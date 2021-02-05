Китай и страны Центральной Азии – лидеры по транснациональным репрессиям – доклад

Согласно новому рейтингу, составленному авторитетной международной правозащитной организацией, Китай является худшим из худших среди стран, проводящих репрессии вне своих границ. Все пять центральноазиатских государств, наряду с Россией и Азербайджаном, также вошли в список злостных нарушителей.

Этот список приводится в докладе Freedom House от 4 февраля под названием «Вне поля зрения, но не вне пределов досягаемости», в котором задокументированы методы, применяющиеся авторитарными правительствами по всему миру для подавления инакомыслия за пределами своих границ. Опираясь на материалы из открытых источников начиная с 2014 года, авторы доклада предупреждают, что слежка и репрессии в отношении диссидентов за рубежом становятся «обыденным явлением». Во многих случаях правительства принимающих стран участвуют в попытках подавить инакомыслие, говорится в докладе.

Авторы доклада выделяют Китай в качестве страны, наиболее активно занимающейся репрессиями вне своих границ, применяя при этом самые разнообразные меры физического воздействия, от нападений до убийств, а также пользуясь своими обширными цифровыми возможностями, включая онлайн-травлю и использование шпионского программного обеспечения. «Китай проводит самую изощренную, глобальную и всеобъемлющую кампанию транснациональных репрессий в мире», – говорится в докладе.

Главной мишенью китайской государственной слежки сейчас являются уйгуры – тюркское мусульманское нацменьшинство, большая часть представителей которого проживают в провинции Синьцзян на западе Китая. На фоне развернутой в Синьцзяне в последние годы кампании по подавлению свободы вероисповедания, в рамках которой десятки – или даже сотни – тысяч мусульман были отправлены в «лагеря перевоспитания», многие уйгуры бежали в соседние государства Центральной Азии, а также в Турцию.

Если проживающие за границей уйгуры пытаются привлечь внимание к широкомасштабным и принимающим крайние формы нарушениям прав в Синьцзяне, они обычно сталкиваются с угрозами и местью. Чтобы заткнуть им рты, их родственников в КНР часто используют в качестве заложников. Диссиденты за границей сообщают, что им звонят родственники из Синьцзяна, призывая их молчать; а уйгуров, получающих любые сообщения из-за границы, обычно отправляют в лагеря перевоспитания.

Пекин не брезгует пользоваться своим экономическим влиянием в качестве международного кредитора и инвестора, чтобы обеспечить достижение целей своей программы транснациональных репрессий, в рамках которой также преследуются тибетские и гонконгские активисты и члены духовного движения «Фалуньгун». В докладе Freedom House приводятся примеры, когда иностранные правительства потворствовали действиям Китая против уйгуров. Например, в 2019 году турецкие власти депортировали уйгурку с двумя детьми в Таджикистан, где они «тут же были переданы Китаю».

В докладе также говорится, что развернутая КНР масштабная кампания по подавлению инакомыслия среди уйгуров попирает международные нормы. «Китай использовал против уйгуров некоторые из своих самых мощных инструментов шпионского ПО, разработав вредоносное ПО для заражения айфонов через сообщения в WhatsApp. Китай даже взламывал телекоммуникационные сети в Азии, чтобы выслеживать уйгуров».

В докладе указывается, что Центральная Азия и Каспийский бассейн являются глобальным эпицентром транснациональных репрессий. Абсолютно все государства этих двух регионов вошли в рейтинг главных нарушителей по версии Freedom House. Сразу за Китаем в пятерке худших значатся Узбекистан, Россия и Таджикистан. Согласно докладу, наибольшее количество случаев среди государств Центральной Азии произошло в Таджикистане. Между тем, многие из самых жестких действий, предпринятых Узбекистаном, по всей видимости, были совершены во время правления покойного диктатора Ислама Каримова, который умер в 2016 году.

В докладе отмечается, что в Кыргызстане за последние шесть с лишним лет наблюдалось «меньше свидетельств систематической кампании», и добавляется, что «самым последним связанным с Кыргызстаном случаем является дело мужа известного борца с коррупцией, который был задержан в аэропорту в соседнем Казахстане и сразу отправлен обратно в Кыргызстан».

Региональные организации, особенно возглавляемая Россией и Китаем Шанхайская организация сотрудничества, играют важную роль в содействии транснациональным репрессиям в Центральной Азии. «ШОС помогает государствам вести общий “черный список” и способствует обмену информацией об угрозах в регионе, – говорится в докладе. – Минские соглашения также способствуют обмену информацией, и государства региона ссылались на них, чтобы оправдать передачу изгнанников. Кроме того, правительства региона активно злоупотребляют механизмами Интерпола, преследуя своих критиков – не только в России, но и в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане».

Freedom House утверждает, что западные демократии слабо реагируют на угрозы, которые транснациональные репрессии создают для существующего международного порядка, заявляя, что особенно опасна экстерриториальная деятельность Китая. «Использование коммунистической партией Китая транснациональных репрессий представляет собой долгосрочную угрозу для систем верховенства закона в других странах, – говорится в докладе. – Это объясняется тем, что влияния Пекина хватает не только на то, чтобы пренебречь нормами верховенства закона в каком-то отдельном случае, но и на то, чтобы изменить правовые системы и международные нормы в соответствии с его интересами».

Авторы доклада призывают правительство США разработать и внедрить целый ряд мер по борьбе с распространением транснациональных репрессий, начиная с систематических санкций против наиболее злостных нарушителей и их пособников. Они также призывают западные демократии ограничить экспорт технологий, которые можно использовать для слежки, а также укреплять миграционные механизмы, чтобы более эффективно защищать тех, кто может подвергнуться транснациональному преследованию.

«Транснациональные репрессии представляют собой угрозу верховенству закона в государствах, в которых проживают диаспоры и изгнанники. Большинство подобных действий связано с явными нарушениями закона, но нередко они также ведут к разрушительным последствиям для институтов страны пребывания, – отмечается в докладе. – Рост транснациональных репрессий следует понимать как угрозу демократическим устремлениям принимающих стран, а также самим изгнанникам и диаспорам».