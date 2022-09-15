Китай, Кыргызстан и Узбекистан подписали исторический договор о прокладке железной дороги

Китай, Кыргызстан и Узбекистан подписали долгожданное соглашение, дающее зеленый свет строительству железной дороги, которая свяжет эти страны. Если она действительно будет построена, у них появится более короткий путь в Европу, обходящий попавшую под санкции Россию.

Представители трех стран подписали это соглашение 14 сентября в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в Узбекистане.

В этом документе нет графика строительства дороги ККУ, идея которой была впервые предложена четверть века назад, но осуществление никак не могло начаться, пока не получило новый импульс после нападения России на Украину.

Тем не менее договор представляет собой новый шаг к реализации этого проекта: в нем изложены параметры технико-экономического обоснования кыргызского участка дороги, недостающего звена, которое должно соединить уже существующие железные дороги в Китае и Узбекистане. Это обоснование должно быть подготовлено к первой половине 2023 года.

Об этом объявили министерства транспорта Кыргызстана и Узбекистана, подписавшие соглашение с Государственным комитетом по развитию и реформам КНР.

Расходы на технико-экономическое обоснование будут распределены между сторонами в равных долях, заявило Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

Заявление министерства, по-видимому, подтверждает предыдущие сообщения о том, что маршрут дороги был наконец согласован после многолетних споров.

Кыргызстан добивался, чтобы дорога проходила через более населенные районы на севере страны, но теперь, видимо, согласился на южный маршрут, который тоже принесет ему выгоду — благодаря созданию рабочих мест на строительстве и транзитным сборам.

Железная дорога будет начинаться на Торугартском перевале, где уже существует железнодорожная ветка, идущая из Китая, и пройдет на север, через поселения Арпа и Макмал до Джалал-Абада, где соединится с железнодорожной сетью Узбекистана.

В Макмале находится золотой рудник, разрабатываемый совместной китайско-кыргызской компанией, бóльшая часть акций которой принадлежит киайцам.

Именно в этом месте предусмотрено изменение ширины железнодорожной колеи — со стандарта, используемого в Китае и Европе (1,435 м), на стандарт, существующий на территории бывшего Советского союза (1,520 м), сообщила недавно газета Economist.

Стоимость 280-километровой дороги составит 4,1 миллиарда долларов, которые должны быть получены за счет либо прямых инвестиций, либо государственно-частного партнерства, заявил, как сообщает газета, министр транспорта Кыргызстана Эркинбек Осоев.

Предполагаемая стоимости дороги, пересекающей труднопроходимые горные территории, на которых потребуется прокладка туннелей — как сообщается, их будет построено 90 штук, — оказывается довольно скромной по сравнению с предыдущими оценками, называвшими вдвое большую цифру.

Кроме того, Китаю потребуется построить 160 километров подъездных путей к новой линии, сообщает Economist.

Если новая дорога действительно будет завершена, она может быть продолжена далее на юг, через Туркменистан и Иран в Турцию, к выходу в Европу.

Это сократит путь из Китая в Турцию на 900 километров и, по расчетам Economist, уменьшит длительность перевозок на восемь суток.

Китай, хоть и с оговорками, признал необходимость развития планов строительства дороги, но предупредил, что не собирается брать на себя все расходы.

В последнее время Узбекистан энергично поддерживает этот проект, который считает частью более масштабного плана улучшения транспортных и торговых путей западного направления — из Центральной Азии в Турцию и далее в Европу — в обход России, оказавшейся в международной изоляции.