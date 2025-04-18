Китай бьет по интересам «Газпрома» в Центральной Азии

Китай категорически отверг предложение РФ о наращивании поставок природного газа через Казахстан.

Это усугубит и без того критическое положение «Газпрома», некогда являвшегося важнейшим инструментом внешней политики Кремля, но ныне столкнувшегося с беспрецедентными финансовыми проблемами, в связи с чем ему пришлось отказаться от ряда проектов в Центральной Азии и Латинской Америке.

«Газпром» очень надеялся на Восток, рассчитывая увеличить поставки газа в этом направлении после потери огромной доли рынка Европы. Одним из рассматриваемых «Газпромом» проектов был трубопровод через Казахстан в Китай мощностью 35 миллиардов кубометров газа в год.

Но 15 апреля посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отверг эту инициативу. «Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, потому что там один газопровод и он переполнен. (..) Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый (газопровод – ИФ). Это дороговато. Российская сторона изучает (этот вариант – ИФ), но это не реально. Фактически это не получается. Ближе – через Монголию или СПГ», – сказал он в интервью «Интерфаксу».

Строительство газопровода «Сила Сибири-2» с пропускной способностью в 50 млрд куб. м в год через территорию Монголии в Китай изначально планировалось начать еще в прошлом году, но проект застопорился из-за нерешенных вопросов с финансированием и ряда политических факторов. Но, судя по всему, одним из основных препятствий является нехватка у России и «Газпрома» денег на осуществление этого проекта.

«Газпром», некогда являвшийся послушной дойной коровой Кремля, после начала полномасштабной войны России с Украиной потерял большую часть своих наиболее прибыльных европейских рынков. В результате компания – впервые в своей истории – отчиталась об убытках в размере около 7 миллиардов долларов в 2023 году, а в 2024 потери выросли до порядка 10 миллиардов долларов. Более того, ожидается, что в ближайшие 10 лет убытки Газпрома достигнут 179 миллиардов долларов.

Как сообщаетMoscow Times, «Газпрому» пришлось заняться масштабной реструктуризацией, включая распродажу активов и увольнение до 40 процентов персонала штаб-квартиры компании. «Газовый бизнес “Газпрома” несет катастрофические убытки, вместе с ним денег недобирает и российский бюджет, около 40% которого Путин тратит на войну», – пишет издание.

На этом фоне «Газпрому» пришлось выйти из ряда проектов в Боливии, Индии, Таджикистане, Узбекистане и Венесуэле. В частности, «Газпром» отказался от проекта «Шахпахты» в Узбекистане после истечения срока действия соглашения о разделе продукции.

Кроме того, «Газпрому» пришлось предпринять попытки пристроить свой газ в Центральной Азии по практически бросовым ценам, и на таких условиях те действительно начали покупать сравнительно большие его объемы. Но теперь политические факторы, в частности продолжающиеся притеснения в России мигрантов из Центральной Азии, побуждают руководство стран ЦА пересмотреть свой подход к закупкам российских энергоносителей.

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 15 апреля объявил, что в Бишкеке рассматривают альтернативы топливу из РФ, намекнув, что растущий интерес Кыргызстана к диверсификации связан с грубым обращением с кыргызскими гражданами во время недавнего рейда в одной из московских бань, сообщило информационное агентство ТАСС. Кулубаев, выступая на заседании кыргызского парламента, также призвал сограждан воздержаться от поездок на заработки в Россию.