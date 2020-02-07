Китай в Центральной Азии: юань приветствуется, но рейсы отменены

В связи с ростом притока китайских туристов был запланирован запуск дополнительных прямых рейсов. Но затем произошла вспышка коронавируса. (Фото: Дэвид Триллинг)

В январе граждан Китая должны были ждать с распростертыми объятиями в крупнейших странах Центральной Азии, как никогда раньше. Ежегодно 100 миллионов граждан КНР отправляются в туристические поездки за рубеж – и Казахстан с Узбекистаном хотят получить кусок этого пирога.

Но вместо этого центральноазиатские республики ужесточают ограничения на въезд, пытаясь оградить себя от коронавируса, который был обнаружен в Ухани в начале января. Рейсы, соединяющие регион с Китаем, отменены, а границы фактически закрыты для граждан Китая.

Таким образом, новые правила, позволяющие с 1 января китайским гражданам пользоваться безвизовым режимом в Узбекистане и расширенным безвизовым режимом при проезде транзитом через Казахстан, по сути, остались лишь на бумаге.

Только в 2019 году Узбекистан посетили 54 000 китайских туристов. Ташкент надеялся, что в этом году эта цифра вырастет в два раза, как сообщил 11 января китайскому государственному новостному агентству «Синьхуа» заместитель председателя Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана Улугбек Азамов.

Для туристов из Китая до вспышки коронавируса было запланировано больше прямых рейсов. 10 января был запущен прямой воздушный маршрут, соединяющий Чэнду и Ташкент. 6 января казахстанская авиакомпания SCAT ввела еще один прямой рейс в Китай и возобновила маршрут, который был приостановлен в середине 2019 года, когда у китайских клиентов были сложности с получением виз.

Коронавирус может также еще больше затянуть строительство здания парламента Таджикистана – подарок на 350 млн долларов от Китая. 31 января правительственный чиновник заявил, что планы в силе, но китайских рабочих, привлекаемых к строительным работам, будут проверять на наличие болезни.

Финансовые новости

Китайские инвесторы хлынули в Узбекистан. В 2019 году в стране была зарегистрирована 531 новая китайская компания, в результате чего их общее количество достигло 1652 (по сравнению с 1828 российскими), сообщило «Синьхуа» 14 января.

В Узбекистане открылось бюро экономического сотрудничества, в котором работают китайские официальные лица. Бюро работает при Министерстве инвестиций и внешней торговли РУ и является первым в своем роде в Центральной Азии, сообщило 19 января государственное информационное агентство China News Service. Хотя Кыргызстан и Таджикистан установили двусторонние торговые связи с отдельными китайскими провинциями, это первое постоянно функционирующее бюро в Центральной Азии не на локальном, а на государственном уровне.

Для дальнейшего развития бизнеса и интернационализации юаня Министерство коммерции КНР 21 января объявило об открытии своей первой кредитной службы при Национальном банке внешнеэкономической деятельности Узбекистана. Займы выдаются в юанях. Фонд размером в 72 млн долларов позволяет узбекским компаниям занимать юани по фиксированным ставкам, что призвано стимулировать торговлю и избавить заемщиков от высоких комиссионных сборов при конвертации (а также за клиринг доллара). Таким образом, Узбекистан становится 24-й страной с оффшорным клиринговым центром по обработке юаня.

Кратко о коммерческих проектах:

· Почти 80% экспорта природного газа Туркменистана приходится на Китай. Но Пекину нужно больше. Первая ветка газопровода из Туркменистана в Китай была запущена в 2009 году, чуть позднее заработали еще две. Все они пересекают Узбекистан и Казахстан, которые тоже закачивают в трубы свой газ. Четвертый, гораздо более короткий трубопровод (Линия D), который должен был проходить через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, первоначально планировалось запустить в 2016 году. 23 января China News Service сообщило, что подрядчики Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) завершили первый таджикский участок Линии D – один из 42 тоннелей, которые необходимо пробурить через горы (таджикские СМИ со ссылкой на местного чиновника сообщили, что строительство тоннеля было завершено на 99,8%). Линия D, строительство которой теперь уже планируется завершить в 2022 году, добавит 30 млрд кубометров к существующей пропускной способности трубопроводной системы Центральная Азия-Китай, составляющей 50 млрд кубометров в год. Это будет единственный канал, по которому будет идти исключительно туркменский газ.

· В родном городе таджикского президента Дангаре китайские инвесторы завершили строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью 90 млн долларов, сообщили таджикские чиновники 30 января. Завод, построенный компанией Dong Ying Heli Investment and Development, партнером государственного энергетического гиганта CNPC, должен был открыться еще в 2015 году. Неясно, из каких источников будет поставляться сырая нефть для завода, т.к. Таджикистан, как известно, не располагает обширными углеводородными запасами.

· 14 января China Oil HBP Group, контролируемая властями китайского города Чанши, подписала соглашение на 242 млн долларов на строительство газоперерабатывающего завода для казахстанского месторождения Кашаган, сообщает Eastmoney со ссылкой на китайский деловой информационный холдинг China Fortune Media Group.

· Китай занимается не только традиционными энергетическими проектами. 20 января расположенная в провинции Чжэцзян компания Risen Energy завершила строительство солнечной электростанции в Чулаккургане (Казахстан), которое финансировалось Европейским банком реконструкции и развития.

· В Таджикистане компания Sinohydro Bureau 16, «дочка» китайского государственного предприятия Power China, заключила сделку на 138 млн долларов на модернизацию Нурекской ГЭС, сообщается на сайте компании.

· В январе началось строительство или состоялось открытие целого ряда различных финансируемых Китаем предприятий. Компания Xiangsheng Group из провинции Шэньси 12 января запустила первый в Узбекистане китайский цементный завод в Ферганской области, в рамках соглашения на 113 млн долларов, подписанного прошлым летом. Xiangsheng планирует расширить производство цемента на пять областей Узбекистана.

· 12 января узбекские СМИ сообщили, что расположенная в Цзянси компания Hengbang Textile Central Asia начала строительство текстильной фабрики стоимостью 30 млн долларов в свободной экономической зоне «Наманган». Предприятие планирует перерабатывать излишки ткани и производить из них нитки. Между тем китайская Sinotruck инвестировала 12,1 млн долларов в создание совместного предприятия, сообщает Podrobno.uz. А группа узбекских предпринимателей в области ИТ посетила Китай, чтобы изучить возможности сотрудничества с китайскими гигантами, такими как Alibaba и Tencent.

Торговля продуктами питания

Диверсифицируя импорт продовольствия в условиях торговой войны с Вашингтоном, Пекин продолжает расширять закупки из соседних стран. 2 января Китай ослабил таможенное регулирование импорта сои через север, включая границу с Казахстаном.

Между тем первая партия семян льна из Казахстана прибыла в Ланьчжоу 12 января, сообщает китайская газета Gansu Daily. Затем 20 января в Пекин доставили первую казахскую говядину, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Казахстана. Казахстан раньше уже экспортировал говядину в Китай, но предполагается, что мясо не добиралось до столицы. Предприниматели надеются в дальнейшем отправлять говядину в Юго-Восточную Азию.

И, наконец, Туркменистан, испытывающий хроническую нехватку продовольствия в последние годы, предлагает сладости. Согласно краткому пресс-релизу Министерства коммерции КНР, туркменская компания по производству мороженого Taze Ay в январе начала поставки своей продукции в Китай по железной дороге Китай-Казахстан-Туркменистан.