моря и усилению напряженности между пятью прибрежными странами, которые совершенно не готовы к решению этой проблемы, или даже практически не осведомлены о ней.

В мире в целом тоже уделяется мало внимания «разрушительным» последствиям исчезновения озер, утверждает группа ученых под руководством Матиаса Пранге из Университета Бремена.

Судьба Каспия, возможно, уже предрешена. Сейчас море опускается на 6-7 сантиметров в год. Некоторые его секторы будут похожи на то, что осталось от Аральского моря, пишут Пранге и его коллеги в опубликованной недавно статье в журнале Communications Earth & Environment, издаваемом ведущим международным научным изданием Nature.

Красным помечены секторы моря, которые полностью высохнут при сценариях с падением уровня воды на 9 или 18 метров. Оттенками синего помечены секторы, которые сохранятся, но многие них превратятся в мелководье (самый светлый оттенок – глубина меньше 1 метра, самый темный – свыше 1000 метров). (Карта: Prange et al)

«Уровень моря в Каспийском море, по прогнозам, упадет на 9-18 метров при сценариях со средними и высокими выбросами [парниковых газов] до конца этого столетия, что будет вызвано значительным увеличением испарения с поверхности озера, которое не будет уравновешиваться увеличением речного стока или осадков. Согласно этим новым прогнозам, снижение уровня Каспийского моря в XXI веке будет примерно вдвое больше, чем предполагалось предыдущими климатическими моделями. Вследствие снижения уровня воды на 9-18 метров оголится дно обширного северного шельфа Каспийского моря, туркменского шельфа на юго-востоке и всех прибрежных районов в средней и южной части Каспийского моря. Кроме того, полностью высохнет залив Кара-Богаз-Гол на восточной окраине моря. В целом, если снижение уровня воды достигнет 9 метров, то площадь Каспийского моря сократится на 23 процента, а если на 18 метров – на 34 процента».

Экологические последствия очевидны. Мелководные северные районы, которым точно исчезнут, служат нерестилищем для местных видов рыб. За этим последуют экономические потрясения с «серьезными социально-экономическими последствиями, [которые] могут спровоцировать локальные и региональные конфликты в этом этнически разнообразном регионе, где и без того много напряженности».

Связанные с Каспием политические вопросы уже вызывают значительные трения: например, страны годами спорят по поводу того, море это или озеро? Ответ на этот вопрос повлияет на определение морских границ и то, на каком расстоянии от берега прибрежные страны могут разрабатывать шельфовые месторождения нефти и газа. По мере отступления берегов Каспийского моря Азербайджану, Ирану, Казахстану, России и Туркменистану придется заново согласовывать зоны юрисдикции и права на вылов рыбы.

Между тем, хотя эти катастрофические сдвиги могут произойти уже при жизни нынешнего и следующего поколений, в прибрежных странах мало занимаются изучением данной проблемы. Еще в 2011 году межправительственная комиссия прогнозировала, что уровень Каспийского моря будет колебаться лишь незначительно.

«В результате на международном, национальном и региональном уровнях не предпринимаются охватывающие весь регион меры по адаптации к понижению уровня Каспийского моря», – пишут ученые.