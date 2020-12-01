Китай инвестировал $2,2 трлн по миру, но всего $3 млрд в России

Председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» в режиме телемоста. В 2020 году газопровод не вышел на предусмотренные договором между РФ и КНР объемы поставок. (Фото: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики)

Вопросы по поводу инвестиций и энергетического сотрудничества, худшая распродажа для китайских маркетплейсов в РФ, хороший сезон для российских аграриев-экспортеров и автопроизводителей из КНР, запрет международной секты и пропаганда определенных взглядов на историю – главное, чем запомнился ноябрь в призме взаимоотношений между двумя странами.

Инвестиции

Прямые китайские инвестиции в РФ по состоянию на середину 2020 года составили $3 млрд, отмечается в опубликованном 26 ноября докладе Центробанка России. Это меньше, чем в начале года ($3,7 млрд), но больше, чем в конце первого квартала ($2,4 млрд), т.е. Россия смогла частично компенсировать потери первых месяцев года.

Между тем заместитель главы Госкомитета по развитию и реформе КНР Гао Гао заявил 25 ноября, что Китай вложил по всему миру $2,2 трлн. То есть, если выражаться образно, России от этого инвестиционного пирога досталось только несколько крошек – примерно 0,14%.

Но какие-то инвестиции в РФ все-таки текут. В частности, в ноябре было опубликовано сообщение о том, что крупный китайский производитель меламина Sichuan Golden-Elephant Sincerity вложит $330 млн в строительство завода по производству удобрений в Татарстане, на территории особой экономической зоны «Алабуга». Кроме меламина китайцы планируют производить в России мочевину.

Еще один игрок из КНР – фирма Welle Environmental Group – войдет в капитал строящегося мусоросжигательного завода во Владивостоке. Общий объем инвестиций оценивается в 12 млрд рублей.

А в Тульской области китайский автопроизводитель Haval уже начал строительство собственного завода по производству двигателей для своих машин. Инвестиции составят 4 млрд рублей, заработать завод должен в 2022 году. Тем временем у российских автомобилистов, похоже, прошел скепсис по поводу китайских автомобилей: по итогам января-октября продажи новых машин из этой страны выросли на 43%. Это при том, что в целом авторынок в России за эти же девять месяцев сократился на 12%, по данным Ассоциации европейского бизнеса.

Другие китайские структуры – национальная нефтегазовая корпорация China National Petroleum Corporation (CNPC) и Фонд Шелкового пути – уже пожинают плоды своих инвестиций в Россию: принадлежащее им на 20% и 9,9% соответственно газодобывающее предприятие «Ямал СПГ» стало самой быстрорастущей компанией России по версии РБК. Его выручка с 2016 года росла в среднем на 1681% в год. В 2019 году этот показатель у «Ямал СПГ» увеличился на 78%, до 324 млрд рублей, а прибыль превысила 200 млрд рублей. Контрольный пакет «Ямала СПГ» (50,1%) находится у НОВАТЭКа миллиардеров Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко.

Торговля

За три квартала 2020 года резко вырос экспорт российской продукции агропромышленного комплекса в Китай – сразу на 24%. Сильнее всего увеличились поставки подсолнечного масла (в 2,2 раза) и мяса (в 3,5 раза). На этом фоне Российский экспортный центр заявил, что поставленная руководством двух стран задача к 2024 году нарастить товарооборот до $200 млрд «будет выполнена».

Между тем пока за первые десять месяцев текущего года товарооборот лишь упал в годовом исчислении на 2,3%, составив $88 млрд и, согласно даже «оптимистической позиции», к концу года достигнет лишь около $100 млрд. Кстати, примерно на таком уровне товарооборот находился в 2014 году, когда увеличить его до $200 млрд планировали уже в 2020 году, но вместо этого в 2015-м он рухнул до $64 млрд, затем медленно восстанавливался в течение нескольких лет, но заметно выше $100 млрд так и не поднялся.

Планы по выходу на планку в $200 млрд перенесли на 2024 год, но им, помимо прочего, может помешать то, что в середине ноября Китай подписал соглашение «о всеобъемлющем торговом партнерстве» с Японией, Южной Кореей и еще десятком стран Юго-Восточной Азии. «Часть товаров, которые поставляются из России в Китай, могут поставляться и из других стран. Мы, конечно же, не можем соревноваться с некоторыми продуктами, которые поставляются из стран Юго-Восточной Азии», – сказал в интервью «Интерфаксу» и.о. директора Института Дальнего Востока Алексей Маслов.

У части российских продавцов уже возникли проблемы с доступом на китайский рынок: 2 ноября Китай запретил импорт продукции птицеводства из республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области. Причина – в этих регионах распространен птичий грипп.

Пока российские экспортеры зарабатывают прибыль, жители страны предпочитают экономить: прошедший «День холостяка» стал худшим за четыре года по тратам россиян на китайских маркетплейсах. Если в прошлом году число покупок во время распродажи увеличилось в 38 раз по сравнению с обычным днем, то в 2020 году – лишь в 11 раз.

Энергетика

В ноябре стало известно, что по поставкам СПГ (сжиженного природного газа) в Китай Россия побила собственный рекорд: по итогам сентября объем составил без малого 900 млн кубометров. Это почти вдвое больше, чем месяцем ранее и в сентябре 2019 года. По этому показателю РФ вышла на второе место: больше СПГ в КНР доставляет только Австралия.

Теперь Россия продает Китаю значительно больше газа в сжиженном виде, чем по трубе. Но и в этом сегменте в последнее время наблюдается рост: в октябре и двух первых декадах ноября объемы поставок превысили те значения, что прописаны в договоре, рапортовал «Газпром».

Однако этот рост вряд ли компенсирует потери за предыдущую часть года. Всего в январе-октябре по газопроводу «Сила Сибири» перекачали 3 млрд кубометров, в то время как договор с CNPC предусматривает поставки в объеме 5 млрд кубов в 2020 году. По сообщениям, «объем поставок по-прежнему значительно отстает не только от оговоренного контрактом (5 млрд кубов за 2020 год), но даже от минимального возможного — закрепленного принципом “бери или плати” (4,25 млрд кубометров)». Достичь предусмотренных контрактом показателей не удастся даже если КНР продолжит качать газ таким же ускоренным темпом, как в октябре и ноябре.

Тем временем Китай открывает и развивает собственные месторождения газа. Так, 25 ноября КНР запустила проект разработки крупного шельфового газового месторождения «Дунфан 13−2», которое способно дать стране более 3 млрд кубометров газа в год, а в мае «дочка» CNPC обнаружила в провинции Сычуань на юго-западе крупнейшее месторождение природного газа с запасами более 1 тлрн кубометров. Однако этого все равно не достаточно, чтобы говорить о том, что Китай откажется от импорта российского газа, сказал в интервью «Огоньку» глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По поставкам нефти в Китай Россия к ноябрю сумела вернуть себе мировое лидерство. Напомним, в сентябре РФ пропустила вперед по этому показателю Саудовскую Аравию, но по итогам октября снова оказалась на первом месте.

Чтобы диверсифицировать свой энергетический портфель, Россия начнет экспорт водорода, заявил японскому изданию Nikkei Asia замминистра энергетики Павел Сорокин. Страна надеется продать за рубеж 200 тыс. тонн в год к 2024 году и увеличить поставки в десять раз к 2035 году. По его словам, Китай входит в число перспективных направлений.

Борьба с коронавирусом

Китайский эпидемиолог Чжун Наньшань назвал взаимодействие между двумя странами «образцом глобального противоэпидемического сотрудничества». Однако в ноябре не было новых сообщений о конкретных примерах сотрудничества – если не считать заявления президента России Владимира Путина о том, что в Китае могут развернуть массовое производство российской вакцины «Спутник V» Центра Гамалеи.

Между тем Китай все больше закрывается от своего северного соседа: 5 ноября страна временно приостановила въезд из России по визам и виду на жительство (ВНЖ), а 26 ноября из Москвы не выпустили самолет российской авиакомпании Pegas Fly, потому что у всех 190 пассажиров были выявлены идентичные результаты тестов на антитела к COVID-19 – китайским властям это показалось подозрительным.

Общество

В ноябре в России впервые признали экстремистской организацией крупную китайскую секту «Фалуньгун», известную также под названием «Фалунь Дафа». Такое решение вынес суд в Новосибирске в отношении хакасского отделения секты. Давление на сторонников «Фалуньгун» власти оказывали уже несколько лет. Представители секты заявили, что намерены обжаловать решение суда. В Китае «Фалуньгун» запретили еще в 1999 году.

В Приморском крае на русском и китайском языках выпустили книгу-сборник статей «75 лет Великой Победы. Борьба советского и китайского народов против японского милитаризма». Его создатели считают, что такая работа актуальна для аудитории в обеих странах. Во всяком случае, этого, видимо, хотелось бы властям РФ и КНР: как отмечает автор Клара Феррейра Маркес в своей статье на сайте Bloomberg, Владимир Путин и Си Цзиньпин в этом году усиленно используют свои взгляды на Вторую мировую войну чтобы объединить граждан своих стран и продемонстрировать силу за рубежом. «Обе страны сейчас находятся в поиске нового объединяющего национального нарратива, – отмечает она. – Невообразимые страдания и вклад в победу союзников [во Второй мировой войне], часто недооцениваемые в нарративах Запада, служат цели объединения».