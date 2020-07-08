Китай в Центральной Азии: восстановление связей

Для казахстанского чиновника, сталкивающегося в эти дни с большим количеством негативных экономических новостей, данные китайской таможни станут лучиком света.

Согласно китайской статистике, за первые пять месяцев текущего года экспорт Казахстана в КНР вырос на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как экспорт Узбекистана в Китай упал на 47%, а Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана – более чем на 20%.

Казахстан обладает рядом преимуществ по сравнению с соседями. Во-первых, он раньше начал процесс интеграции с Китаем. Наглядный пример – китайско-казахстанский международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос». Кроме того, в регионе только Казахстан пока наладил прямое железнодорожное сообщение с КНР. На других пограничных постах товары приходится перевозить на грузовиках, но из-за коронавируса Китай запретил водителям пересекать границу и ввел другие ограничения в отношении грузовых автомобилей. Однако эти ограничения не коснулись «Хоргоса», через который грузы можно переправляться без сопровождения, что, помимо прочего, также ускоряет процесс доставки. (Китайская сторона не стала закрывать «Хоргос» во время пандемии, но Казахстан держал свою часть закрытой с конца января до начала марта, что объясняет 24-процентное снижение импорта Казахстана из КНР в этот период.)

Нефть, котировки которой сейчас находятся на крайне низком уровне, обеспечила четвертую часть прироста казахстанского экспорта. Китай также увеличил закупки казахстанских металлов, руд, пластиков и резины, воспользовавшись снижением мировых цен на сырьевые товары.

Кроме того, казахстанские фермеры оказались в выигрышном положении на фоне объявленной Китаю администрацией Трампа торговой войны. Казахстанские экспортеры уже и раньше имели опыт приведения своей продукции в соответствие с китайскими таможенными стандартами на мясо, табак, фрукты и орехи. Торговые эксперты в Казахстане, вероятно, разбираются в этих правилах лучше, чем кто-либо еще в регионе, хотя Узбекистан тоже стремится подтянуться с помощью посольства Китая в Ташкенте и лоббисткой поддержки со стороны посольства Узбекистана в Пекине.

Однако не все южные соседи Казахстана торопятся откусить кусок этого жирного пирога.

Китай, Кыргызстан и Узбекистан 5 июня открыли новый мультимодальный транспортный коридор, состоящий из железнодорожного и автомобильного отрезков. Коридором будет управлять китайско-германско-российское совместное предприятие China Railway Express. Первые 25 контейнеров с электротехнической продукцией были доставлены поездом из Ланьчжоу на запад в Кашгар, где были погружены на грузовики для переправки через кыргызскую границу на переходе Иркештам. В Оше их снова перегрузили на поезда и отправили через территорию Узбекистана.

Путь занял семь дней – на пять дней быстрее, чем через Казахстан, – и был на 295 километров короче, сообщила китайская таможенная служба.

КНР, Кыргызстан и Узбекистан обсуждают налаживание железнодорожного сообщения через юг Кыргызстана с конца 1990-х годов.

Логично было бы предположить, что Бишкек был бы не прочь положить конец монополии Казахстана в качестве железнодорожного «окна» Центральной Азии в Китай. Но, как недавно заметил аналитик по Центральной Азии Брюс Паннье, кыргызов не устраивает железнодорожный маршрут через юг их страны, т.к. он не проходит через крупные города. (У Кыргызстана нет возможности самостоятельно финансировать свой участок железной дороги, добавил он.)

Поэтому неудивительно, что бывший министр иностранных дел Кыргызстана Муратбек Иманалиев заявил ранее в этом году, что связи между Бишкеком и Пекином находятся на самом низком уровне с момента обретения независимости. По его мнению, во многом это вина кыргызской стороны.

Может ли железная дорога помочь восстановить отношения? Похоже, что Пекин старается добиться осуществления проекта. Выход вышеупомянутого мультимодального транспортного коридора на проектную мощность может убедить инвесторов в целесообразности строительства железной дороги.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков понял намек, и 17 июня провел встречу с представителями кыргызской национальной железнодорожной компании «Кыргыз темир жолы», чтобы более детально ознакомиться с состоянием дел в этой сфере.

Инфраструктура и авторитарные правители

Пекин хочет показать соседям, что не оставил их. На прошедшей 10 июня виртуальной встрече официальные лица Казахстана и Китая договорились о реализации «семи инвестиционных проектов на сумму 576 миллионов долларов», сообщают казахстанские СМИ. Но в детали стороны вдаваться не стали.

Лишь немногим больше известно о нескольких китайских проектах в регионе, осуществляемых при поддержке Всемирного банка.

«Шанхайская компания по передаче и распределению электроэнергии» объявила 16 июня, что выиграла тендер на поставку оборудования на 196 миллионов долларов для поддерживаемого Всемирным банком проекта по модернизации сети электроснабжения в Узбекистане. Банк заявил, что рассмотрение заявок закончились всего шестью днями ранее.

Государственная компания Power China объявила 18 июня о создании совместного предприятия с государственной энергетической монополией Таджикистана с целью содействия модернизации построенной еще в советские времена части Нурекской ГЭС, генерирующей львиную долю потребляемой в стране электроэнергии. Всемирный банк предоставил большую часть финансирования для этого проекта (только первая его фаза обойдется в 325 миллионов долларов). Также деньги для проекта обещали китайский государственный Азиатский банк инвестиций в инфраструктуру и поддерживаемый Москвой Евразийский банк развития. В июне Всемирный банк также дополнительно выделил 50 миллионов долларов на вторую фазу проекта.

Днем ранее президент Китая Си Цзиньпин созвонился со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном и добился поддержки Душанбе важнейших внешнеполитических приоритетов Пекина: «Таджикистан искренне придерживается принципа единого Китая и поддерживает законные меры Китая по защите своего суверенитета и безопасности», – говорится в опубликованном агентством «Синьхуа» сообщении о телефонном разговоре между двумя лидерами.

Пекину особенно нравятся такого рода заявления, особенно на фоне ухудшения отношений с Западом из-за того, как Пекин интерпретирует свои интересы в сфере безопасности. 30 июня Таджикистан стал одной из всего двух постсоветских стран (наряду с Беларусью), которые поддержали введенный Китаем новый закон о безопасности Гонконга.

Хотя Туркменистан открыто не поддержал закон, министру иностранных дел Китая Ван И удалось – во время состоявшегося 28 июня телефонного разговора со своим коллегой Рашидом Мередовым – заставить заявляющую о своем нейтральном статусе страну благословить репрессии КНР в Гонконге и притеснение мусульман в Синьцзяне. «Туркменская сторона считает, что проблемы Гонконга и Синьцзяна являются исключительно внутренним делом Китая, и, согласно целям и принципам устава ООН, ни одна страна не имеет права вмешиваться», – говорится в сообщении «Синьхуа».

Рабочие

Китайские рабочие постепенно начинают возвращаются в Центральную Азию после смягчения введенных в связи с COVID-19 карантинных мер. 12 июня в Бишкек прибыл первый чартерный рейс с 139 рабочими, приехавшими, чтобы возобновить работы на затянувшемся проекте строительства шоссе Север-Юг, сообщает китайская государственная компания China Communications Construction, «дочка» которой – China Road and Bridge – является осуществляющим проект подрядчиком. Эта дорога стоимостью 1 миллиард долларов финансируется Эксимбанком Китая и значительно увеличивает внешний долг Кыргызстана.

6 июня в Узбекистан прибыл первый чартерный рейс из эпицентра коронавируса – города Ухань – со 112 китайскими рабочими, приехавшими строить Джизакский цементный завод стоимостью 150 миллионов долларов (работы были приостановлены из-за пандемии). К концу месяца Huaxin Cement, родительская компания подрядчика, заявила, что рабочие уже начали пробное производство. Компания также сообщила, что завод является первым в Узбекистане предприятием, полностью принадлежащим иностранной структуре. После выхода на проектную мощность завод будет производить 2 миллиона тонн цемента в год.

Но многие другие инвестиционные проекты были приостановлены.

В Таджикистане TALCO Gold – совместное предприятие китайской Huayu Mining и государственной компании TALCO, являющейся крупнейшим промышленным предприятием страны и находящейся под контролем семьи президента, – рассчитывало начать добычу золота и сурьмы еще в марте, но теперь запуск перенесен на октябрь, т.к. 135 китайских рабочих ждут открытия Таджикистаном своих границ, сообщает Sputnik.

Кроме того, 20 июня в Узбекистан прибыли 49 китайских рабочих, чтобы возобновить различные проекты, включая цементный завод в Ахангаране, который строит Beijing Triumph International Engineering.

Торговля

Казахстан импортировал 15 тонн китайского перца с огромной новой теплицы неподалеку от МЦПС «Хоргос», сообщило 8 июня издание Ili News. Данный тепличный проект, находящийся под управлением базирующегося в Синьцзяне китайско-южнокорейского сельскохозяйственного совместного предприятия Isu Longkun Agricultural Development Company, был запущен в октябре 2019 года и ставит целью наладить круглогодичные поставки своей продукции в страны Центральной Азии.

Также в июне Китай получил первую партию узбекского арахиса на сумму около 1 миллиона долларов. Таможенная служба Китая в марте наконец постановила, что Узбекистан выполнил санитарные требования, необходимые дня начала поставок этой бобовой культуры.

Гуманитарная помощь

Потоки помощи из Китая в Центральную Азию продолжают подчеркивать зависимость бывших советских республик от своего восточного соседа. Поставки укрепляют связи между государственными органами КНР и стран региона.

Например, в этом месяце государственное агентство China Geological Survey передало партию товаров медицинского назначения своему партнеру, государственному предприятию «Кыргызская геофизическая экспедиция». Больница в китайской провинции Цзянсу подарила одной из больниц Оша партию средств индивидуальной защиты и антисептиков. Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китая доставило партию помощи Минсельхозу Казахстана, а государственная компания China National Chemical Engineering безвозмездно передала очередную партию помощи городу Атырау, где находится завод компании по производству пластмассовых изделий стоимостью 2,6 млрд долларов, говорится в сообщении посольства КНР в Казахстане.

Третья партия китайской государственной помощи Таджикистану прибыла на границу 17 июня, сообщило информационное агентство «Авеста». Кроме того, Таджикский национальный университет получил 2 июня в дар 2000 хирургических масок от своего партнера по сети Институтов Конфуция – расположенного в Урумчи Синьцзянского педагогического университета. Вышеупомянутая тибетская компания Huayu Mining, являющаяся совладельцем TALCO Gold, 15 июня доставила партию медикаментов в одну из больниц Душанбе.