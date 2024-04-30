Китай инвестирует в Центральную Азию не только финансово, но и политически

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан

Россия, КНР и Казахстан начали строительство нового транспортно-логистического терминала в ТЛЦ «Селятино» в Подмосковье, сообщило 26 апреля госагентство ТАСС. В закладке капсулы в основание терминала приняли участие глава Московской области Андрей Воробьев, губернатор китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель правления АО «НК КТЖ» Нурлан Суранбаев. Отмечается, что комплекс вместит в себя мультитемпературный склад площадью 65 тыс. кв. м, контейнерные площадки, пространство для хранения до 10 тыс. легковых автомобилей, а также 3 км дополнительных ж/д путей, которые построит Казахстан. Возведение объекта ожидается к 2025 году.

В пресс-службе «Казахстанских железных дорог» пояснили: логистический узел «призван развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в Сиане (КНР), Россией и другими странами». Секретарь парткома международного порта Сиань Чанба Сунь Иминь, в свою очередь, добавил, что «многие категории товаров будут проходить из Подмосковья через Казахстан и прибывать в Сиань менее чем за 10 дней».

Тем временем Астана и Пекин ударно провели неделю в политико-дипломатическом и даже военном плане. В Казахстан приехала китайская делегация по главе с замминистра иностранных дел Сунь Вэйдуном на двусторонние межведомственные консультации. На переговорах с главой МИД республики Муратом Нуртлеу, а также с его заместителем Алибеком Бакаевым, Сунь заявил, что контакты глав государств «способствовали развитию китайско-казахстанских отношений», подчеркнули в МИД КНР. Там не без удовольствия отметили, что Астана назвала Китай «приоритетом в дипломатической повестке дня», а «уникальное китайско-казахстанское постоянное всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом добрососедских отношений». Издание The Astana Times пришло к выводу, что Казахстан и КНР усиливают «союзнические отношения».

Кроме того, в Астане с официальным визитом оказался и глава Минобороны Китая Дун Цзюнь, которого принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметил местный Forbes. По мнению Токаева, Астана и Пекин имеют схожие взгляды на региональную и международную безопасность, а Казахстан «высоко оценивает и поддерживает предложенные Китаем инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации».

Во время переговоров Дун Цзюня с коллегами из Минобороны Казахстана был подписан план военного сотрудничества на 2024 год, сообщило агентство «Kazinform». Министру обороны республики Руслану Жаксылыкову особенно понравился тот факт, что недавно назначенный на пост Дун совершил свой первый визит именно в Казахстан. По его мнению, это «знак огромного доверия и дружеских отношений», который «укрепит сотрудничество не только между министерствами обороны, но и между странами». Жаксылыков также предложил китайскому коллеге подумать над проведением совместных учений и тренировками личного состава.

Министр промышленности и строительство Казахстана Канат Шарлапаев, в свою очередь, встретился с исполняющим обязанности гендиректора компании Xinxing group Е Маолином, рассказало 29 апреля издание «El.kz». Представители китайской компании в этом году уже посещали Текелийский горноперерабатывающий комплекс и Соколовско-Сарыбайское горноперерабатывающее объединение и присматривались к возможности строительства трубного завода. На встрече с Шарлапаевым Xinxing выразила готовность построить завод по производству продукции для сетей водоснабжения в Казахстане, однако выставила условие получения гарантий при строительстве и модернизации инженерных сетей. Казахстанский министр тут же заверил, что китайские инвесторы получат любые гарантии – лишь бы завод был построен.

На заседании Мажилиса Шарлапаев также заявил, что «к 2027 году Казахстан планирует произвести около 200 тыс. автомобилей методом мелкоузловой сборки», уточнив, что к 2027-му предполагается увеличить долю мелкоузловой сборки до 50% с 20% в 2024 году. Большую часть этих автомобилей будут составлять китайские модели. Шарлапаев также упомянул о запуске двух новых автомобильных заводов в 2025 году: мультибрендового завода Astana Motors, который будет ежегодно выпускать до 90 тыс. машин китайских марок Changan, Chery и Haval, и полноциклового производства южнокорейских автомобилей KIA мощностью 70 тысяч единиц. Тем временем пока китайские авто не доминируют: в 2024 год планируется спустить с конвейеров 160 тыс. авто, в том числе 50 тыс. на линии Hyundai Trans Kazakhstan и еще 110 тыс. на заводе «СарыаркаАвтоПром», производящем кроме китайских JAC и Ankai также Peugeot, Iveco, Hyundai, Ravon и Chevrolet.

Астана и Пекин продолжают развивать и туристическое сотрудничество. Как сообщило издание «Orda.kz», c 27 апреля авиакомпания China Southern Airlines начала летать по маршруту Алматы-Пекин каждый день, вместо трех в неделю. Отмечается, что с 10 ноября 2023 года между Казахстаном и КНР действует безвизовый режим. Кроме того, издание «NewTimes.kz» рассказало о скором запуске туристического поезда между Сианем и Алматы.

Развитие двусторонних связей подтверждает и статистика Минтруда и социальной защиты республики, которое сообщило 24 апреля, что по состоянию на 1 апреля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 тыс. 536 иностранных граждан. Первое место среди трудовых мигрантов занимают китайцы – 4011 человек (29,6%), на втором с большим отставанием идут граждане Узбекистана – 1577 человек (11,6%), на третьем работники из Индии – 1187 человек (8,7%).

Кыргызстан

В Кыргызстане планируют открыть филиал Китайской группы инспекции и сертификации (CCIC), сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Минэконома. Во время встречи замминистра Назарбека Малаева с директором представительства CCIC в Алматы Сюй Вэньсянем стороны договорились разработать план действий по запуску филиала в республике. В Бишкеке считают, что это повысит безопасность продукции на внутреннем рынке, а также усилит экспортный потенциал Кыргызстана.

Тем временем министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев подписал трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Госбанком развития республики и Фондом Шелкового пути КНР, сообщила пресс-служба Минэконома 29 апреля. Цель меморандума – привлечь финансы банка и фонда для «соинвестирования и софинансирования», в частности, для поддержки трансграничной торгово-экономической деятельности между КНР и Кыргызстаном.

Над притоком инвестиций в страну на прошедшей неделе работал и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, побывавший с рабочим визитом в городе Чэнду, который с 24 октября 2023 года считается городом-побратимом кыргызстанской столицы, отметило издание «Vesti.kg», напомнив, что Чэнду – главный город провинции Сычуань – «эталона деловой среды Китая» с ВВП 2,2 трлн юаней (около $308 млрд). О подписании каких-либо конкретных документов пока не сообщалось.

Между тем агентство «Кабар» со ссылкой на Минэконом сообщило, что Кыргызстан примет участие в международной ярмарке торговли услугами, которая состоится в Пекине 12-16 сентября. Во время презентации республики в китайской столице ведомство собирается сделать акцент на туристической привлекательности Кыргызстана.

Тем не менее, судя по отчету местного Минсельхоза, Бишкек готов продавать Пекину не только услуги. Так, министерство рассказало, какую продукцию «можно экспортировать» из Кыргызстана в Китай. Среди товарных позиций оказались пшеничная мука, вишня, дыня, виноград, соя.

Наконец, развивается и образовательное сотрудничество. Точнее, как заверил телеканал «ЭлТР», КНР увеличивает квоты на обучение государственных и муниципальных служащих республики. На встрече директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайбергена Базарбаева с представителями Китайского международного центра по экономическому и техническому обмену при Министерстве коммерции КНР было отмечено, что за 10 лет китайская сторона обучила более 2 тыс. служащих из Кыргызстана на грантовой основе. Ежегодная квота на обучение кыргызстанских кадров в КНР сегодня составляет 300 мест, тогда как 10 лет назад Пекин предоставлял всего 30–50 квот для представителей республики.

Узбекистан

Россия не хочет признавать, что Китай захватил лидерство в качестве крупнейшего торгового партнера Узбекистана. Заместитель торгового представителя РФ в республике Игорь Камынин, выступая на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте 22 апреля, заявил, что Узбекистан видит в России и Китае «равноценных партнеров с равнозначной долей в товарообороте». Такой вывод он сделал на основе поставленной лидерами РФ и Узбекистана задачи нарастить товарооборот к 2030 году до $20 млрд – такая же цель есть у Ташкента и в отношениях с Пекином. Правда, по итогам 2023 года взаимная торговля республики с КНР превысила $13,7 млрд, а с РФ не дотянула до $10 млрд.

В 2024 году Китай продолжает лидировать, следует из отчета Агентства статистики при президенте республики. На Поднебесную приходится 19% внешнеторгового оборота Узбекистана. За первый квартал года республика наторговала с КНР на $3,01 млрд, из которых на экспорт пришлось всего $451,6 млн, а на импорт – $2,5 млрд. Россия занимает долю в 17,7% во внешней торговле Узбекистана, импортировав в страну товаров на $2,07 млрд и закупив на $720,9 млн. На первый взгляд РФ совсем немного отстает от КНР. Однако, как отмечает «UzNews», по сравнению с прошлым годом узбекско-китайский товарооборот вырос на $646,1 млн, тогда как взаимная торговля республики с Россией выросла меньше – на $396 млн. Примечательно, что в январе-марте 2023 года РФ незначительно опережала КНР в качестве основного торгового партнера Узбекистана – $2,4 млрд против $2,36 млрд.

Тем временем, китайские компании построили и запустили в Булакбашинском районе Андижанской области цементный завод, который будет производить до 2,5 млн тонн продукции в год, сообщил 28 апреля глава области Шухрат Абдурахманов. Инвесторам из КНР строительство обошлось в $250 млн. Ожидается, что ежегодно предприятие будет экспортировать цемента на $10 млн, а остальное будет оставаться на внутреннем рынке.

Развивается и сотрудничество в области туризма. В Ташкенте 26 апреля состоялся бизнес-форум, организованный по инициативе узбекистанской компании «Prestige Travel» и китайской компании «Hainan Weidu international travel CO LTD». Участники мероприятия подсчитали, что в 2023 году Узбекистан посетили около 45 тыс. китайских туристов, а в КНР съездили не менее 10 тыс. узбекистанских путешественников. Во время форума стороны договорились работать над увеличением двустороннего турпотока. В частности, этому должно помочь открытие прямых авиарейсов из Узбекистана в китайскую курортную провинцию Хайнань. С июня самолеты в этом направлении будут летать один раз в неделю, затем их число планируют увеличить до трех в неделю.

Впрочем, китайцы привлекают граждан Узбекистана не только на Хайнань. В Ташкенте 28 апреля прошла презентация культурно-туристического потенциала провинции Аньхой при участии зампредседателя правительства региона Сунь Юна и замглавы администрации Ташкентской области Нажмиддинходжа Шарипова, сообщило «Синьхуа». Стороны договорились углублять связи, а Шарипов (наверное, к неудовольствию Камынина) назвал Китай «ведущим партнером Узбекистана по экспорту и импорту товаров».

Между тем китайская компания Zhejiang Dafeng Technology Co LTD, организовывавшая, в частности, церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийский игр-2022 в Пекине, презентовала в Минспорта Узбекистана проект торжественных церемоний юношеских Азиатских и Пара Азиатских игр в Ташкенте, намеченных на 2025 год, сообщило 25 апреля издание «Подробно».

Не отстает в сотрудничестве с китайскими коллегами и Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, которое заключило план сотрудничества с ассоциацией китайских предпринимателей в Узбекистане, рассказали 25 апреля «Новости Узбекистана». Ожидается, что китайские бизнесмены помогут с охраной окружающей среды в республике. Среди рассматриваемых совместных проектов – строительство мусоросжигательного завода, создание индустриального парка высоких технологий, внедрение системы онлайн-мониторинга за загрязнением для ключевых предприятий, а также установка оборудования для очистки сточных вод, снижения выбросов, управления твердыми отходами и шумом. Однако пока по факту был принят лишь некий «план сотрудничества».

Таджикистан

Главной новостью для Таджикистана на прошедшей неделе стало известие и приезде в республику китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом стало известно 27 апреля после встречи в Душанбе главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина и замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуна. Несмотря на то, что неизвестны даже сроки поездки председателя КНР, это сообщение еще несколько дней спустя привлекало особое внимание местных СМИ, которые напоминали, что последний раз товарищ Си был в Душанбе в июне 2019 года.

Помимо переговоров с Мухриддином, Сунь встретился с замминистра иностранных дел Таджикистана Фарходом Салимом. По итогам этих контактов национальное информагентство «Ховар» с опозданием на два дня – 29 апреля – сделало вывод, что «Таджикистан и Китай укрепляют всестороннее стратегическое партнерство».

Между тем 26 апреля «Ховар» сообщило, что в Центре анализа политических вопросов, интеграции и дипломатии Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики состоялось мероприятие под названием «Таджикистан и Китай: на пути стратегического партнерства». Из всего этого следовало, что Душанбе и Пекин уже встали на «путь стратегического партнерства» и даже его «укрепляют», однако впереди, судя по всему, предстоит дорога дальняя. На мероприятии Китай был назван «одним из надежных и ключевых партнеров в регионе Центральной Азии», а укрепление с ним «взаимовыгодного сотрудничества» – «один из главных приоритетов внешней политики» республики.

В качестве примера «стратегического партнерства» директор Института Конфуция при Горнометаллургическом институте Таджикистана Жен Гентян привел план на 2023-2024 годы бесплатно обучить девять таджикистанских студентов в Китае.

Тем временем руководство Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана встретилось с коллегами из Университета науки и технологий в провинции Шэньси в городе Вэйнань. Китайский вуз выразил готовность принять у себя 30 студентов таджикистанского университета с начала 2024-2025 учебного года в рамках программы академического обмена и изучения китайского языка. Агентство «Ховар» отметило, что «также был признан приемлемым прием еще 15 человек в рамках обмена в ступенях магистратуры и докторов PhD».

На прошедшей неделе культурно-образовательное сотрудничество в целом проходило красной нитью в новостях о взаимодействии Душанбе и Пекина. Среди прочего 25 апреля состоялась встреча главы Национальной академии наук Таджикистана Кобилджона Хушвахтзоды с представителями Академии наук Китая и послом КНР в республике Цзи Шумином. Стороны обещали углублять сотрудничество и расширять возможности обучения таджикистанских студентов в Поднебесной.

Примечательно, что пока Душанбе и Пекин налаживали гуманитарные связи, Россия активно подрывала такое сотрудничество с Таджикистаном. Так, более тысячи граждан республики застряли на границах РФ, которая не пускала их на свою территорию. Среди них оказались и студенты, которые должны проходить обучение в российских вузах. В итоге 29 апреля МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу РФ в республике Семену Григорьеву из-за «массовых случаев проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, а также повсеместного нарушения их прав и свобод».

Туркменистан

Победа России над Туркменистаном в соревновании за звание главного поставщика трубопроводного газа Китаю оказалась не столь убедительной, как ее попытался представить «Газпром». Во всяком случае Ашгабат был не готов уступать Москве пальму первенства, а потому туркменские СМИ сообщили, что за весь первый квартал 2024 года КНР импортировала туркменского газа на $2,4 млрд, а, как уточнило узбекистанское издание «Daryo», в денежном выражении Туркменистан остается крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Поднебесную – Россия, сплавляя «голубое топливо» Китаю по бросовым ценам, за этот же период заработала $2 млрд.

Примечательно, что туркменские СМИ стараются даже не упоминать РФ в числе главных экспортеров газа в КНР. Например, «Turkmenportal» отмечает, что среди ведущих поставщиков «голубого топлива» в Китай замечены Австралия ($3,6 млрд), Катар ($3,1 млрд) и Малайзия ($1,15 млрд). Эти страны продают Поднебесной сжиженный газ. Независимое издание «Хроника Туркменистана», в свою очередь, напомнило, что совокупная мощность трех линий газопровода Туркменистан-Китай составляет 55 млрд кубометров в год, тогда как выход газопровода «Сила Сибири» на проектную мощность 38 млрд кубометров ожидается только в 2025 году. Таким образом, радость «Газпрома» за февральский успех – явление, скорее всего, временное.

Председатель госконцерна «Туркменгаз» Максат Бабаев, выступая на Международном инвестиционном форуме по привлечению инвестиций в энергетический сектор Туркменистана, проходившем в Париже, заявил о планах по освоению якобы «крупнейшего в мире газового месторождения Галкыныш». По его словам, первый этап освоения уже «стабильно обеспечивает экспорт 30 млрд кубометров газа в год в Китай», второй этап принесет еще 25 млрд кубометров газа в год, а третий – «станет ресурсной базой для проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия мощностью 33 млрд кубометров в год».

Тем временем еще 19 апреля в Торгово-промышленной палате Туркменистана (ТППТ) прошла встреча с советником по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в республике Ли Юэнином, о чем на следующий день сообщила пресс-служба ТППТ, а затем еще несколько дней обсуждали туркменские СМИ. Главной новостью с этих переговоров, на которых, конечно, было подчеркнуто и «взаимное уважение интересов», и «разумная внутренняя и внешняя политика президента Туркменистана», и «высокие темпы туркмено-китайских отношений», стало приглашение со стороны Ли туркменским бизнесменам принять участие в 7-й Китайской международной импортной ярмарке, которая запланирована в Шанхае с 5 по 10 ноября 2024 года.

Тем временем китайская авиакомпания China Southern Airlines увеличивает число рейсов по маршруту Урумчи-Ашгабат-Урумчи. С 18 мая по данному направлению пассажиры смогут проследовать в Синьцзян-Уйгурский автономный район не только по вторникам и вернуться в Туркменистан по средам, но теперь и в субботу улететь в СУАР и оказаться в туркменской столице в воскресенье, отметило агентство «Туркменарагатнашык», уточнив, что стоимость билета в одну сторону составит $381, а туда-обратно – $612.