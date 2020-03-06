Китай в Центральной Азии: проклятие короны

Укрепление связей: премьер-министр Кыргызстана Абылгазиев и посол Китая Ду Дэвень (справа) закладывают капсулу времени в логистическом центре «Ат-Баши» в декабре. Два месяца спустя Кыргызстан отменил сделку. (Gov.kg)

Пять стран Центральной Азии одними из первых закрыли свои границы с Китаем в начале вспышки COVID-19. Хотя все они по-прежнему утверждают, вызывая при этом резонный скепсис, что у них не зафиксировано ни одного случая нового коронавируса, в регионе наблюдаются перебои с поставками и беспокойства по поводу экономических последствий.

Цены на бананы в Узбекистане упали на 60%: потребители боятся их покупать из опасений, что фрукты прибыли из Китая. 29 февраля на бишкекском рынке «Джунхай» толпа заставила китайских торговцев закрыть свои магазины. Туркменистан практически запретил своим гражданам покидать страну.

В более спокойных частях региона последствия уже нарастают. Согласно официальной статистике из Ташкента, впервые за три года Китай не является основным экспортным направлением Узбекистана.

Узбекистан отложил крупный инвестиционный форум, запланированный на эту неделю. И хотя Ташкент отменил авиасообщение с Китаем, 26 февраля из провинции Хэбэй отправился поезд в Узбекистан, сообщает служба новостей региональной госадминистрации.

В Кыргызстане водители грузовиков, которые занимаются перевозкой китайских грузов, сидят без работы, сообщил 24.kg председатель Ассоциации грузоперевозчиков Темирбек Шабданалиев. По словам президента торговой группы Гульнары Ускенбаевой, местные производители испытывают трудности с поиском новых поставщиков.

Ряд инфраструктурных проектов в Центральной Азии приостановлен из-за того, что въезд китайским рабочим и руководителям запрещен, сообщает источник из Китая, который оказывает содействие в оформлении документов для китайских рабочих. Он добавил, что только небольшое количество китайских проектов в регионе имеют весь необходимый персонал.

Местные органы власти в Китае пересматривают свои подходы к работе. Представители администрации города Чунцин начали заключать контракты по видеоконференции, а не лично. Информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что 15 февраля таким образом было подписано соглашение об открытии в городе представительства Союза промышленников и предпринимателей Кыргызстана.

Кыргызские протестующие выгнали Китай

Иногда антикитайские протесты являются обычным делом.

18 февраля более тысячи протестующих, некоторые верхом на лошадях, выступили против китайского торгово-логистического центра стоимостью 280 млн долларов в горном Нарынском районе, недалеко от китайской границы. Демонстранты опасались, что центр подорвет суверенитет Кыргызстана. В тот же день проект был свернут.

Как заявил китайский партнер One Lead One Trading Limited, правительство Кыргызстана передумало. Близкий к переговорам источник позже рассказал Sina Finance News, одному из крупнейших новостных конгломератов Китая, что кыргызское правительство теперь должно компании около 650 000 долларов за разрыв контракта.

Индустриально-торгово-логистический центр «Ат-Баши» был призван превратить Кыргызстан в транзитный узел, соединяющий Китай с Центральной Азией и другими странами, сообщил китайский партнер Лю Ин новостному порталу правительства Синьцзяна. «Ат-Баши» должен был конкурировать с сухопутным портом «Хоргос» на казахстанско-китайской границе, который забрал часть оборота огромного рынка «Дордой» под Бишкеком.

Перед началом строительства в декабре прошла специальная церемония, на которой присутствовали премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев и посол Китая Ду Дэвэнь. Тогда Абылгазиев назвал логистический центр «наглядным примером дружбы и доверия между кыргызским и китайским народами». Он добавил, что проект создаст 9 000 местных рабочих мест.

Спустя два месяца перед Кыргызстаном замаячила перспектива изоляции – отмена проекта усилит роль Казахстана как центрально-азиатского транзитного центра Китая. 25 февраля Sina отметила: «Трудно не заметить, что Кыргызстан в последние годы извлек много пользы с помощью китайской столицы, благодаря своему географическому преимуществу (а именно, протяженной границе с Китаем). Решение отменить проект [Ат-Баши], несомненно, снизит имидж этой центральноазиатской страны в глазах китайских инвесторов».

В феврале представители Xinjiang Hualing Industry and Trade Group предложили создать логистический центр на узбекско-казахской границе, сообщает Uzdaily. Китайские чиновники позитивно отзываются о Казахстане как о транзитном маршруте для российского угля и газа.

Си остался дома

29 февраля член Политбюро Китая Ян Цзечи отправился в пятидневный тур по Казахстану, Таджикистану и Узбекистану. До кризиса COVID-19 возглавить региональную поездку должен был президент Си Цзиньпин.

Ян считается значимой, влиятельной фигурой, а не обычным чиновником-исполнителем, а иногда – даже соперником Си. Если бы его визит предполагал заключение крупных деловых сделок, то вместе с ним приехал бы кто-нибудь вроде министра иностранных дел Ван И. Государственные СМИ уделили визиту Яна не так много внимания, описывая это как попытку подтвердить статус Пекина в регионе и проинформировать соседей Китая о прилагаемых усилиях по борьбе с COVID-19.

5G в Центральную Азию привезла Huawei

Первая в Центральной Азии мобильная связь стандарта 5G заработала в Таджикистане в прошлом месяце, после того как 22 февраля российская телекоммуникационная компания «МегаФон» запустила сеть, произведенную Huawei, сообщило китайское посольство в Душанбе. В настоящее время Huawei ведет переговоры по внедрению 5G с двумя другими крупными телекоммуникационными компаниями страны – Tcell и Beeline, сообщает Sina Technology News.

Узбекистан, очевидно, будет вторым – Ташкент планирует запустить услугу 5G в сетях Huawei в этом году, заявил 20 февраля заместитель министра по развитию информационных технологий и связи Олимжон Умаров (хотя в обеих странах интернет такой медленный, что внедрение 5G кажется бесполезной инициативой).

Сотовые операторы запускают технологию нового поколения в мегаполисах по всей Центральной Азии. В прошлом году Ericsson провела тестирование связи 5G в Алматы за несколько месяцев до того, как Huawei испытала собственную сеть 5G в Нур-Султане. Ericsson и Nokia в настоящее время являются двумя основными конкурентами Huawei в развитии 5G.

Таджикистан: новая линия фронта Китая

Таджикистан продемонстрировал недавно приобретенную китайскую военную технику, включая несколько бронированных автомобилей, на параде 21 февраля в Душанбе. Jane's Defense Weekly считает, что броневики были предоставлены Китаем безвозмездно.

Ранее на этой неделе Брэдли Джардин и Эдвард Лемон опубликовали обзор деловой и военной стратегии Китая в Таджикистане.

Пояс и путь к твоему сердцу

Посольство Китая в Ташкенте пригласило детей и подростков со всего Узбекистана принять участие в конкурсе рисунков. Представленные работы не будут критиковать или возвращать, говорится в объявлении. Но, возможно, тема «Один пояс, один путь в моем сердце» сможет увлечь уставшего от текущих тревог из-за экономических проблем родителя перспективами международного инфраструктурного проекта Пекина.