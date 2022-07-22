Китай и Центральная Азия: Си старается «китаизировать» ислам в Синьцзяне

Руководитель Китая Си Цзиньпин активно пытается изменить образ провинции Синьцзян, представить ее центром коммерции, а не очагом народного недовольства. Но последствия проводящихся Китаем преследований мусульманских меньшинств по-прежнему отбрасывают на этот регион мрачную тень.

Си, намеревающийся обеспечить себе третий президентский срок в нарушение политических традиций, посетил Синьцзян 12-15 июля. До этого он в последний раз ездил на запад в 2014 году, вскоре после провозглашения инициативы «Пояс и путь» (ИПП), которая должна превратить Китай в торговую державу мирового масштаба. В то время Синьцзян был эпицентром беспорядков: местные мусульманские общины, возглавляемые уйгурским меньшинством, сопротивлялись мерам Пекина по экономическому развитию и культурной ассимиляции региона. В конце концов уйгурское сопротивление перешло к насильственным действиям; китайские власти объявили такие эпизоды террористическими актами.

Начиная с 2014 года правительство Си энергично преследовало любые проявления несогласия в Синьцзяне. До миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств, в том числе этнических казахов и кыргызов, оказались в местах лишения свободы, которые Пекин официально называет центрами профессиональной подготовки. Недавняя утечка документов позволяет оценить размах репрессий, которые проводит в этом регионе Китай.

Во время пребывания в Синьцзяне Си старался преуменьшить значение озабоченности международной общественности положением уйгуров и других мусульман. Как сообщило государственное радио, он назвал политику Китая в отношении национальных меньшинств «правильной и эффективной». Однако некоторые из его замечаний, несомненно, встревожат защитников религиозных свобод. Говоря, что власти стремятся «защищать нормальные религиозные потребности народа», Си дал понять, что официальные органы активизируют свои усилия, направленные на подчинение религий идеологии Коммунистической партии Китая.

«Мы должны продолжать работу по китаизации ислама и найти способы приспособления религии к социалистическому обществу, — цитирует слова Си государственное информационное агентство «Синьхуа». — Мы должны подготовить группу руководителей, знакомых с марксистскими взглядами на религию и умеющих работать с людьми, у которых есть религиозные верования».

Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Рафаэлло Пантуччи говорит, что эти замечания Си согласуются с общим стилем его руководства. «В конечном счете главная идея [правления] Си Цзиньпина — это идея главенства партии», — сказал Пантуччи.

Хотя в своих выступлениях в Синьцзяне Си ясно заявил о нетерпимости властей к любым проявлениям несогласия, он также оказал знак внимания культуре этнических меньшинств региона, посетив исполнение кыргызской эпической поэмы «Манас». Это мероприятие, говорит Пантуччи, показало, что Пекин отдает себе отчет в неразрывной связи Китая с Центральной Азией.

«[Руководство Казахстана] призывало [китайские] власти за закрытыми дверьми сделать что-нибудь для его соотечественников, и, судя по некоторым признакам, китайцы прислушались к этим просьбам, — сказал Пантуччи. — Это говорит о том, что китайские власти признают многонациональную» сущность Синьцзяна.

Китаист Джеймс Либолд из Университета Ла Троба в Мельбурне считает интерес Си к исполнению «Манаса» частью мер по воссозданию «Синьцзяна в качестве многонационального, а не уйгурского» региона.

Главной целью поездки Си в Синьцзян была пропаганда экономического потенциала этого региона, а также успехов ИПП в стимулировании экономического роста. Во втором квартале 2022 года темпы экономического роста в Китае замедлились, в значительной степени из-за применяющихся властями жестких методов борьбы с эпидемией COVID, которые мешали работе промышленных предприятий и экспорту. Си, посетивший различные экспортные предприятия региона, в том числе сухопутный порт Урумчи, говорил, что Синьцзян является светлым пятном экономики.

«Синьцзян — уже не удаленная область, а крупный узел взаимодействия со всем миром», — заявил Си на одном из мероприятий своей поездки.

Си не приезжал в зону свободной торговли в Хоргосе, расположенную на границе Китая с Казахстаном, но смотрел прямую трансляцию идущей там деятельности. Прибыльность Хоргоса уже давно вызывает сомнения. Международные санкции, наложенные на Россию в связи с ее неспровоцированным нападением на Украину, вызвали уменьшение интенсивности железнодорожных перевозок через эту зону свободной торговли.

25 июня в Хоргосе запустили новую систему воздушной доставки грузов, предназначенную в первую очередь для электронной торговли. Новый маршрут предполагает воздушную перевозку товаров из центров производства, расположенных в Китае, в Хоргос. Затем эти товары отправляют по железной дороге в казахстанский центр торговли, Алматы, где их вновь грузят в самолеты для перевозки в Европу. Учитывая сложность этой логистической схемы, объем перевозок по хоргосскому воздушному маршруту в обозримом будущем, вероятно, останется небольшим.

Поездка Си по Синьцзяну была рассчитана на внутреннюю аудиторию; она дала ему возможность представить свое руководство гарантией экономической и социальной стабильности. С этой точки зрения она была успешной, говорит Пантуччи.

«Теперь он может с уверенностью сказать: “Я дал Синьцзяну стабильность”, — сказал Пантуччи. — Следует помнить, что в последний раз он приезжал в Синьцзян восемь лет назад, и после его отъезда произошло нападение террориста-смертника на железнодорожную станцию в Урумчи».

«На этот раз Си потратил много времени на встречи с гражданскими чиновниками, демонстрирующими процветание и стабильность, — добавил Пантуччи. — Весьма важен и тот факт, что это произошло сразу после его поездки в Гонконг. Это сигнал для Китая и, хоть и в меньшей степени, для всего мира».

Хотя с точки зрения внутренней политики эта поездка была успешной, на международной арене Си по-прежнему испытывает трудности в связи с репрессиями, которые его режим проводит в Синьцзяне. 19 июля новостное агентство Reuters сообщило, что Китай пытается заблокировать публикацию доклада ООН о положении с правами человека в этом регионе. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая вскоре должна покинуть эту должность, пообещала обнародовать этот доклад до окончания срока своих полномочий. Как утверждает Reuters, Китай предпринимает закулисные усилия, стараясь не допустить публикации этого доклада.

В результате успеха поездки Си в Синьцзян КНР неизбежно займет более жесткую позицию в отношении раздающейся из-за рубежа критики действий китайских властей в этом регионе, полагает Пантуччи. «В средне- или долгосрочной перспективе нам предстоит период значительной напряженности и враждебности между Западом и Китаем», — сказал он.