Китай инвестирует в электромобили, мобильные устройства и дороги в Абхазии?
Китайская делегация посетила отколовшийся регион Грузии для инвестиционных переговоров, вызвав негативную реакцию Тбилиси.
Китайские инвесторы изучают Абхазию, отколовшуюся грузинскую территорию, которая находится на линии запланированного Китаем глобального торгового маршрута инициативы «Пояс и путь».
Представители нескольких бизнес-ассоциаций, координируемых Китаем, и сотового оператора China Unicom на этой неделе провели встречи с абхазскими официальными лицами в Сухуми. Как сообщило государственное информационное агентство Абхазии, стороны обсудили вопрос создания специальной торговой зоны для производства сотовых телефонов, а также возможность строительства завода по сборке электромобилей.
Китай уже строит завод по производству электромобилей и реализует прочие инвестиционные проекты по ту сторону де-факто границы – в остальной части Грузии. Абхазию большая часть мирового сообщества считает частью Грузии, но Россия официально признала ее независимость и активно поддерживает территорию в экономическом и военном отношении.
Реализуя свой план по возрождению Шелкового пути, Китай становится все более важным экономическим и, как следствие, геополитическим игроком на Кавказе. Главный интерес Китая к Кавказу связан с бизнесом, но он неизбежно сталкивается с проблемами, связанными с региональной политики.
Оказывая давление на Абхазию, чтобы заставить ее вернуться под контроль Тбилиси, правительство Грузии старается не подпускать иностранных инвесторов к региону и усилить международную поддержку территориальной целостности Грузии, с Абхазией в ее составе. Россия тем временем является главным «адвокатом» Абхазии за рубежом и пытается привлечь в регион инвестиции и новых сторонников независимости Абхазии.
Еще в 2015 году China Railway подписала в Москве меморандум о восстановлении железной дороги Абхазии, которая была разрушена во время сепаратистской войны в начале 1990-х годов и с тех пор была восстановлена только частично. Благодаря китайским инвестициям предполагалось соединить Абхазию с российской частью Кавказа, а также построить железные дороги, порты и аэропорты.
Однако проект не заработал. Вместо этого российские войска восстановили лишь недостающие участки железнодорожной сети Абхазии, которая эксплуатируется Россией и частично принадлежит ей же. Хотя сегодня в Абхазии обсуждают китайские инвестиции, Грузия будет этому препятствовать.
После прибытия делегации в Сухуми Тбилиси запросил объяснения у посольства Китая в Грузии. По сообщению МИД Грузии, посольство «подтвердило свое уважение и поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии». Посольство не делало публичных заявлений по этому поводу.
Несмотря на хорошие отношения Пекина с Москвой, у Китая имеются свои территориальные проблемы, о которых стоит побеспокоиться, и настраивать против себя Грузию ради небольшого инвестиционного проекта Китай вряд ли станет.
Георгий Ломсадзе является независимым грузинским журналистом и одним из авторов блога «Рассказы тамады» на сайте EurasiaNet.
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