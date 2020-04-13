Китайцы подозревают Россию в занижении статистики по коронавирусу

7 апреля, в снег и трескучий холод, десятки одетых в черную форму китайских полицейских закрыли границу в Суйфыньхэ, где до этого действовал единственный остававшийся открытым пункт пересечения китайско-российской границы. На следующий день, когда 11 миллионам жителей Уханя – эпицентра глобальной пандемии коронавируса Covid-19 -- впервые за два с половиной месяца позволили вернуться к нормальной жизни, Суйфыньхэ – городской уезд с населением около 60 тысяч человек в провинции Хэйлунцзян на северо-западе КНР – закрыли на карантин.

Карантин был строгим, т.к. Суйфыньхэ является сравнительно маленьким городом с ограниченной в ресурсах здравоохранительной инфраструктурой. Согласно официальному заявлению муниципальных властей, с 18:00 8 апреля людям запрещалось покидать свои дома без разрешения. Каждому домохозяйству давалось право раз в три дня отправлять одного человека купить продукты.

Причиной введения властями столь радикальных ограничений стал внезапный приток зараженных коронавирусом из России. За неполных три месяца с тех пор, как в январе Китай признал наличие случаев заболевания коронавирусом в Ухане, в Суйфыньхэ официально не было зафиксировано ни одного случая заражения Covid-19.

Но в апреле ситуация быстро изменилась: за первую неделю месяца местные чиновники сообщили о 84 подтвержденных случаях заболевания Covid-19 в Суйфыньхэ. Все зараженные были гражданами Китая, которые работали в разных сферах в Москве и ее окрестностях. Они прибыли в Суйфыньхэ из Москвы через Владивосток, расположенный в трех с лишним часах езды от данного пограничного поста.

После введения в Суйфыньхэ карантина коронавирус превратился в источник трений между Китаем и Россией – двумя странами с нелиберальными политическими повестками, выступающими в последние годы в качестве стратегических партнеров, главным образом благодаря объединявшему их неприятию американских геополитических приоритетов.

Немного иронично, что одним из основных источников напряженности стало отсутствие откровенности по поводу пандемии. Многие представители международного сообщества подозревают Китай в сокрытии информации о вспышке Covid-19 в Ухане на ранней стадии эпидемии, а затем в занижении общего числа заболевших и погибших. Но теперь в самом Китае нарастает гнев, причиной которого является становящееся все более распространенным мнение, что российские власти намеренно скрывают масштабы пандемии в РФ.

Официально, по состоянию на 12 апреля, в России было зарегистрировано более 15 тысяч случаев заболевания Covid-19, что на 16 процентов больше, чем сутками ранее. Москва и ее окрестности являются основным очагом коронавируса в России. В начале марта российские власти поспешили заявить, что пандемию в РФ удалось взять под контроль, но в течение следующих нескольких недель им пришлось пойти на попятный и ввести режим самоизоляции по всей стране.

Западные наблюдатели давно сомневаются в точности российских данных, учитывая многократно документально подтвержденную склонность Кремля подчинять информацию своим политическим приоритетам. Известие о заражениях в Суйфыньхэ представляется очередным конкретным примером, подтверждающим подозрения о значительной заниженности российской статистики.

В последние дни дискуссии о ситуации с Covid-19 в России вспыхнули в китайских социальных сетях. Всего за два дня хэштег «Хэйлунцзян вчера сообщил о 20 завезенных из России случаях» собрал 93 миллиона просмотров на Weibo, китайском аналоге Twitter. Крупная государственная газета People's Daily опубликовала информацию с этим хэштегом 7 апреля. Среди тысяч комментариев под данной статьей многие начали выражать сомнения относительно официальной российской статистики по коронавирусу.

Типичный комментарий в Weibo выглядел примерно так: «Судя по этому проценту, в России, должно быть, произошел взрыв, но статистика это не отразила».

11 апреля People's Daily опубликовала материал об отправке группы китайских медработников из провинции Хэйлунцзян в Россию. Многие читатели ответили гневными комментариями под статьей.

«Самому Суйфыньхэ не хватает масок N95 и средств индивидуальной защиты. Не может ли государство отправить эти принадлежности туда, вместо того, чтобы приоритизировать иностранные нужды?» – написал один пользователь.

«Когда в России устраивали облавы на китайцев и избивали их, Россия, вероятно, не думала, что мы продолжим к ним подлизываться», – написал другой.

Статья в газете People's Daily Post от 11 апреля подчеркивает разрыв в китайском публичном дискурсе относительно России. С конца января-начала февраля сформировались две отличающиеся друг от друга картины. Одна, продвигаемая в основном в государственных СМИ, изображает Россию как друга и надежного союзника. На другой, основанной на рассказах китайских студентов, предпринимателей и туристов, Россия предстает далеко не дружелюбной: российских полицейских и других местных чиновников часто обвиняют в повсеместной дискриминации китайских граждан и жестоком обращении с ними.

Столкнувшись с волной сомнений и гнева общественности в Интернете, правительство Китая предприняло усиленные попытки сохранить контроль над изложением информации о китайско-российских отношениях. 1 марта посольство Китая в России опубликовало заявление, опровергающее историю о том, что 80 граждан КНР подвергались жестокому обращению со стороны российских чиновников в карантинном учреждении. Многие китайские СМИ тут же разместили это заявление на своих страницах в социальных сетях. Но многие читатели не поверили. Хотя китайские социальные сети находятся под жестким наблюдением и контролем, признаки недоверия и недовольства всплыли на поверхность.

«Это все чушь, просто взгляните на истории, публикуемые нашими студентами в России, перестаньте пытаться приукрасить Россию», – написал один пользователь в комментарии в Weibo к статье Global Times, ежедневного таблоида с националистическим уклоном, контролируемого Компартией КНР. Комментарий собрал более 1200 лайков.

Граждане Китая, которым довелось пожить некоторое время в России, говорят, что их не удивляет образ действий России на фоне пандемии. Проблемы, на которые сейчас обратили внимание в КНР, всегда были частью их жизни в РФ. Опрошенные в рамках подготовки данной статьи люди попросили не называть их имен из соображений конфиденциальности.

«Цифры здесь [в РФ] кажутся искусственными, – сказала Ся, 26-летняя аспирантка Московского государственного педагогического университета. – Многие россияне тоже относятся к ним с сомнением».

По ее словам, поскольку она посчитала, что ситуация в Москве хуже, чем сообщалось, она с самого начала стала принимать меры предосторожности. С середины марта она почти не выходила за пределы своего района. Но Ся выразила обеспокоенность по поводу некоторых из ее российских соседей, которые, на ее взгляд, не достаточно серьезно относятся к угрозе. В частности, многие жители Москвы все еще не носят масок, отметила она.

«Я недавно спросила соседку, не нужны ли ей маски, – сказала Ся. – Она ответила, что нет, и спросила, нет ли у меня лучше сигарет».

Во многих отношениях проблемы, возникающие у китайцев в России в связи с коронавирусом, не новы. Пандемия лишь усугубила некоторые из них, а другие, наоборот, облегчила.

«Для иностранцев российские полицейские – это настоящий кошмар, – сказал Ся. – Коррупционные действия широко распространены, особенно когда они видят перед собой людей с азиатской внешностью».

Ся приехала в Россию четыре года назад. С тех пор она привыкла к русскому образу жизни и тому, как россияне проявляют гордость и предубеждение.

«Русские не проявляли по отношению к нам ни особого дружелюбия, ни особой агрессии», – сказала Ся.

Между тем вспышка COVID-19 помогла некоторым китайским студентам немного сблизиться со своими российскими соседями. 20-летняя Инь начала учебу в Петрозаводском государственном университете в сентябре прошлого года в качестве студентки по обмену. По ее словам, некоторые российские студенты в ее общежитии цеплялись к ней и другим китайским студентам. Но после того, как ее и ее друзей в феврале поместили в карантин, некоторые российские студенты начали приносить им еду и отправлять ободряющие сообщения каждый день.

«Возможно, они иногда действуют на нервы, – сказала Инь. – Но в критические моменты я могу на них рассчитывать».

Большой проблемой, по мнению многих молодых китайцев в России, является то, что до вспышки китайская пропаганда слишком старалась создать среди китайцев положительный образ России.

«Наша пропаганда всегда сверхпозитивна», – сказал 24-летний Фанг, рыночный аналитик из города Шэньчжэнь на юге КНР. В начале февраля Россия отправила в Китай более 40 тонн медикаментов тремя партиями. Данная акция широко освещалась китайскими государственными СМИ, назвавшими ее «значительной помощью» и восхвалявшими Россию как сильного и скромного союзника, оказывающего поддержку, не ожидая при этом похвал.

«Думаю, в этом и заключается проблема нашей пропагандистской системы, – сказал Фанг. – Не следует смотреть только на хорошие стороны какого-либо государства».

«Некоторые люди дома были разочарованы, – сказала Ся. – Потому что освещение России [в КНР] было слишком позитивным».

Кстати, в то время как история о российской помощи широко освещалась китайскими госСМИ, в России она не попала в заголовки.

«Большинство людей здесь [в России], вероятно, не знали об этом», – отметила Ся.

По словам Михала Любины, преподавателя Ягеллонского университета в Польше и эксперта по китайско-российским отношениям, лидеры этих двух стран, опираясь на государственные СМИ в укреплении тесных двусторонних связей, при принятии решений не принимают во внимание общественные настроения.

Мнение общества «не имеет значения в российско-китайских отношениях», сказал Любина. Он охарактеризовал двусторонние связи между КНР и РФ как «горячие сверху, но холодные снизу».

При этом Любина считает, что вспышка коронавируса особо не затронула два основных фактора, цементирующие стратегические связи между Россией и Китаем – антагонизм по отношению к Соединенным Штатам во внешней политике и взаимные интересы в сфере импорта/экспорта энергоносителей.

Но пандемия подрывает официальные усилия по культивированию чувства взаимной дружбы среди населения двух стран, добавил Любина. Социальные связи между двумя государствами является самым слабым звеном их двусторонних отношений, и чиновники давно пытаются решить эту проблему.

«В течение последних 15 лет постоянно предпринимались попытки улучшить социальные отношения, – отметил Любина. – Но теперь, думаю, коронавирус все это разрушил».