Китай в Афганистане: «не роскошь, а необходимость»

Китай действует в Афганистане с особой осторожностью, говорится в экспертном докладе, представленном 12 мая Наблюдательному комитету по американо-китайским экономическим и оборонным отношениям, независимому государственному агентству, подчиняющемуся Конгрессу США.

Пекин не спешит инвестировать в эту страну в связи с сильными опасениями в области безопасности.

Члены экспертной группы, рассмотревшие воздействие произошедшего в августе прошлого года возвращения движения «Талибан» к власти на евразийскую безопасность, пришли к выводу, что интересы Китая и США в этом регионе во многом совпадают, и порекомендовали Вашингтону взаимодействовать как с «Талибаном», так и с Пекином.

Для Китая отношения с «Талибаном» — «не роскошь, а необходимость», заявила Дженнифер Брик Муртазашвили из Университета Питтсбурга. Китай стремится только к обеспечению безопасности.

«Хотя Китай заманивает “Талибан” экономическими стимулами, это делается для получения гарантий безопасности и смягчения проблем развития Афганистана в связи с опасениями, что бедность может породить дестабилизацию», — говорится в ее опубликованном докладе.

«Китай хочет, чтобы в Афганистане было функционирующее правительство. Если в Кабуле не будет правительства, способного подчинить своей власти всю страну и сохранять монополию на насилие, “Талибан” не сможет обеспечивать выполнение гарантий безопасности, данных Китаю и другим соседним странам», — сказала Муртазашвили.

Беспокойство Китая усиливается в связи с растущим числом нападений на китайские предприятия в соседнем Пакистане, которые могут затормозить осуществление планов Китая в Южной Азии, утверждает Мухаммад Тайяб Сафдар из Университета Виргинии.

По территории Пакистана пролегает важный элемент инициативы «Пояс и путь» — Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК), обошедшийся в десятки миллиардов долларов. Хотя Китай хотел бы привлечь к участию в КПЭК и Афганистан, нападения на китайских рабочих значительно увеличивают накладные расходы: «Расходы на обеспечение безопасности КПЭК возросли. Судя по тому, как изменяется матрица угроз, эти расходы должны увеличиваться и дальше», — сказал Сафдар.

Хотя связи между Пекином и Исламабадом остаются прочными, особенно в оборонной сфере, «этим связям может повредить создающееся у китайцев впечатление бездействия пакистанского руководства [в отношении нападений]», — добавил он.

Кроме того, отметил Сафдар, ухудшение отношений между «Талибаном» и его бывшими сторонниками в вооруженных силах Пакистана может повредить попыткам расширения КПЭК на Афганистан.

Рафаэлло Пантуччи из сингапурской Школы международных исследований имени С. Раджаратнама, как и другие эксперты, подчеркнул, что Пекином руководят опасения, что «угрозы, исходящие из этого региона, могут в конечном счете повредить Китаю», в том числе в связи с «растущим числом региональных групп, считающих Китай своим противником».

Отвечая на вопрос о военном присутствии Китая в Центральной Азии, которое Пантуччи считает преувеличенным, он сказал: «В сфере региональной безопасности Китай остается в первую очередь солипсическим игроком», не стремящимся брать на себя лидерство или тесно сотрудничать с Москвой. «Отношения в этой области кажутся скорее параллельными, чем конкурентными».

Все три эксперта подчеркнули, что Вашингтон и Пекин преследуют в Афганистане на удивление сходные цели и порекомендовали перейти от соперничества к сотрудничеству. Муртазашвили также осудила администрацию Байдена за то, что та игнорирует новые реалии: без взаимодействия с «Талибаном» возможности США будут ограничены.

«Потенциальный выход из этого тупика возможен, если США поддержат экономическую помощь и инструменты региональных связей для достижения соседями Афганистана, стремящимися уравновесить влияние Китая, взаимовыгодных результатов», — добавила она.

Намекая на существующую на Западе тенденцию воспринимать сложные процессы, происходящие таких в удаленных регионах, чрезмерно упрощенно, Пантуччи рекомендовал США «постараться не рассматривать этот регион сквозь линзу политики великих держав».