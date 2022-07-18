Китайский горнодобытчик обещает Таджикистану рабочие места, но цифры не сходятся

Китайская горнодобывающая компания Tibet Everest Resources сообщила о планах построить в Таджикистане индустриальный парк, который создаст до 10 тысяч рабочих мест. Это обещание прозвучало именно тогда, когда центральноазиатская страна, которая и без того испытывает финансовые трудности, готовится к новой волне экономических неурядиц, спровоцированной спадом экономики в России.

В распространенном в прошлом месяце заявлении компании говорится, что проект, реализуемый ее дочерним предприятием «Таджикско-китайская горнопромышленная компания» (Tazhong), будет направлен на переработку цветных металлов.

«Таджикско-китайская горнопромышленная компания» уже играет огромную роль в экономике Таджикистана. Компания является первым зарегистрированным в стране предприятием со стопроцентным иностранным участием. В 2021 году на ее долю пришлась почти половина от общего объема производства (в стоимостном выражении) в сфере добывающей промышленности Таджикистана, что эквивалентно примерно 3,5 процентам валового внутреннего продукта страны.

В своих заявлениях для прессы компания говорит о своем значении для экономики Таджикистана, но в представленных ею цифрах имеются расхождения.

В своих интервью руководство предприятия утверждает, что они обеспечивают работой более 4 тысяч человек в Таджикистане. В других случаях они заявляли о трудоустройстве 3 тысяч человек.

Подобные разночтения наблюдаются и в общедоступной информации о размере вклада компании в государственную казну. В апреле издаваемая в Душанбе газета «Азия-Плюс» со ссылкой на недатированное интервью главы дочернего предприятия Ли Яо Хуэй сообщила, что на тот момент компания перечислила в госбюджет 33 миллиарда сомони (3,2 миллиарда долларов по текущему курсу) налогов и других сборов. Он добавил, что компания предоставила Таджикистану дополнительную «помощь» в размере 1,6 миллиарда сомони.

Но в сентябре 2021 года Ли сказал, что с момента своего основания компания уплатила государству 4,2 миллиарда сомони в виде налогов и сборов.

Дочернее предприятие было создано в Таджикистане в 2007 году, а о планах создать индустриальный парк было объявлено в честь 15-летия этого события. «Таджикско-китайская горнопромышленная компания» разрабатывает цинковые, свинцовые, медные и серебряные рудники. Компания утверждает, что способна перерабатывать 4 миллиона тонн руды в год.

Предприятие также заинтересовано в том, чтобы в Таджикистане его воспринимали не только как надежного инвестора, но и как компанию, чье присутствие оказывает позитивное влияние на развитие страны.

В прошлом году по случаю 30-летия независимости Таджикистана «Таджикско-китайская горнопромышленная компания» профинансировала реконструкцию отдаленного 38-километрового участка дороги на севере страны, соединяющего города Бустон и Зарнисор. На реализацию проекта было выделено 75 миллионов сомони (7,3 миллиона долларов). Работы должны быть завершены к сентябрю этого года.

На церемонии, посвященной началу этих работ, глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода высоко оценил вклад компании в развитие социальной инфраструктуры.

«Все, кто будет пользоваться этой дорогой, надеемся, будут довольны ее качеством и комфортом», – сказал Ахмадзода.

Впрочем, эта работа вряд ли осуществляется безвозмездно. Не сообщалось, упомянул ли Ахмадзода о том, что в Зарнисоре, расположенном на высоте 1300 метров над уровнем моря, находится предприятие по переработке свинца и цинка, принадлежащее «Таджикско-китайской горнопромышленной компании».

«Таджикско-китайская горнопромышленная компания» хотя и является крупным, но далеко не единственным инвестором из Китая.

В 2021 году китайские компании инвестировали в Таджикистан более 211 миллионов долларов, что составляет почти 62 процента от общего объема прямых иностранных инвестиций. В основном эти средства пошли на добычу и переработку свинцовых, цинковых и оловянных руд, а также на разработку месторождений драгоценных и полудрагоценных камней и металлов.

В апреле президент Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Согдийскую область для участия в открытии нового золотоперерабатывающего завода, построенного компанией Talco Gold – совместным предприятием «Таджикской алюминиевой компании» и китайской компании Tibet Huayu Mining. Строительство объекта обошлось почти в 136 миллионов долларов. На тот момент компания пообещала, что обеспечит работой 1500 человек, большинство из которых – граждане Таджикистана.

Одновременно с ростом влияния Китая на экономику Таджикистана снижается значимость России.

По оценкам Всемирного банка, объем денежных переводов, отправляемых домой таджикскими трудовыми мигрантами, подавляющее большинство которых, как правило, едут на заработки в Россию, может упасть на 40 процентов в 2022 году из-за кризиса, вызванного санкциями против РФ. По мнению банка, это может привести к сокращению экономики Таджикистана на 2 процента.