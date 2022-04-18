Китайские ученые анализируют изменения водных систем Центральной Азии

Реки Центральной Азии пересыхают по всей длине, от источника до устья.

Две новые статьи, опубликованные китайскими учеными, которые исследуют противоположные концы двух крупных речных бассейнов этого региона, подтверждают, что Центральная Азия переживает климатические изменения, которые будут иметь значительные последствия для экономики.

Тот факт, что эти исследования финансируются правительством Китая, подчеркивает наличие у Пекина многочисленных интересов в этом регионе. Некоторые из рек пересекают китайскую границу, что усиливает напряженность споров по вопросам водопользования. Засуха, охватившая прошлым летом весь регион, привела к росту цен на продовольствие и побудила Кыргызстан оставлять больше воды для собственного потребления. При этом ниже по течению Китай строит гидроэлектростанции. То и дело возобновляющиеся столкновения из-за воды в Ферганской долине грозят перерасти в более крупномасштабный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном, двумя нестабильными государствами, граничащими с Синьцзяном. Китайские ученые ежегодно публикуют десятки статей о гидрологических системах этого огромного региона, простирающегося от Каспийского моря до центральной части Китая.

Во-первых, ледники. В начале XX века, до нынешней волны изменений климата, порожденной деятельностью человека, когда природа находилась в состоянии, близком к равновесному, ледники гор Тянь-Шаня существовали по предсказуемой схеме: зимой выпадал снег, что увеличивало объем льда; летом часть этого льда таяла, наполняла реки и водохранилища и снабжала крестьян, живущих в тысячах миль от гор, водой для орошения.

Теперь это равновесие нарушено, утверждают Хун-юй Ван с соавторами в статье под названием «Возросший за последние сорок лет негативный баланс массы способствует увеличению вариаций стока ледников в горах Тянь-Шань», опубликованной в марте в журнале «Вода» (Water).

Если в течение нескольких десятилетий расположенные ниже по течению сельскохозяйственные предприятия и гидроэлектростанции получали летом даже больше воды (т.е. ее уровень был выше исторического среднего), то теперь, как выясняется, реки стали менее полноводными и менее предсказуемыми.

Большинство ледников Тянь-Шаня уменьшаются и исчезают. В некоторых случаях количество воды, стекающей с ледников каждое лето, прошло пиковое значение и начало падать.

Поскольку постоянно измерять каждое из тысяч ледяных полей невозможно, Ван и другие исследователи используют для проверки существующих компьютерных моделей спутниковые фотографии с высоким разрешением и измерения речных стоков. Продолжая предыдущие исследования и проверяя их достоверность, они измеряют изменения, происходящие по всему Тянь-Шаню.

Как они установили, хотя масса большинства (80 процентов) ледников Тянь-Шаня уменьшается, ледники, расположенные на хребте Алатау над Бишкеком и в части Джунгарского Алатау на востоке Казахстана, (составляющие 20 процентов от всей совокупности ледников) кажутся стабильными или даже растущими после резкого уменьшения, произошедшего в начале этого века.

Кроме того, Ван и соавторы отмечают рост количества осадков. Зимой это способствует формированию ледников. Но общее повышение температур и длительности летних сезонов сводит на нет любые приращения массы ледников, произошедшие за последние 40 лет. Между уменьшением ледников и повышением температур существует более сильная корреляция, чем между ростом ледников и осадками. Дополнительные осадки по большей части выпадают в теплые летние месяцы (в июле и августе), когда они лишь ускоряют таяние льда.

Вторая статья рассматривает потребности в воде и ее дефицит в дельте Амударьи, которая некогда стабильно наполняла южную часть Аральского моря.

Между 1970-ми и 2010-ми годами сток Амударьи в Хорезмской области и республике Каракалпакстан Узбекистана снизился на 60 процентов, сообщают Чжэн Ван и соавторы в статье под названием «Анализ разрыва спроса и предложения и коэффициента дефицита воды в нижней части Амударьинского бассейна в Центральной Азии», напечатанной в «Международном журнале экологических исследований и здравоохранения» (International Journal of Environmental Research and Public Health).

За этот период спрос превышал предложение в среднем на 72 процента. В последнее время как спрос, так и предложение снизились, но только благодаря некоторым замысловатым вычислениям: авторы исключают из рассмотрения Аральское море и граничащие с ним заболоченные территории, считая их безнадежными. Сбросив со счетов потребности Арала — потому что его, по сути, больше не существует, — авторы сообщают, что дефицит резко снизился несмотря на то, что сельское хозяйство требует все больше воды. Таким образом, по коэффициенту дефицита воды ситуация «изменилась с ужасной на серьезную».

Тем не менее исследователи недвусмысленно говорят об одной проблеме: «В процессе сельскохозяйственного производства происходят огромные потери воды», и сельскохозяйственным предприятиям следует вводить более рациональные методы орошения. Водосберегающие технологии внедрены лишь в 7 процентах хозяйств Хорезма и Каракалпакстана.

Поскольку этот регион получает так мало воды из Амударьи, он оказывается в зависимости от той воды, которая падает с неба. По счастью для его жителей, климатические изменения приводят к росту уровня дождевых осадков в регионе — хотя и этого далеко не достаточно для удовлетворения нужд производства хлопка, пшеницы и риса. Кроме того, изменения климата приводят к сокращению вегетационного периода.

Главный вывод: «Основным ограничивающим фактором социально-экономического развития рассматриваемого региона являются водные ресурсы» наряду с «неустойчивостью экологической среды засушливой зоны».