Китай и Индия отбирают у России рынки

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Россия не оставляет попыток заявить стране и миру о наличии у нее надежных союзников на Востоке. Ради этого Кремль даже послал министра обороны Сергея Шойгу в Пхеньян праздновать с КНДР – еще одним изгоем международной политики – мифологическую «победу корейского народа» непонятно над кем. Подставляет плечо и Китай, проводя с РФ совместные военные участия, а также, по данным СМИ, в обход западных санкций поставляя Москве технологии двойного назначения. Правда, публично вставать на сторону Кремля Пекин не собирается и в некоторых вопросах ведет себя откровенно «не по-союзнически», лишая возможности заработать лишнюю копейку и на пару с Индией вытесняя РФ с постсоветского пространства, которое Москва считает «зоной своих исключительных интересов».

Хоть какая-то, а победа

Демонстрация внешней и внутренней аудитории отсутствия изоляции стало одной из ключевых задач Кремля после вторжения в Украину. При каждом удобном случае российские власти спешат «передать привет изоляторам» и всячески гордятся, когда удается продать какую-либо международную встречу за колоссальный успех Москвы.

С этой задачей должен был справиться организованный в Санкт-Петербурге саммит Россия-Африка, но получилось, скорее, наоборот. «Приглашения были направлены главам всех африканских государств», – заявили в российском МИДе. Однако в гости к Владимиру Путину, которого разыскивает Международный уголовный суд (МУС) за военные преступления, приехала только треть лидеров африканских стран, а остальные отправили чиновников попроще, либо вообще отказались от участия (для сравнения, на предыдущий саммит, состоявшийся до войны в Украине, приехали делегации из всех стран Африки, причем 45 прислали делегации во главе с президентами и премьер-министрами, а в этом году – лишь 27). Российский президент как мог называл почтивших своим присутствием Северную столицу государства надежными партнерами и друзьями, но даже из тех немногих, кто добрался до РФ, не все были готовы кинуться в объятия Москвы: если коротко суммировать итоги форума, в целом африканцы далеко не во всем разделяют агрессивный подход России к решению мировых проблем и хотели бы скорейшего завершения войны в Украине, негативное влияние которой докатилось уже и до их континента.

Другими словами, «привет изоляторам» с помощью африканцев вышел на «троечку», и Россия предприняла новую попытку, высадив масштабный десант во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР. Как культивация дружбы с одной из самых слаборазвитых и изолированных стран мира могла продемонстрировать отсутствие изоляции России, непонятно (скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты). Но Шойгу старался вовсю: вместе с вождем КНДР Ким Чен Ыном он отметил 70-летие «победы корейского народа в Отечественной освободительной войне», назвал Северную Корею «важным партнером» и «дружественным государством», и даже, как утверждает центральное телеграфное агентство КНДР, заявил, что северокорейская армия «стала сильнейшей в мире». Это немного странно, т.к. раньше Шойгу и Путин называли самыми эффективными и современными именно российские вооруженные силы, но, видимо, на фоне войны в Кремле произошла переоценка способностей российских военных.

В Пхеньяне Шойгу вообще пустился во все тяжкие и вместе с Ким Чен Ыном посетил выставку вооружений, где российскому министру показали баллистические ракеты, запрещенные для КНДР резолюцией Совета Безопасности ООН, которую в свое время одобрила и РФ. Пойти на откровенное попрание международного правда не в последнюю очередь, видимо, пришлось в надежде заполучить у КНДР дефицитные 152-мм артиллерийские снаряды, в которых Москва остро нуждается для войны с Украиной. Судя по всему, нехватка в боеприпасах настолько острая, что Кремль готов закупить старые снаряды даже с наценкой. И в этом наблюдается весьма горькая ирония, ведь своим самопровозглашенным «союзникам» Москва российские национальные богатства от безысходности напротив продает со скидкой.

Правда, удерживать на плаву остатки международного имиджа немного помог Китай, с которым военно-морские силы РФ приступили к совместному патрулированию акватории Тихого океана в рамках учений, направленных на «поддержание мира и стабильности». Кроме того, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет разведки США, Пекин, вероятно, помогает Москве обходить западные санкции и передает ей некоторые технологии военного и двойного назначения.

По данным разведки, государственные оборонные компании Китая отправляли России «навигационное оборудование, технологии РЭБ и детали для истребителей». Спецслужбы отмечают, что после российского вторжения в Украину КНР стала «еще более важным партнером» для Кремля. При этом спецслужбы отмечают: пока нельзя с уверенностью утверждать, что Пекин намеренно пособничает Москве.

Не друзья и не товарищи

Подчеркнуть крепнущую связь Москвы и Пекина, видимо, должно было и заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова, который анонсировал планы Путина поехать в октябре 2023 года в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь». «Известно, что мы получили приглашение и что мы намерены поехать в Китай, когда будет проводиться форум». Не исключено, что этот визит станет первой зарубежной поездкой российского лидера за границу после выдачи МУС ордера на его арест. Из-за того, что ЮАР – хозяйка предстоящего в августе саммита БРИКС – связана обязательствами Римским статутом, Путин уже отказался от очного участия в переговорах с бразильским, индийским, китайским и южноафриканским коллегами. «Не думал. Не решил. Посмотрим», – признался на днях президент и о возможном полете в Индию на сентябрьский саммит G20. В Турцию Путин и то опасается ехать, где его ждет президент республики Реджеп Тайип Эрдоган – или точнее куда он его почти в приказном порядке зовет на разговор из-за демарша России по зерновой сделке.

Видимо, в нынешних условиях только Китай не вызывает у Кремля тревогу за свободу и безопасность президента. Сам форум с экономической точки зрения может быть вполне интересен Москве, однако в Пекине на плодотворное торговое сотрудничество с РФ в рамках этого проекта, кажется, не очень рассчитывают, а Путина приглашают в гости, скорее, из политической вежливости, заодно поддерживая и миф о «безграничном партнерстве».

Согласно статистике, планы РФ стать частью нового «шелкового пути» из КНР в Европу и хорошенько на этом заработать близки к провалу. Так, объем транзитных перевозок из Китая в ЕС по Транскаспийскому международному транспортному маршруту – который идет в обход России через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию – по итогам первого полугодия 2023-го вырос на 77% и достиг 1,3 млн тонн. Это поверх роста на 150% в 2022 году, когда транзит из Китая в Европу через РФ напротив обвалился на 30%. Данных по России за 2023-й пока нет, но нет и оснований полагать, что ситуация хоть сколько-то улучшилась. Зато зафиксировать еще больший провал, учитывая закручивающийся маховик войны и санкций, есть все шансы.

Между тем война в Украине негативно влияет на позиции Москвы на традиционных для нее рынках. Так, Китай впервые стал главным торговым партнером Казахстана, потеснив Россию, сохранявшую этот статус с момента распада СССР. К началу июня 2023-го доля КНР во внешней торговле этой центральноазиатской республики достигла 19,2%, а вес РФ составил 18,8%. И, судя по всему, вернуть лидерство у Кремля уже вряд ли получится – Астана и Пекин намерены расширить транспортную железнодорожную и наземную инфраструктуры, а объем грузоперевозок между странами в физическом выражение уже вырос почти на 50%.

Таким образом, Россия уступила КНР свой последний торговый бастион в постсоветской Центральной Азии: Китай уже давно стал главным внешнеторговым партнером Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, и в целом закрепился в качестве главного международный игрока в регионе, который Москва считает «зоной исключительных интересов России».

Подсуетился и другой «стратегический партнер» России – Индия, которая сейчас пытается перехватить у Кремля армянский рынок сбыта вооружений. На днях министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с послом Индии в республике Нилакши Саха Синху и обсудил вопросы «двустороннего сотрудничества в сфере обороны».

По данным СМИ, речь идет о начале поставок Дели вооружений и боеприпасов Еревану. Взаимодействие в области торговли оружием обсуждалась сторонами весь последний год. Дело в том, что с началом полномасштабной войны в Украине Россия, кажется, забыла о своих обязательствах перед военным союзником и фактически прекратила поставки вооружений Армении. В мае Ереван жаловался, что Москва нарушила контракты, хотя, по подсчетам Стокгольмского международного института исследования мира, РФ была крупнейшим поставщиком основных видов вооружения в республику с 2011-2020 годах.

Любопытно, что на этом фоне, пусть и нет подтверждений, что это как-либо связано, МИД РФ допустил редкий недружественный выпад в адрес «дружественной страны». Досталось индийским СМИ, у которых, оказывается, «сохраняется давняя традиция слепо заимствовать материалы по вопросам внешней политики у ангажированных западных информагентств». Ведомство обвинило местную прессу в «ретрансляции западных вбросов» и обиделось за ремарку в адрес Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, обозначенных как оккупированные Россией. Кроме того, российская дипломатия не смогла вынести вывода ряда изданий, что Россия нарастила свой экспорт зерна за счет Украины. «Надеемся, что СМИ дружественных нам стран будут, как и прежде, освещать украинскую проблематику в сбалансированном ключе, а ряд изданий перестанет не глядя использовать материалы англосаксонских и западных пропагандистских рупоров», – посоветовали в МИД России индийским журналистам.

Другое дело, что воевать со свободной прессой – занятие для путинского режима не из сложных. В любом случае это гораздо проще, чем разбираться с тем, почему Новый банк развития, учрежденный странами-членами БРИКС, включая Россию, отказался от новых инвестиционных проектов в РФ. Понятно, что все дело в санкциях, и излишне рисковать репутацией ради амбиций Путина никто из «дружественных стран», если у них не «сильнейшая армия в мире» как у КНДР, не готов. А так просто, почему государства, которых Москва выставляет союзниками, столь «не по-партнерски» себя ведут, объяснить кроме как собственной токсичностью невозможно. Да и «привет изоляторам» не передашь…