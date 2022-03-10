Китай дистанцируется от России из-за украинской войны

С самого начала вторжения России в Украину Китай говорит все, что полагается, в поддержку России. Китайские официальные лица, скрупулезно следуя российской линии, отказываются называть неспровоцированное нападение на Украину «войной» или «вторжением», и повторяют утверждения Кремля о том, что причины конфликта коренятся в экспансионистских устремлениях НАТО.

Однако действия Пекина говорят совсем о другом. Это подчеркивает сделанное 9 марта заявление МИД о том, что китайский Красный крест отправляет Украине гуманитарную помощь на сумму более 700 000 долларов. Хотя объем помощи невелик, чрезвычайно важен сам жест. Такое заявление свидетельствует, что руководители Китая страхуют свои геополитические ставки, а в китайско-российских отношениях не все гладко.

Всего лишь немногим более месяца назад российский руководитель Владимир Путин встретился в Пекине во время открытия зимних Олимпийских игр со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Они выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что двусторонние отношения между их странами «превосходят военно-политические союзы времен “холодной войны”», а «дружба между двумя государствами не имеет границ».

Однако после начала войны в Украине поведение Китая в отношении России стало отчужденным и сдержанным. Его официальные лица провозглашают солидарность с Россией, но не подкрепляют эти заявления ощутимыми делами. Китайские представители высказывались против введения санкций еще до нападения российских войск. Тем не менее, как сообщает служба новостей агентства Bloomberg, как только Соединенные Штаты и Европейский союз начали вводить санкции, в том числе путем отключения российских банков от финансовой сети SWIFT, негласно соблюдать эти ограничения начали и ведущие китайские финансовые институты.

Объяснение причин, по которым слова Китая в отношении России расходятся с делами, можно найти в другом разделе заявления Путина и Си от 4 февраля. В этой части заявления обе страны говорят о «необходимости консолидации, а не раскола международного сообщества, потребности в сотрудничестве, а не в конфронтации». Далее говорится, что два государства «выступают против возвращения международных отношений к состоянию противоборства крупных держав».

Всего через несколько недель после обнародования этого заявления Путин решил по собственной инициативе отменить порядок, установившийся после Второй мировой войны, и начать новую эпоху геополитических конфронтаций, которая может оказаться не менее напряженной, чем эпоха холодной войны. Импульсивные действия Путина подпитывают и предпринятый Западом экономический крестовый поход против антилиберализма российского типа.

Вероятно, Си считает, что Путин его использовал и поставил в неудобное положение. Других китайских руководителей также не может не беспокоить, что, учитывая возрождение единства и целеустремленности Запада, могут пострадать китайские глобальные экономические интересы и геополитические устремления. Поэтому неудивительно, что Пекин активно призывает к окончанию войны в Украине. Этот конфликт, вставляющий палки в колеса проекту «Пояс и путь» Си Цзиньпина, чрезвычайно вреден для коммерческой деятельности Пекина.

Другой фактор, обуславливающий прохладную реакцию Пекина в то время, когда Кремлю грозят чрезвычайные финансовые бедствия, — это экономический дисбаланс в отношениях Китая с Россией. С точки зрения торговли Россия является второстепенным партнером Китая: на ее долю приходится лишь чуть более 2 процентов совокупного товарооборота Пекина. Если Пекин и увеличит объем торговли с Россией в условиях жесточайших санкций, он сделает это на условиях, чрезвычайно невыгодных для так называемых друзей, например, скупая энергоносители по бросовым ценам.

Стратегическое партнерство с Россией было выгодно Пекину лишь постольку, поскольку оно помогало расширять зазор между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, освобождая пространство для дальнейшей экономической экспансии Китая. Теперь же фундамент этого партнерства разваливается: украинская авантюра Путина привела к образованию той самой геополитической ситуации — стратегического единства Запада, — которой Китай всеми силами старался не допустить. В глазах Пекина Россия буквально в одночасье превратилась из чего-то полезного в огромную обузу.

Явное нежелание Китая обеспечивать экономическое спасение России подспудно выражает то, что Си хочет высказать Путину: «Ничего личного, это просто бизнес».