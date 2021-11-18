Китайско-казахстанское СП приступает к производству ядерного топлива

Предприятие по производству ядерного топлива для реакторов, являющееся первой ласточкой новой фазы сотрудничества между Нур-Султаном и Пекином, получило первую поставку обогащенного урана из России.

Поставку для расположенного в Усть-Каменогорске китайско-казахстанского совместного предприятия ТОО «Ульба-ТВС» осуществило АО «ЦОУ», подразделение российского энергетического гиганта «Росатом», говорится в сообщении на сайте поставщика от 16 ноября.

ТОО «Ульба-ТВС» на 51 процент принадлежит казахстанскому государственному урановому гиганту «Казатомпром», а остальная часть находится в собственности крупнейшей государственной ядерной компании Китая China General Nuclear Power Corporation (CGNPC).

Официальный запуск СП, значительно задержавшийся из-за пандемии коронавируса, состоялся 10 ноября.

Председатель правления «Казатомпрома» Мажит Шарипов приветствовал проект как возможность для Казахстана «войти в узкий круг государств, производящих и поставляющих ядерное топливо для атомных электростанций».

ТОО «Ульба-ТВС» будет производить тепловыделяющие сборки, которые будут поставляться на атомные электростанции КНР.

Строительство предприятия началось в 2016 году на территории Ульбинского металлургического завода (УМЗ) с использованием технологий из Китая, Франции, Германии и США.

Наличие США в этом списке представляется примечательным, т.к. в прошлом году Вашингтон приостановил экспорт любых радиоактивных материалов, предназначенных для использования на объектах CGNPC, из-за опасений по поводу наращивания Китаем свого арсенала ядерного оружия.

Казахстан, который благодаря «Казатомпрому» является крупнейшим производителем урана в мире, позиционирует себя и в качестве игрока на арене ядерной дипломатии.

На УМЗ в Оскемене, также известном как Усть-Каменогорск, находится Банк низкообогащенного урана (НОУ) – поддержанная МАГАТЭ инициатива стоимостью 150 миллионов долларов, предназначенная для хранения низкообогащенного урана для стран с гражданскими ядерно-энергетическими программами.

«Как государство, располагающее большими объемами урансодержащего сырья, мы вносим свой вклад в мирное использование атомной энергии», – сказал тогдашний президент Нурсултан Назарбаев на церемонии открытия НОУ в 2017 году. С тех пор об этом объекте мало что было слышно.

Сотрудничество Китая и Казахстана в этой области началось как минимум в 2006 году, когда CGNPC вышла на рынок и учредила с «Казатомпромом» совместное предприятие «Семизбай-U», занимающееся разработкой двух урановых рудников в Казахстане.

Этим летом CGNPC за 435 миллионов долларов приобрела 49-процентную долю в дочерней компании «Казатомпрома», занимающейся разработкой двух урановых месторождений в Туркестанской области.

Предполагается, что предприятие в Оскемене будет производить около 200 тонн тепловыделяющих сборок в год.

Россия, старейший партнер Казахстана по урановым проектам, похоже, закрепилась в качестве поставщика для этого предприятия.

До января прошлого года у Казахстана был миноритарный пакет акций Уральского электрохимического комбината в Новоуральске, которым он владел благодаря 50-процентному паю в совместном предприятии с АО «ТВЭЛ».

Но затем в том же месяце «Казатомпром» продал свою долю российской стороне, сохранив за собой одну акцию и гарантированный доступ к продукции завода – старейшего в своем роде в России.

В заявлении АО «ТВЭЛ» говорится, что поставки для ТОО «Ульба-ТВС» будут осуществляться «на регулярной основе в рамках действующего коммерческого контракта».

В последний раз собственный завод по производству ядерного топлива у Казахстана был более 20 лет назад. Но после закрытия этого объекта, располагавшегося в Актау, предложения о строительстве нового сталкивались с яростным сопротивлением. Отчасти это объясняется наследием советской ядерной программы, оставившей после себя экологический ущерб и болезни.