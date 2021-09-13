Китайские генетики обнаружили родство между кыргызами и пакистанцами

Китайские генетики, изучающие ДНК кыргызов, утверждают, что представители этой тюркской этнической группы тесно связаны с одним из народов Пакистана.

В Кыргызстане это наверняка вызовет неоднозначную реакцию. В ответ на рост числа транзитных туристов из Пакистана этим летом некоторые кыргызстанцы начали нагнетать страхи и проявлять необычную для них негостеприимность, по всей видимости, приняв гостей за афганских беженцев. Между тем научное сообщество, возможно, еще более обеспокоит то, как собирались образцы ДНК.

Но сначала несколько слов о результатах исследования.

Группа исследователей во главе с Фэнгом Сонгом из Института судебной медицины Сычуаньского университета, при финансовой поддержке Национального фонда естественных наук Китая, сравнили мутации Y-хромосомы мужчин кыргызской национальности, проживающих в Синьцзяне. Результаты исследования указывают на то, что у современных кыргызов две основные группы предков, и что они тесно связаны с казахами, что неудивительно. В частности, сопоставив идентифицированные гаплогруппы с другими наборами данных, исследователи утверждают, что «кыргызская этническая группа имеет большое генетическое сходство с пенджабцами из Лахора в Пакистане». (При этом дополнительных подробностей практически не обнародовалось.)

Теперь немного об этической стороне исследования.

Образцами ДНК послужили мазки со щек, взятых у 314 мужчин из числа представителей исповедующего ислам кыргызского меньшинства в Синьцзяне. В докладе о результатах исследования говорится, что мазки «были собраны с одобрения комитета по этике Сычуаньского университета» и только «с письменного информированного согласия» участников.

Но у комитетов по этике университетов за пределами Китая может возникнуть вопрос, а могли ли мусульмане в Синьцзяне в нынешних условиях ответить отказом. За последние несколько лет Китай произвольно отправил до миллиона мусульман Синьцзяна, включая кыргызов, казахов, уйгуров и представителей других национальностей, в разветвленную сеть тюремных лагерей, в попытке подавить призывы к самоопределению и успокоить паранойю Пекина по поводу ислама. Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» назвала эти действия правительства «преступлениями против человечности».

Доклад был опубликован в июле рецензируемым журналом «Электрофорез» (Electrophoresis). Это издание принадлежит базирующемуся в Нью-Джерси крупному научному издательству «Уайли» (Wiley), что придает исследованию определенный налет респектабельности. (Журнал назван в честь процесса, когда электрический ток используются для разделения фрагментов ДНК, РНК и белков, что позволяет более детально их изучить.)

Восемь редакторов другого принадлежащего «Уайли» издания – «Молекулярная генетика и геномная медицина» (Molecular Genetics & Genomic Medicine) – подали этим летом в отставку из-за опасений по поводу исследований, проводимых с уйгурскими ДНК, сообщила в августе Мара Гвистендаль из издания «Интерсепт» (Intercept).

Кроме того, на днях два журнала, принадлежащих издательству «Спрингер нейча» (Springer Nature), отозвали статьи китайских криминалистов, также работающих с ДНК уйгуров из Синьцзяна. В обеих статьях в качестве соавторов были указаны сотрудники спецслужб. В статье от 9 сентября издание «Нью-Йорк таймс» отметило, что отзыв статей указывает на «более масштабные нарушения процедур получения согласия и необходимость более пристального контроля в случаях с участием уязвимых групп, таких как угнетенные меньшинства. […] Многие уйгуры рассказали “Нью-Йорк таймс”, что их массово вызывали для сдачи властям образцов крови под видом бесплатного медицинского осмотра. По их словам, у них не было другого выбора, кроме как подчиниться».