Китай велит странам Центральной Азии не вмешиваться в геополитику

Странам Центральной Азии не следует вмешиваться в геополитические противостояния, предупредил своих партнеров в этом регионе во время визита в Казахстан министр иностранных дел Китая Ван И.

При этом Ван, заявивший, что «региону следует остерегаться предпринимаемых внешними силами попыток вовлечь страны региона в конфликты крупных держав и заставить их встать на ту или другую сторону», явно обращался к слушателям за пределами Центральной Азии.

Однако вряд бы кто-нибудь удивился, если бы правительства стран Центральной Азии усмотрели в этом запугивании со стороны могущественного соседа высокомерную попытку диктовать, как им следует вести международные дела.

Министерство иностранных дел Китая изложило позицию Пекина в коммюнике, опубликованном после встречи Вана с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая состоялась в Нур-Султане 7 июня.

Оба «выразили глубокую озабоченность серьезными побочными эффектами украинского кризиса», сообщило министерство, используя эвфемизм, так как оно отказывается называть российскую агрессию «войной».

«Китай надеется, что страны Центральной Азии будут стойко противостоять внешним вмешательствам, укреплять координацию, продолжать добросовестное сотрудничество и поддерживать региональный мир и стабильность, — говорится далее в коммюнике. — Китай никогда не преследовал геополитических интересов в Центральной Азии и никогда не позволяет сторонним силам разжигать волнения в этом регионе».

Здесь имеется в виду главный противник Китая — Соединенные Штаты, вместе с остальными странами Запада резко осудившие войну, которую Россия ведет в Украине, и наложившие на нее санкции.

Китай не осудил российскую агрессию. Зато он осудил «незаконные», по его словам, международные санкции против своих российских партнеров, а также «финансовый терроризм» и «применение экономического оружия».

Казахстан и другие государства Центральной Азии из-за войны в основном стараются дистанцироваться от России, при этом избегая осуждать своего союзника вслух.

В коммюнике о встрече, опубликованном администрацией Токаева, о нотациях, которые читал Ван, старательно не упоминается.

Вместо этого основное внимание уделено в нем той поддержке внутриполитическому курсу Токаева, которую Ван выразил от имени президента Китая Си Цзиньпина. Подчеркивается и намерение Си осенью посетить Казахстан.

Ван приезжал в Нур-Султан на состоявшееся 8 июня совещание министров иностранных дел стран региона, в третий раз проходящее в сравнительно новом формате под названием «Центральная Азия — Китай».

По итогам совещания были выпущены стандартные заявления о том, что укрепление сотрудничества «является важным фактором устойчивого социально-экономического развития, сохранения мира, стабильности и безопасности в регионе».

Правительства стран Центральной Азии воспользовались этим случаем, чтобы поднять вопрос об улучшении транспортных связей с Китаем.

Один из обсуждаемых проектов предусматривает строительство железной дороги, связывающей Китай с Узбекистаном через Кыргызстан (ККУ). Он был впервые предложен более двух десятилетий назад, а сейчас снова возник в речах региональных чиновников.

В прошлом месяце премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров сказал, что в сентябре правительства собираются подписать соглашение о начале строительства линии ККУ — хотя до этого нужно согласовать ее маршрут и завершить технико-экономическое обоснование.

Впоследствии президент Садыр Жапаров заявил, что строительство дороги может начаться в будущем году.

Тот факт, что эти заявления процитировала газета Global Times, публикуемая Коммунистической партией Китая, позволяет предположить, что проект действительно набирает обороты не только в Центральной Азии, но и в Китае.

Упоминалась эта тема и на двусторонних встречах Вана с министрами иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана.

Ван договорился с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым «продолжить подготовку к строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и как можно скорее завершить технико-экономическое обоснование этого проекта», — сообщило его ведомство.

В беседе Вана с исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым стороны договорились «рассмотреть возможности ускорения диверсифицированного строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и других транспортных каналов».