Китай масштабно инвестирует по всему миру, но выводит деньги из России

Главы России и Китая регулярно заявляют о достижениях в области взаимной торговли и в сфере инвестиций, однако реальные факты выглядят куда более скромно. Планы по наращиванию торговли не сбылись, а уровень китайских инвестиций в России не достигает докризисного уровня.

Китайский бизнес не уверен в безопасности своих денег в России и считает российский рынок недостаточно стабильным. Успешные проекты реализуются лишь при политической поддержке на высоком уровне.

Как меняется товарооборот с Китаем

Китай официально называли «стратегическим» партнером России еще до введения западными странами санкций в отношении РФ. А в последние годы эксперты и журналисты заговорили о «развороте на Восток», который в 2016 году «почти состоялся».

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречаются в среднем пять раз в год и называют друг друга «дорогими друзьями». В июне 2019 года оба лидера синхронно говорили о том, что сотрудничество России и Китая вышло на «беспрецедентно высокий уровень».

Однако экономическое партнерство, если судить по фактам, а не заявлениям, далеко от этих характеристик.

В 2014 году Путин планировал довести товарооборот двух стран до $200 млрд к 2020 году. Пока же объем взаимной торговли за эти 5 лет вырос только на 20% (с $90 млрд в 2013 году до $108 млрд в 2018-м). Удвоение торговли в течение года выглядит маловероятным: за январь-август 2019 года товарооборот вырос всего на 0,9% (до $69,6 млрд). Видимо, поэтому президент сдвинул сроки: на показатель в $200 млрд теперь нужно выйти к 2024 году.

Однако Китай действительно является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров России: на него приходилось 16,2% всего оборота в январе-августе 2019 года, что больше, чем на страны СНГ вместе взятые – 12,1%, но заметно меньше, чем на Евросоюз – 43,6%. По итогам 2018 года доля Китая составила 15,7%.

«И доля Китая будет только больше, — считает Валерия Минчичова, кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ. — Россия экспортирует туда и энергоресурсы, и нашумевший лес, даже воду. Импорт же — относительно дешевое оборудование, готовая продукция легкой промышленности».

«Сегодня идут очень серьезные изменения в структуре товарооборота. Из России в Китай пошло намного больше продовольственной продукции, они только что открыли свой рынок для российского мяса птицы, — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. — Будет расти экспорт зерна, другой продукции сельского хозяйства. Для китайцев становится нормой потреблять российские продукты, которые на их рынке считаются весьма экологичными».

Китайские инвестиции идут мимо России

Между тем инвестиционное сотрудничество охладевает, считает Валерия Минчичова.

«С 2014 года объем прямых иностранных инвестиций из Китая в Россию планомерно падает», — утверждает она.

Согласно данным Банка России, за 2018 год китайский бизнес вывел из России более $900 млн, из которых $774 млн — из капитала российских компаний. Для сравнения, США, которые являются одним из инициаторов санкций в отношении России, в 2018 году немного нарастили объем вложенных денег, а инвестиции в капитал компаний увеличили на $388 млн.

На 1 апреля 2019 года объем накопленных китайских инвестиций, находящихся в российской экономике, оценивался в $3,3 млрд, хотя 1 января 2014 года их было $4,5 млрд. Объем американских вложений 1 апреля 2019-го составлял $3,8 млрд, а 1 января 2014-го — $18 млрд.

Как видно, Китай никогда не был основным инвестором в России и не стал им даже на фоне падения западных инвестиций. При этом КНР — вторая в мире страна по объему исходящих инвестиций. Согласно докладу ООН, в 2018 году Китай вложил в другие страны $130 млрд, уступив только Японии ($143 млрд). Между тем России не только ничего не досталось от этого пирога, но инвесторы из КНР даже вывели из РФ почти $1 млрд.

Китайские инвесторы, как и любые другие иностранные инвесторы, вкладывают в первую очередь ради прибыли, а не ради галочки о стратегическом партнерстве между странами, сказал Eurasianet.org Артем Лылык, генеральный директор Asia Import Group (занимается импортом из Китая).

«Соответственно, можно сделать вывод, что все экономически выгодные [китайские] инвестиции находятся вне России», — отмечает он.

Несмотря на эти цифры, Владимир Путин видит в инвестиционной сфере «заметные успехи». По его данным, «с участием китайских партнеров и китайского капитала реализуются порядка 30 инвестпроектов на общую сумму $22 млрд, причем существенная часть этих средств вложена в проекты на Дальнем Востоке России — $3,5 млрд». Однако, во-первых, стоимость совместных инвестпроектов не сильно изменилась с 2014 года, когда глава государства оценивал их в $20 млрд, а, во-вторых, судя по общей сумме китайских инвестиций в РФ, доля китайского капитала в этих проектах невелика.

Объем накопленных российских инвестиций в Китай намного скромнее китайских в России: $261 млн на 1 апреля 2019 года.

«Россия не заинтересована в крупных инвестициях в Китай, и это взаимно», — считает Минчичова.

Инвестиции зависимы от политики

По данным Торгового представительства РФ в КНР, основными сферами китайских капиталовложений в России являются энергоресурсы, сельское и лесное хозяйство, строительство и производство стройматериалов.

Наиболее крупные российско-китайские инвестиционные проекты реализуются в сфере энергетики и инфраструктуры, их курируют на высшем уровне. Например, заводы по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» (на 30% принадлежит китайцам) и «Арктик СПГ-2».

В 2019 году в Тульской области должен открыться завод китайского автопроизводителя Great Wall. Заявлено, что на предприятии будет выпускаться 80 тыс. автомобилей в год. По словам Владимира Путина, в планах реализация проектов в авиа- и вертолетостроении, освоении космоса, биотехнологиях и фармацевтике, других наукоемких отраслях.

По мнению экспертов, основная часть китайских инвестиций приходит по линии межправительственного сотрудничества. Без мощного административного ресурса китайцы вкладываться в экономику РФ, видимо, не спешат. Вячеслав Кушнарев, директор Дальневосточного института управления РАНХиГС, сказал изданию Eastrussia, что китайцы гораздо спокойнее идут на сотрудничество в тех проектах, где есть политическая поддержка на высоком уровне.

«На данном этапе проекты с Китаем в основном развиваются на государственном уровне, — сказал Eurasianet.org Даниил Ерофтеев, консультант по бизнесу с Китаем, руководитель отдела международной консалтинговой компании YDH Solutions, с 2004 года проживающий в КНР. — Безусловно, в связи с торговой войной между Китаем и США местные [китайские] производители понимают необходимость в выходе на новые рынки. Однако, во-первых, китайские инвесторы не уверены в безопасности своего капитала в России. Во-вторых, они считают российский рынок недостаточно стабильным для инвестиций. Совсем недавно из-за обвала курса рубля многие китайские компании вынуждены были покинуть российский рынок, не успев там закрепиться».

Инвесторы не уверены в будущем России

Самый большой риск для инвестора — это неуверенность в будущем, говорит Артем Лылык из Asia Import Group.

«Ни у кого нет никаких гарантий надежности экономики и благоприятного развития ситуации в стране. Все инвесторы просчитывают проекты на 10-15 лет, в России это крайне сложно сделать без какого-либо административного ресурса», — отмечает Лылык.

Получается, что именно на политическом ресурсе и строится экономическое сотрудничество Китая и России.

«Российская сторона практически не уделяет внимания специфике взаимодействия с китайскими инвесторами, полагаясь большей частью на административный ресурс», — считает Александр Воротников, эксперт по ГЧП центра «Проектный офис развития Арктики» и эксперт в Российско-китайской палате по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией.

О том, что иностранному, в том числе китайскому, бизнесу в России развиваться сложно, говорит и бизнес-омбудсмен Борис Титов, указывая на то, что «слишком у нас много бывает бюрократии и формализма». По его инициативе совместно с Союзом китайских предпринимателей в России в марте 2019 года был создан Центр по защите прав российских и китайских предпринимателей.

«Конечно, в нашей стране инвестиционный климат более жесткий. Бюрократические сложности, регуляторные требования, которые не всегда понятны не то что китайцам, а и самим россиянам», — пояснил Титов.

По его словам, китайские предприниматели обращаются к нему с жалобами на нарушение своих прав: уголовное преследование, контрольно-надзорную деятельность, проверки.

По наблюдениям Лылыка, взаимоотношения России и КНР никак не меняются последние 10-15 лет.

«Я бы не сказал, что Китай стал главным стратегическим партнером России. Участие китайских инвесторов и бизнесменов заметно не в развитии экономики в целом, а скорее — их участие в развитии экономики отдельных регионов или отдельных компаний», — сказал он.

Схожее мнение высказал и Даниил Ерофтеев из YDH Solutions.

«Сейчас китайский бизнес в России представлен компаниями преимущественно с северной части Китая из-за географической близости с нашей страной. Мы [компания Ерофтеева] работаем в наиболее развитой южной части Китая, и [видим, что] местные компании ничего не знают про Россию. Они не будут инвестировать туда свои деньги», — отмечает он.

«Китайцы очень осторожны, когда речь заходит об инвестициях, — подытожил Ерофтеев. — В ближайшие годы китайские компании если и будут инвестировать в нашей стране, то только в партнерстве с российскими компаниями».