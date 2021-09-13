Китайские генетики обнаружили родство между кыргызами и пакистанцами
При этом образцы ДНК собирали в китайском Синьцзяне, где царит полицейский режим. Могли ли участники исследования отказаться, не опасаясь последствий со стороны властей?
Китайские генетики, изучающие ДНК кыргызов, утверждают, что представители этой тюркской этнической группы тесно связаны с одним из народов Пакистана.
В Кыргызстане это наверняка вызовет неоднозначную реакцию. В ответ на рост числа транзитных туристов из Пакистана этим летом некоторые кыргызстанцы начали нагнетать страхи и проявлять необычную для них негостеприимность, по всей видимости, приняв гостей за афганских беженцев. Между тем научное сообщество, возможно, еще более обеспокоит то, как собирались образцы ДНК.
Но сначала несколько слов о результатах исследования.
Группа исследователей во главе с Фэнгом Сонгом из Института судебной медицины Сычуаньского университета, при финансовой поддержке Национального фонда естественных наук Китая, сравнили мутации Y-хромосомы мужчин кыргызской национальности, проживающих в Синьцзяне. Результаты исследования указывают на то, что у современных кыргызов две основные группы предков, и что они тесно связаны с казахами, что неудивительно. В частности, сопоставив идентифицированные гаплогруппы с другими наборами данных, исследователи утверждают, что «кыргызская этническая группа имеет большое генетическое сходство с пенджабцами из Лахора в Пакистане». (При этом дополнительных подробностей практически не обнародовалось.)
Теперь немного об этической стороне исследования.
Образцами ДНК послужили мазки со щек, взятых у 314 мужчин из числа представителей исповедующего ислам кыргызского меньшинства в Синьцзяне. В докладе о результатах исследования говорится, что мазки «были собраны с одобрения комитета по этике Сычуаньского университета» и только «с письменного информированного согласия» участников.
Но у комитетов по этике университетов за пределами Китая может возникнуть вопрос, а могли ли мусульмане в Синьцзяне в нынешних условиях ответить отказом. За последние несколько лет Китай произвольно отправил до миллиона мусульман Синьцзяна, включая кыргызов, казахов, уйгуров и представителей других национальностей, в разветвленную сеть тюремных лагерей, в попытке подавить призывы к самоопределению и успокоить паранойю Пекина по поводу ислама. Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» назвала эти действия правительства «преступлениями против человечности».
Доклад был опубликован в июле рецензируемым журналом «Электрофорез» (Electrophoresis). Это издание принадлежит базирующемуся в Нью-Джерси крупному научному издательству «Уайли» (Wiley), что придает исследованию определенный налет респектабельности. (Журнал назван в честь процесса, когда электрический ток используются для разделения фрагментов ДНК, РНК и белков, что позволяет более детально их изучить.)
Восемь редакторов другого принадлежащего «Уайли» издания – «Молекулярная генетика и геномная медицина» (Molecular Genetics & Genomic Medicine) – подали этим летом в отставку из-за опасений по поводу исследований, проводимых с уйгурскими ДНК, сообщила в августе Мара Гвистендаль из издания «Интерсепт» (Intercept).
Кроме того, на днях два журнала, принадлежащих издательству «Спрингер нейча» (Springer Nature), отозвали статьи китайских криминалистов, также работающих с ДНК уйгуров из Синьцзяна. В обеих статьях в качестве соавторов были указаны сотрудники спецслужб. В статье от 9 сентября издание «Нью-Йорк таймс» отметило, что отзыв статей указывает на «более масштабные нарушения процедур получения согласия и необходимость более пристального контроля в случаях с участием уязвимых групп, таких как угнетенные меньшинства. […] Многие уйгуры рассказали “Нью-Йорк таймс”, что их массово вызывали для сдачи властям образцов крови под видом бесплатного медицинского осмотра. По их словам, у них не было другого выбора, кроме как подчиниться».
Дэвид Триллинг является управляющим редактором Eurasianet.org.
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