Китайский «Шелковый путь здоровья» прошел мимо Центральной Азии

Данная статья опубликована в категории «Мнения».

В Центральную Азию начали поступать первые партии китайских вакцин от коронавируса. Но многие встречают их с подозрением – вследствие двойственности и неопределенности дававшихся Пекином ранее обещаний и его неспособности обернуть кризис себе на пользу.

В годы, предшествовавшие пандемии, президент Китая Си Цзиньпин продвигал в Центральной Азии инициативу «Шелковый путь здоровья», призванную способствовать распространению традиционной китайской медицины и развитию сотрудничества в области здравоохранения в рамках флагманского мегапроекта «Один пояс и один путь». На фоне распространения COVID-19 инициатива приобрела особую актуальность, но ее расплывчатая концепция так практически и не обрела какие-то конкретные формы.

В начале пандемии поставки масок и другой медицинской помощи помогли отвлечь внимание от неверных действий Пекина на начальных этапах распространения COVID-19 и попыток запутать вопрос о происхождении нового коронавируса. Мы с благодарностью принимали эту помощь – часто украшенную красными бантами и надписью «Общее будущее».

Затем Пекин увлекся помпезностью.

В сентябре прошлого года государственные СМИ Китая сообщили, что министр иностранных дел Ван И и его коллеги из России, Казахстана, Кыргызстана и Монголии договорились построить «крепость на пути пандемии – Шелковый путь здоровья», в рамках которого будет осуществляться обмен медикаментами и вакцинами, и даже продвигаться традиционная китайская медицина. Прозвучавшие на встрече высказывания были подхвачены и центральноазиатскими СМИ, однако цитировались неизменно слова Вана, а не наших лидеров. По его словам, эти пять государств также договорились ограждать Китай от обвинений в том, что он не остановил вирус, когда тот впервые появился в Ухане. Как выразилось информационное агентство «Синьхуа», этот новый альянс «будет противодействовать любым попыткам политизировать пандемию и повесить на вирус географический ярлык».

Китаю пока действительно успешно удавалось блокировать любые международные расследования, отвергая их как «политический вирус», с которым необходимо бороться наряду с самим коронавирусом. Но с вакцинами в Центральной Азии Пекин добился меньшего успеха.

Узбекистан – единственная страна региона, которая активно сотрудничает с КНР в этой области, проводя третью фазу испытаний пока непроверенной вакцины ZF-UZ-VAC 2001, созданной китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. По сообщениям, 27 марта в Ташкент прибыл миллион доз этого препарата.

Казахстан, где не была официально зарегистрирована ни одна из китайских вакцин, 26 марта объявил о приобретении 3 миллионов доз вакцины, произведенной китайской компанией Sinovac. На следующий день в нескольких городах прошли антикитайские акции протеста.

На момент написания данной статьи только Кыргызстан начал распространение китайской вакцины среди населения: китайский государственный фармацевтический гигант Sinopharm поставил вакцин на 75 тысяч человек. Когда 29 марта заместителю министра здравоохранения Кыргызстана сделали прививку, он сказал, что беспокоиться не о чем, потому что вакцина была испытана в России.

И это очень важный пункт. Я и мои друзья, если у нас будет выбор, решительно предпочтем российский «Спутник-V» китайской вакцине. Судя по результатам опросов, мы не одни такие. Согласно исследованию, проведенному в феврале организацией «Барометр Центральной Азии», люди считают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области здравоохранения с гораздо большей вероятностью на помощь придет Россия, а не Китай. В Кыргызстане доверяющих России оказалось в 10 раз больше тех, кто сообщил о доверии к КНР.

В Центральной Азии широко распространен вакцинный скептицизм. Добавьте к нему латентную синофобию, и почва для усилий Китая на этом поприще станет совсем неплодородной. Возможно, поэтому Пекин, похоже, особо и не старается. Вместо этого он выбирает страны, – Венгрию, Турцию, Бразилию, – где может сгенерировать наиболее позитивный пиар и показать нос Западу.

Но вялые усилия Китая в Центральной Азии только подтвердили наши подозрения. Мы должны были стать первой остановкой на «Шелковом пути здоровья». Бросив своих соседей и закрыв для нас границы, Пекин доказал, что «Шелковый путь здоровья» – пустые слова.