Китай инвестирует в электромобили, мобильные устройства и дороги в Абхазии?

Китайские инвесторы изучают Абхазию, отколовшуюся грузинскую территорию, которая находится на линии запланированного Китаем глобального торгового маршрута инициативы «Пояс и путь».

Представители нескольких бизнес-ассоциаций, координируемых Китаем, и сотового оператора China Unicom на этой неделе провели встречи с абхазскими официальными лицами в Сухуми. Как сообщило государственное информационное агентство Абхазии, стороны обсудили вопрос создания специальной торговой зоны для производства сотовых телефонов, а также возможность строительства завода по сборке электромобилей.

Китай уже строит завод по производству электромобилей и реализует прочие инвестиционные проекты по ту сторону де-факто границы – в остальной части Грузии. Абхазию большая часть мирового сообщества считает частью Грузии, но Россия официально признала ее независимость и активно поддерживает территорию в экономическом и военном отношении.

Реализуя свой план по возрождению Шелкового пути, Китай становится все более важным экономическим и, как следствие, геополитическим игроком на Кавказе. Главный интерес Китая к Кавказу связан с бизнесом, но он неизбежно сталкивается с проблемами, связанными с региональной политики.

Оказывая давление на Абхазию, чтобы заставить ее вернуться под контроль Тбилиси, правительство Грузии старается не подпускать иностранных инвесторов к региону и усилить международную поддержку территориальной целостности Грузии, с Абхазией в ее составе. Россия тем временем является главным «адвокатом» Абхазии за рубежом и пытается привлечь в регион инвестиции и новых сторонников независимости Абхазии.

Еще в 2015 году China Railway подписала в Москве меморандум о восстановлении железной дороги Абхазии, которая была разрушена во время сепаратистской войны в начале 1990-х годов и с тех пор была восстановлена только частично. Благодаря китайским инвестициям предполагалось соединить Абхазию с российской частью Кавказа, а также построить железные дороги, порты и аэропорты.

Однако проект не заработал. Вместо этого российские войска восстановили лишь недостающие участки железнодорожной сети Абхазии, которая эксплуатируется Россией и частично принадлежит ей же. Хотя сегодня в Абхазии обсуждают китайские инвестиции, Грузия будет этому препятствовать.

После прибытия делегации в Сухуми Тбилиси запросил объяснения у посольства Китая в Грузии. По сообщению МИД Грузии, посольство «подтвердило свое уважение и поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии». Посольство не делало публичных заявлений по этому поводу.

Несмотря на хорошие отношения Пекина с Москвой, у Китая имеются свои территориальные проблемы, о которых стоит побеспокоиться, и настраивать против себя Грузию ради небольшого инвестиционного проекта Китай вряд ли станет.