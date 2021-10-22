Китай и Грузия равнодушны друг к другу – доклад

Китайское присутствие в Грузии гораздо менее масштабно, чем часто изображается, утверждает давний исследователь Кавказа, несмотря на знаковое соглашение о свободной торговле, подписанное между странами четыре года назад.

«Отношения, похоже, не являются стратегическим приоритетом ни для одной из сторон, – пишет Томас де Вааль в посвященной Грузии главе доклада Фонда Карнеги о влиянии Китая в Восточной Европе.

«Грузины, скорее, разочарованы, чем воодушевлены» этими отношениями, а «для Китая Грузия в конечном итоге не имеет стратегического значения», отмечает он.

Китай является одним из крупнейших инвесторов во многих небольших государствах, и Грузия – не исключение. Но получателями этих инвестиций по большей части являются представители политической и деловой элиты Грузии, поэтому Китай «не создает большого резонанса в обществе в целом». При этом в самых крупных проектах – в частности, касающихся портов на Черном море – китайские инвесторы потерпели неудачу, не справившись с «боями без правил» закулисных деловых отношений.

«Экономическая интервенция Китая в Грузию носит весьма спонтанный характер, без особых признаков наличия сопутствующей политической стратегии. Китайские инвестиции в Грузию приветствуются, но не носят трансформирующий характер», – пишет де Вааль.

Инициатива «Один пояс, один путь» – план КНР объять земной шар транспортной инфраструктурой – играет лишь скромную роль в Грузии, через так называемый «Срединный коридор». В качестве маршрута для доставки китайских товаров в Европу этот коридор дороже как северного маршрута через Россию, так и традиционных морских путей. Менее 1% идущих в Европу китайских грузов проходит через «Срединный коридор».

Две китайские государственные компании – Sinohydro Corporation и China Railway 23rd Bureau Group – выиграли «почти все» крупные контракты на строительство автомобильных и железных дорог за последнее десятилетие, иногда через непрозрачные тендеры. Компании привозят рабочих из Китая, но также нанимают местных жителей, которые жалуются на дурное обращение.

Сначала грузины надеялись, что Китай станет противовесом России. Но их ждало разочарование, т.к. Пекин избегает каких-либо действий в регионе, способных вызвать раздражение Москвы.

«С геополитической точки зрения Китай, похоже, рассматривает Грузию как полезную побочную ставку», заключает де Вааль, в то время как «отношение грузин к этой стране можно в целом охарактеризовать как безразличие».