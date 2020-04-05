Китай в Центральной Азии: форс-мажор

Как только в январе стало очевидно, с каким врагом в виде нового коронавируса сражается Китай, государства Центральной Азии начали захлопывать свои двери. Но от одного им было не укрыться – экономической паники, которая в марте захлестнула регион.

Торговля упала, с рынков исчезают китайские товары, а экспорт ключевого для Центральной Азии товара – природного газа – резко сократился.

5 марта стало известно, что несколькими неделями ранее компания PetroChina уведомила партнеров о форс-мажорных обстоятельствах и сократила закупки газа в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. Несколько дней спустя посольство Китая в Нур-Султане подтвердило, что сообщило производителям, что будет покупать на 20-25% меньше газа в феврале и марте. Данные с трубопроводного счетчика в Хоргосе на казахстанско-китайской границе подтверждают спад: по состоянию на 7 марта, в этом году Китай импортировал из Центральной Азии только 7,6 млрд кубометров газа, в то время как в первом квартале прошлого года этот показатель составлял 11,5 млрд.

По данным Пекина, в январе и феврале китайский импорт из Туркменистана и Узбекистана упал более чем на 17% и 35% соответственно. Товарооборот с Кыргызстаном сократился почти на 12%.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заявил 15 марта, что с момента закрытия границы в конце января его страна недосчиталась 2,5 млрд сомов (около 30 млн долларов) в виде таможенных пошлин.

Все эти цифры начинают проливать свет на самый масштабный экономический кризис в Центральной Азии с момента обретения независимости. Учитывая падение цен на нефть, правительства сталкиваются с огромным дефицитом бюджета.

Пиар-кампания

Вскоре после того, как 13 марта в Казахстане был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в Центральной Азии, Пекин бросил в бой своих пиарщиков. China Construction Bank доставил первую партию медицинской помощи в Алматы 21 марта, сообщило новостное агентство «Синьхуа». Вторая партия – от правительства Синьцзяна – прибыла в Хоргос 27 марта.

Китай проявил еще большую активность в Узбекистане, где в последние годы он быстро наращивал объем инвестиций. 26 марта в Ташкент прибыла группа китайских врачей, направленная властями провинции Цзянси. В тот же день группа китайских компаний, работающих через Узбекско-Китайский торговый дом, передала первую партию медицинской помощи посольству Китая в Ташкенте, сообщается в пресс-релизе. 30 марта на узбекских военных самолетах прибыла очередная партия медицинской помощи, предоставленной крупнейшими китайскими оборонными поставщиками, включая NORINCO, Hytera и China Policy Group, сообщил Sputnik.

Между тем просьбы Кыргызстана предоставить китайских врачей пока остались без ответа. Однако «Синьхуа» сообщило, что 26 марта на пограничный пункт на Торугартском перевале прибыла первая партия китайской медицинская помощи от властей Кызылсу Кыргызского автономного округа КНР. Также сообщается, что основатель Alibaba Group Джек Ма вызвался предоставить медицинскую помощь Кыргызстану, Узбекистану и ряду других стран.

Первая партия китайской медицинской помощи Таджикистану, включая средства индивидуальной защиты и 2 тыс. тест-систем для выявления COVID-19, прибыла 30 марта, сообщило посольство Китая в Душанбе. Таджикистан не сообщал о случаях заражения вирусом, но есть вопросы по поводу того, не связано ли это с его неспособностью организовать должную диагностику вируса.

Бизнесмены в медицинских масках

Хотя торговый оборот с Китаем сократился, в марте все-таки удалось провести несколько сделок между КНР и крупнейшими экономиками Центральной Азии – Казахстаном и Узбекистаном.

9 марта 47 грузовиков с оборудованием прибыли на завод по производству сжиженного природного газа в Атырау, являющийся совместным предприятием государственных компаний China National Chemical Engineering и Kazakhstan Petrochemical Industries сообщило китайское посольство в Казахстане.

Также 9 марта Узпромстройбанк заключил кредитное соглашение на сумму 100 млн долларов с государственным Промышленно-коммерческим банком Китая ( ICBC ). Деньги предназначены для поддержки малого и среднего бизнеса в Узбекистане, сообщил новостной сайт Uzdaily . uz . Переговоры Ташкента с ICBC по поводу кредитов на ряд проектов, включая новый финансовый центр в столице, цементный завод и другие предприятия тяжелой промышленности, были инициированы еще в конце 2018 года

Совместное предприятие Qazaq Mining Company, учрежденное казахстанскими инвесторами и китайской Zhejiang Liyang Group и специализирующееся на производстве материалов для жилищного строительства, в середине марта отгрузила в КНР первую партию казахстанского гранита, пишет China News Service.

18 марта китайско-казахстанское СП Golden Camel поставило первую партию сухого верблюжьего молока из Казахстана в Китай, сообщило посольство КНР. Это первая экспортная отгрузка казахстанских молочных продуктов в Китай с тех пор, как китайская таможня в прошлом месяце сняла запрет и разрешила импорт продукции трех казахстанских компаний.

Китайская государственная корпорация China Power Construction Corporation 24 марта завершила длившийся два года проект по модернизации гидроэлектростанции на канале Бозсу под Ташкентом, написал Uzdaily. uz испытания на ГЭС проводились посредством . Согласно информации на веб-сайте Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая,на ГЭС проводились посредством видеоконференции в связи карантином из-за коронавируса: китайские инженеры обучали местных техников дистанционно.

28 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Костанайский автомобильный завод, где при поддержке китайской компании JAC Motors организовано производство машин этой марки, чтобы принять участие в церемонии открытия совместной казахстанско-узбекистанской автосборочной линии по соглашению с «УзАвто», сообщило китайское посольство в Казахстане. В пресс-релизе правительства Казахстана не упоминается поддержка завода со стороны КНР.

В Таджикистане государственный алюминиевый завод «Талко» объявил 31 марта, что работа по созданию совместного с китайской Tibet Huayu Mining предприятия по добыче сурьмы и золота была отложена на три месяца из-за закрытия границ. Добыча золота в Таджикистане в основном контролируется китайскими производителями.

А вот новость для поклонников иката и интересующихся насекомыми: Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило , что 19 марта из китайского города Вэйфан в Узбекистан было отправлено 250 тыс. личинок шелкопряда. Это первая подобная поставка с момента начала пандемии. «Экспорт личинок шелкопряда еще более углубил сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь», сигнализируя международному сообществу, что борьба Китая с новой эпидемией коронавируса и за восстановление производства стабильно приближается к положительным результатам», – утверждается в репортаже CCTV.

Развлечения

Вынужденные сидеть дома казахстанцы получили еще одну возможность на некоторое время забыть о коронавирусе благодаря популярному китайскому сериалу «Все хорошо», который был переведен на казахский язык и транслируется на канале «Астана-ТВ», написало «Синьхуа» 23 марта. Этот сериал нарушил существующее в Китае табу на обсуждение конфликтов между поколениями, вызванных политикой «одна семья – один ребенок».