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Китай в Центральной Азии: гуманитарная помощь и торговля

Китаю есть чем похвастаться. И что скрывать. Это и многое другое в нашем ежемесячном бюллетене о деловой активности КНР в Центральной Азии.

Яу Цз Ян May 7, 2020
Министр здравоохранения Кыргызстана Сабиржан Абдикаримов на церемонии передачи помощи на сумму 200 тыс. долларов «с любовью от Altynken LLC», китайской горнодобывающей компании. (Фото: Gov.kg) Министр здравоохранения Кыргызстана Сабиржан Абдикаримов на церемонии передачи помощи на сумму 200 тыс. долларов «с любовью от Altynken LLC», китайской горнодобывающей компании. (Фото: Gov.kg)

Если вы читаете среднеазиатские СМИ, то наверняка уже слышали, что Китай – хороший сосед, готовый щедро помочь друзьям в трудную минуту. Пресс-службы посольств КНР работают не покладая рук, распространяя новости о щедрости Пекина: тысячи тест-систем для диагностики коронавируса, ящики с индивидуальными средствами защиты, команды китайских врачей.

Пандемия также дает китайским компаниям возможность попиариться в странах, где к ним обычно относятся с опаской. В частности, 12 апреля компания Zijin Mining передала Кыргызстану средства защиты и термометры, сообщило посольство Китая в Бишкеке.

Тем временем технический гигант Huawei расширяет в узбекской столице инфраструктуру «умного города». В опубликованной 3 апреля статье (больше похожей на пресс-релиз) на новостном сайте Podrobno.uz отмечается, что «компания не оставила Узбекистан и в самые сложные времена борьбы с эпидемией коронавируса, обеспечив главную воздушную гавань страны на безвозмездной основе двумя тепловизорными камерами».

О Китае теперь в ближайшее время точно не забудут, но лидерам государств Центральной Азии денежные вливания понадобятся больше, чем камеры.

Долговые послабления вдоль «Пояса и пути»

По состоянию на 2019 год Бишкек был должен Пекину порядка 2,3 миллиарда долларов, что эквивалентно примерно 30 процентам ВВП Кыргызстана. Президент Сооронбай Жээнбеков 14 апреля попросил президента КНР Си Цзиньпина о помощи. Переговоры с Экспортно-импортным банком Китая начались две недели спустя.

Как сообщило 30 апреля издание «Файнэншл таймс», у Пекина пока нет общего плана по поводу того, как быть с «волной заявок» на долговые послабления со стороны стран, присоединившихся к инициативе «Пояс и путь». Китайские переговорщики предпочитают работать на двусторонней основе, и «приостанавливать выплату процентов» по кредитам, а не списывать их, сказал газете один правительственный советник.

Кыргызстан привык к немного более щадящему обращению со стороны своего другого основного покровителя – России. Хотя последний раз, когда Москва три года назад списала Бишкеку долги, уже подзабылся, и России трудно соревноваться с Китаем по толщине кошелька, российский рынок никуда не делся.

Торговая статистика

Россия – впервые за два года и с минимальным отрывом от главного конкурента – вернула себе статус главного внешнеторгового партнера Узбекистана.

Товарооборот между Китаем и Центральной Азией в первом квартале значительно сократился: на 47% с Кыргызстаном, и порядка 20% с Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, согласно собственным данным КНР.

Но Китай очень хочет наверстать упущенное, заверил министр торговли Китая Чжун Шань вице-премьера Узбекистана Сардора Умурзакова во время состоявшегося 15 апреля телефонного разговора. Неделей ранее из эпицентра коронавируса – провинции Ухань – в Узбекистан выехал поезд с партией из 216 автомобилей Chevrolet Equinoxes. Это была первая поставка с тех пор, как в феврале Китай прекратил экспорт автомобилей на пике эпидемии COVID-19 на своей территории.

Дырявые границы?

Пекин так стремится вернуться к нормальной жизни, что, возможно, нарушает введенный Узбекистаном режим полного прекращения авиасообщения. Китайских рабочих по-тихому привозят в страну на китайских самолетах с гуманитарной помощью, сообщило 7 апреля Радио «Озодлик». Сотни инженеров, специалистов и других рабочих прибыли в Узбекистан четырьмя чартерными рейсами, которые, согласно официальной информации, были предназначены для перевозки врачей и гуманитарной помощи. Некоторые из них направлялись на цементный завод в Андижане, прочие – на заводы в Ташкенте. Судя по всему, по приезде их всех поместили в карантин на 14 дней. (Приезжали ли в Узбекистан специалисты и бизнесмены и на других самолетах вместе с гуманитарной помощью, доподлинно неизвестно. Поиск в китайских источниках особо не пролил свет на этот вопрос. А посольства Китая, обычно не упускающие возможности попиарить КНР, подобной информацией делиться не спешат).

Крупные проекты

Но если каким-либо бизнесменам удалось просочиться в ЦА, то им было чем заняться. Ниже представлены некоторые из крупнейших китайских проектов в регионе в прошлом месяце:

• Государственные нефтяные компании Казахстана и КНР создали на юге Казахстана совместное предприятие по производству стальных труб для транспортировки нефти, газа, воды и нефтепродуктов, сообщило Министерство промышленности и инфраструктуры Казахстана 8 апреля.

• При поддержке одного из крупнейших государственных китайских конгломератов, China Oil and Foodstuffs Corporation, в Душанбе был модернизирован крупный мукомольный комбинат, способный перерабатывать 400 тонн пшеницы в сутки, сообщило издание Asia-Plus 20 апреля.

• 18 апреля три 60-метровые турбинные лопасти, предназначенные для ветровой электростанции «Жанатас» мощностью 100 МВт, пересекли границу Казахстана в Хоргосе, сообщило китайское посольство. «Жанатас» является крупнейшим ветроэнергетическим проектом в Центральной Азии и реализуется Государственной энергетической инвестиционной корпорацией Китая. Первая фаза проекта была сдана в эксплуатацию прошлым летом.

• Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода 27 апреля навестил китайских строителей на шоссе Душанбе-Бохтар (бывший Курган-Тюбе), сообщает компания Sinohydro 16th Bureau, «дочка» китайской Power China. В ходе своего визита премьер-министр выразил надежду на то, что, несмотря на пандемию, китайские подрядчики продолжат работу, сказал, что делает все возможное, чтобы вернуть ключевых рабочих из Китая в Таджикистан, и пообещал «обеспечить, чтобы проект был сдан согласно графику в сентябре следующего года и стал новой главой в китайско-таджикской дружбе». С 2016 года в Бохтаре функционирует китайский текстильный комплекс стоимостью 160 миллионов долларов. Шоссе облегчит экспорт таджикского текстиля.

Яу Цз Ян занимается исследованием политики Китая в Центральной Азии в Академии ОБСЕ в Бишкеке.

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