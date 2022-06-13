Китай активизирует экономическую экспансию в Центральной Азии?

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Ван И по время визита последнего в Казахстан 6-9 июня. (Фото: akorda.kz)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Переговоры между Китаем и странами Центральной Азии стали важнейшим событием прошедшей недели. В Казахстане состоялась встреча в формате «Центральная Азия – Китай», в рамках которой представители всех государств ЦА встретились с членом Госсовета и министром иностранных дел КНР Ван И. Темы встреч пересекались: вопросы глобальной безопасности, развитие сотрудничества в разных сферах, борьба с COVID-19, но были и свои особенности. Многие сферы переговоров уже активно развиваются, а какие-то выглядят проблемными.

Приезд Ван И был прелюдией к визиту в регион главы КНР Си Цзиньпина, запланированному на осень этого года. Тот факт, что Си намерен приехать лично, является важным дипломатическим и геополитическим заявлением, особенно учитывая, что он старается избегать личного присутствия на публичных мероприятиях в связи с пандемией (в частности, китайский лидер пропустил встречу «Большой двадцатки» и другие значительные саммиты). Это указывает на повышенный интерес Пекина к региону.

Вторжение России в Украину, по всей видимости, создало для Китая как дополнительные трудности, так и возможности, которыми Пекин, судя по всему, намерен воспользоваться. На этом фоне, похоже, активизировались крупные проекты в ЦА с участием КНР, включая строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также развитие «Срединного коридора».

Казахстан

Глава Министерства иностранных дел и член Госсовета КНР Ван И посетил Казахстан 6-9 июня. Основной целью приезда было участие в третьей встрече министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – Китай» (C+C5), но также он провел двусторонние встречи с представителями Казахстана.

7 июня Ван И встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В рамках встречи обсуждались перспективы развития казахско-китайских отношений, в том числе реализацию китайской инициативы «Один пояс, один путь». На фоне сокращения китайского транзита в Европу по территории России наблюдается многократный рост перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (также известному как «Срединный коридор»), который пролегает в том числе по территории Казахстана, что увеличивает важность этой страны для Пекина.

Одним из других примечательных аспектов диалога было обсуждение войны в Украине. По результатам встречи МИД Китая опубликовал сообщение, повелев странам Центральной Азии «остерегаться предпринимаемых внешними силами попыток вовлечь страны региона в конфликты крупных держав и заставить их встать на ту или другую сторону» и «стойко противостоять внешним вмешательствам», имея в виду США и остальные страны Запада. В коммюнике Пекин также, похоже, заверяет страны в своем покровительстве, заявляя, что «Китай никогда не позволяет сторонним силам разжигать волнения в этом регионе».

В сообщении о встрече, опубликованном администрацией Токаева, о нотациях, которые читал Ван И, не упоминается. Вместо этого основное внимание уделено той поддержке внутриполитическому курсу Токаева, которую Ван выразил от имени президента Китая Си Цзиньпина. Подчеркивается и намерение Си осенью посетить Казахстан.

В тот же день Ван И встретился с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди. Одним из ощутимых результатов диалога стала договоренность об открытии консульств стран в китайском городе Сиань и казахском Актобе. Казахстанский бизнес надеется, что это поможет пошире приоткрыть двери в Китай. В последние годы экспортеры из РК испытывали значительные трудности с доступом к китайскому рынку из-за все более непредсказуемых и жестких ограничений, вводимых китайскими властями. В частности, в 2021 году резко упал экспорт продовольствия. (Однако, видимо ситуация как минимум частично улучшается: в частности, за январь-апрель 2022-го экспорт подсолнечного масла в КНР увеличился в шесть раз – до 40,3 млн долларов.)

В дополнение, несмотря на оптимистичные заявления представителей Казахстана и КНР, кроме трудностей с экспортом в отношениях между странами наблюдаются и другие значительные проблемы. В частности, хотя в 2016 году две страны договорились о реализации более 50 совместных проектов, на данный момент реализованы были лишь несколько из них. Также значительная часть казахстанцев с подозрением относится к китайским работодателям, что уже не раз приводило к забастовкам. На этом фоне некоторые китайские инвесторы сворачивают свою деятельность в стране.

Кроме того, с 2020 года Казахстан сокращает поставки газа в Китай, хотя энергоносители по прежнему являются столпом казахстанского экспорта. 9 июня 2022-го президент РК поручил дополнительно перенаправить 2 млрд кубометров экспортного газа на внутренний рынок. Правда, пока неясно, повлияет ли этот шаг на поставки в КНР или в Россию, и когда именно он вступит в силу.

Кыргызстан

За время поездки Ван И в Казахстан встречи с ним провели представители всех постсоветских государств стран ЦА. Во время общения с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым 7 июня был сделан акцент на совместной торговле и развитии транспортной логистики. «Стороны договорились создать механизм местной связи и контактов, изучить вопрос об открытии дополнительных портов и обеспечить непрерывный беспрепятственный поток товаров через уже существующие; ускорить подготовку к строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и в кратчайшие сроки завершить технико-экономическое обоснование проекта; создавать культурные центры в Китае и Кыргызстане; облегчать условия обмена персоналом», – говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Возвращаясь к новостям о железной дороге, 8 июня президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с жителями Токтогульского района Джалал-Абадской области, через которую предположительно пройдет кыргызский отрезок проекта. «Если к осени завершится [работа над ТЭО проекта], то строительство дороги начнется в следующем году. Эта дорога будет завершена через три-четыре года, если три страны будут работать совместно. Доход [Кыргызстана] ... составит не менее 200 миллионов долларов», – заявил Жапаров.

Англоязычное издание Global Times, публикуемое Коммунистической партией Китая, уже минимум дважды в этом месяце коснулось данного проекта. В частности, в статье от 7 июня, начинающейся со слов «Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан (ККУ) может наконец перейти в стадию строительства», издание упоминает, что к процессу подключилась Национальная комиссия Китая по развитию и реформам – ключевое ведомство КНР, занимающееся планированием. В статье также говорится, что ККУ не только облегчит торговлю Китая со странами ЦА, но и позволит сократить путь до Европы на 900 километров (а это восемь лишних дней пути), а также упростить логистику с государствами Западной, Южной и Юго-Восточной Азии. В схожем тоне по поводу проекта высказалось и крупное китайское издание South China Morning Post, добавив, что он также может «всколыхнуть геополитическое соперничество между Китаем, Россией и США».

Тот факт, что китайская сторона уделяет проекту столько внимания, позволяет предположить, что проект действительно набирает обороты не только в Центральной Азии, но и в КНР.

В связи с сокращением китайского транзита в Европу по территории России и приоритизацией Китаем развития наземных маршрутов через Центральную Азию, актуальность ККУ возросла. Это, помимо прочего, даст Пекину возможность и укрепить связи со странами региона.

Узбекистан

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов на встрече с Ван И 7 июня тоже обсудил строительства ККУ. Стороны также коснулись вопросов организации саммита ШОС в сентябре в Самарканде и безопасности в Афганистане.

Китайский министр сказал, что потенциал сотрудничества двух стран только растет, и в первом квартале этого года двусторонний товарооборот «достиг значительного рост». Хотя Ван И не назвал конкретных цифр, появились данные Госкомстата РУ, согласно которым Китай снова вырвался на первое место по торговле с Узбекистаном: республика отгрузила в КНР товаров на 800 млн долларов, а в обратном направлении было поставлено товаров и услуг на 2,3 млрд. Китай был главным внешнеторговым партнером РУ с 2015 года, за исключением 2021 года, когда его с небольшим отрывом обогнала Россия. В текущем году РФ снова скатилась на второе место: узбекский экспорт в Россию составил 700 млн долларов, а импорт из РФ – 1,9 млрд.

Кроме того, 8 июня в Ташкенте прошло пятое заседание министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Узбекистана. Помимо обсуждения медицинского сотрудничества в период пандемии коронавируса и реабилитации пациентов после COVID-19, стороны обсудили перспективы обмена опытом в области телемедицины государств-членов ШОС.

Таджикистан

8 июня, после встречи «Центральная Азия – Китай» в Нур-Султане, Ван И провел переговоры с министром транспорта Таджикистана Азимом Иброхимом. Во многом темы диалога совпадали с теми, что обсуждали другие представители стран ЦА. Актуальной повесткой в разговоре с Таджикистаном стали вопросы новой энергетики, экологически чистых технологий, транспорта и связи, а также терроризма, сепаратизма и экстремизма, говорится в заявлении МИД КНР, где также упоминается, что торговый оборот между странами в первом квартале 2022 года вырос «более чем на 100 процентов в годовом исчислении». Кроме того, Китай призвал свои компании вкладываться в Таджикистан, инвестировать и вести бизнес в стране. Таджикистан пообещать способствовать вложениям.

Интересно, что накануне этого разговора Таджикистан объявил, что будет отказываться от доллара в пользу рублей и китайских юаней. «Все импортеры товаров народного потребления, в том числе пшеницы, горюче-смазочных материалов, растительного масла, пиломатериалов, арматуры и сырья для производства отечественных товаров, должны перевести все контракты с долларов США на российские рубли или юани», – говорится в поручении правительства Таджикистана.

Кстати, Китай по-прежнему является главным кредитором Таджикистана, который задолжал КНР 1,1 миллион долларов. «Общий объем внешнего долга Таджикистана на начало второго квартала текущего года составил чуть более $3,3 млрд, сообщает министерство финансов республики. Это на $2 млн или на 0,06% больше по сравнению с показателем в начале этого года. Соотношение внешнего долга к прошлогоднему ВВП республики остается на уровне 37,7%, как и в начале нынешнего года», – пишет портал Asia-Plus в новости от 6 июня.

Теперь, чтобы попасть в Китай, гражданам Таджикистана нужно сдавать ПЦР-тест за день до вылета в КНР, и делать его можно только в одной лаборатории, пишет Asia-Plus. В объявлении на дверях посольства говорится, что «при выезде из страны необходимо получить зеленый код, даже если вы летите через Китай транзитом. В случае отсутствия зеленого кода пассажир “застрянет” в стране транзита».

Туркменистан

Пекин заверил Ашгабат в своей заинтересованности в продолжении энергетического сотрудничества, являющегося столпом китайско-туркменских отношений. «Независимо от изменений международной ситуации, Китай неизменно стремится расширять двустороннее энергетическое сотрудничество, и позиция Китая в отношении Туркменистана как стратегического энергетического партнера остается непоколебимой», – говорится в официальном заявлении МИД КНР по результатам разговора Ван И с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым во время поездки китайского министра в Казахстан.

Остальная часть документа содержала общие фразы о «плодотворном общении и координации» и «укреплении солидарности» между двумя странами в двусторонних, региональных и международных вопросах.