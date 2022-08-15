Китай и Россия схлестнулись из-за казахстанской нефти

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После начала вторжения в Украину Москва дважды блокировала каналы экспорта нефти из Казахстана, проходящие через территорию России. Было ли это местью за нежелание Казахстана поддержать войну? Или попыткой поднять цену своей собственной сырой нефти?

В любом случае Пекину это не нравится. Руководство Китая негласно попеняла Москве за эти блокировки, дав понять, что не потерпит вмешательства России в экспорт нефти из Казахстана.

Казахстан добывает чуть менее 2 миллионов баррелей в сутки, что приблизительно соответствует 2 процентам мировой добычи нефти. Почти 80 процентов этого количества экспортируется на мировые рынки через нефтепровод Каспийского трубопроводного концерна (КТК), соединяющего крупные месторождения страны с Новороссийском, российским портом на Черном море.

Это дает Москве рычаги давления.

22 марта российские власти заявили, что две из трех нефтеналивных установок в Новороссийске были повреждены штормом. На самом деле Москва почти наверняка искала предлога сократить мировые запасы, поднять цены на нефть, чтобы вынудить Запад ослабить санкции, а также помочь предпочтительному для Кремля кандидату на президентских выборах во Франции. Месяц спустя КТК полностью восстановил объемы экспорта.

Затем, 6 июля, российский суд приказал КТК приостановить работу на 30 дней, сославшись на экологические проблемы. Однако эта остановка была ограниченной, так как уже 11 июля суд более высокой инстанции разрешил компании возобновить деятельность и обязал ее уплатить символический штраф.

Оба раза цены на нефть резко взлетали.

Хотя Кремль не боится Казахстана, ему нужен Пекин. У Китая же есть значительные экономические интересы в Казахстане, который является важным узлом его инициативы «Один пояс, один путь» в области глобальной транспортной инфраструктуры. Китайские компании играют важную роль в нефтяной и газовой промышленности Казахстана. Хотя в Китай физически попадает лишь небольшое количество казахстанской сырой нефти, Китай заинтересован в том, чтобы она достигала мировых рынков: в отсутствие этих поставок цены на нефть будут расти, а спрос мировых потребителей на товары ослабевать, что невыгодно для экспортно-ориентированного роста китайской экономики. Наконец, все три существующие участка газопровода Центральная Азия — Китай, обеспечивающего жизненно важные поставки энергоносителей, проходят по территории Казахстана. В условиях замедления роста китайской экономики, отчасти вызванного повышением цен на энергоносители, Пекину нужно, чтобы Казахстан экспортировал всё до последней молекулы.

Хотя Пекин не хотел бы публично ссориться с Россией, КНР исподволь намекает Москве, что ей не следует слишком активно вмешиваться в деятельность мировых рынков нефти. Через три дня после первой остановки КТК компания Sinopec приостановила крупный инвестиционный проект в России.

В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что китайские компании и официальные представители властей «торопятся» выяснить, как следует выполнять требования западных санкций, наложенных на Россию, а Министерство иностранных дел КНР, как сообщается, рекомендовало государственным энергетическим компаниям воздерживаться от «поспешных» закупок, которые могут быть связаны с опасностью наложения вторичных санкций. Кроме того, китайская Национальная нефтяная корпорация обновила публикацию истории использования природного газа в Китае, в которой подробно описана газопроводная сеть Центральная Азия — Китай, но, что бросается в глаза, ничего не говорится об идущем из России в Китай трубопроводе «Сила Сибири» стоимостью 55 миллиардов долларов, открытом в 2019 году.

В условиях борьбы мировой экономики с инфляцией и замедлением роста, а также преодоления последствий многократных карантинов в связи с COVID в самом Китае, Пекин не намерен мириться с новыми экономическими возмущениями. Для председателя Си Цзиньпина, собирающегося пойти на беспрецедентный третий срок на запланированном на конец этого года съезде Коммунистической партии, дополнительные ограничения экспорта через КТК со стороны России были бы нежелательным отвлекающим фактором.

В отношении украинского конфликта Пекин выступает не на стороне Запада. Тем не менее, хотя напряженность вокруг Тайваня ставит сотрудничество под угрозу, ответственные лица как в Китае, так и на Западе должны понимать, что поддержание поступления нефти из Казахстана в случае очередных блокировок экспорта со стороны России отвечает их общим интересам.