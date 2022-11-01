Китайские автомобили завоевывают рынки Центральной Азии

На дороги выезжают первые собранные в Узбекистане китайские автомобили, китайские компании наращивают производство в Центральной Азии, а российские фирмы отступают под напором санкций.

Как сообщает сайт Spot.uz, 27 октября в продажу поступили четыре модели внедорожников марки Chery, собранные на узбекском заводе ADM Jizzakh.

Компания Chery предоставляет кредиты на выгодных условиях, чтобы помочь покупателям с покупкой этих автомобилей, цены на которые составляют от 26 000 долларов за модель Tiggo 7 Pro до 40 000 долларов за Tiggo 8 Pro Max. При первоначальном взносе в размере 25 процентов предлагается нулевая процентная ставка, если кредит будет выплачен в течение 36 месяцев, или 7-процентная на 48 месяцев. Машины также можно брать в лизинг.

Модели Chery стоят дороже, чем автомобили местного производства, выпускаемые государственной компанией UzAuto Motors. Цена на популярную модель Chevrolet Nexia составляет около 11 тысяч долларов.

К 2024 году компания Chery планирует открыть в Узбекистане 23 автосалона. Первый из них уже работает в Ташкенте; в этом году также должны открыться салоны в Андижане, Фергане, Намангане и Самарканде.

Прошлой весной базирующаяся в городе Уху корпорация Chery Automobile Co., привлеченная выгодными условиями, в том числе в отношении таможенных тарифов, подписала соглашение о сборке автомобилей на заводе в Свободной экономической зоне Джизака. Сборочное производство заработало в августе.

Китайская автомобильная компания BYD Auto также недавно заключила с UzAuto Motors договор об организации автосборочного предприятия в Узбекистане.

Китайские компании видят на рынках Центральной Азии незанятую нишу, образовавшуюся в результате тяжелого удара, который нанесли по российской автомобильной промышленности санкции, наложенные в связи с войной в Украине.

Многие популярные японские и европейские модели, продающиеся в Казахстане, раньше выпускались в России, но тамошние заводы были вынуждены приостановить их производство из-за санкций. Кроме того, российские власти запретили экспорт некоторых комплектующих.

С учетом того, что доставка автомобилей из Китая в Казахстан занимает не более 18 дней, китайские производители получили удобную возможность восполнить эту нехватку.

Это относится и к казахстанским заводам. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), за первые три квартала этого года объем производства в Казахстане вырос на 25 процентов.

Рост производства на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в Кустанайской области на севере страны, собирающем автомобили китайской марки JAC, составил 28 процентов.

По данным АКАБ, в первые девять месяцев этого года автомобили JAC занимали пятое место по популярности среди казахстанских покупателей; их опережали Chevrolet, Hyundai, Kia и «Лада».

Продажи китайских автомобилей в Казахстане начали расти еще до российского вторжения в Украину.

В 2021 году на долю китайских марок приходилось 3,4 процента продаж новых автомобилей в Казахстане, что соответствовало 4000 тысячам штук и было вдвое больше, чем за предыдущий год.

Особенных успехов добилась компания Chery: в прошлом году, заключив дистрибьюторское соглашение с агентством Astana Motors, она быстро вошла в десятку самых популярных в Казахстане марок.

В сентябре рост продаж Chery был больше, чем у любой другой марки, утверждает АКАБ, и теперь эта марка занимает пятое место по объему продаж. JAC находится на шестом месте.

«Шесть китайских автомобильных брендов, представленных в Казахстане, продали […] за восемь месяцев 2022 года […] почти 5000 автомобилей», — сообщила в прошлом месяце компания Astana Motors. Эта цифра уже превзошла суммарный объем продаж за прошлый год.

Во время сентябрьского визита в Казахстан китайского лидера Си Цзиньпина компания Astana Motors подписала соглашение о строительстве завода по производству автомобилей марок Chery, Changan и Haval, которые она уже сейчас продает.

После ввода в эксплуатацию, намеченного на 2025 год, этот завод в промышленной зоне Алматы сможет выпускать до 90 000 автомобилей в год, 60 процентов которых пойдут на экспорт в страны постсоветского пространства.

Российская «Лада», по-прежнему популярная в Казахстане, все еще занимала в прошлом месяце шестое место по цифрам продаж — но они уменьшились на 55 процентов.

Что же касается результатов с начала года, «Лада» находится на пятом месте, и ей наступают на пятки Chery и JAC, занимающие, соответственно, шестое и седьмое места.