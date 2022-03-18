Китай нашел способ помочь России, избежав санкций Запада?

Китай может сыграть огромную роль в том, как и когда закончится война в Украине, а также какими будут ее долгосрочные последствия. И, судя по действиям и заявлениям Пекина, у него в целом уже сложился план действий, который позволит КНР получить в этой ситуации максимальную выгоду при минимальных потерях.

По широко распространенному мнению, перед Пекином стоит дилемма: с одной стороны, он не желает отказываться от отношений с Кремлем, а, с другой, помощь Москве может обернуться для него серьезными проблемами на многих направлениях, в особенности экономическими санкциями, которые он сейчас не может себе позволить.

Хотя многие официальные лица и аналитики продолжают выдвигать различные версии по поводу того, какой выбор сделает Китай, уже появились многочисленные признаки того, что Пекин в общих чертах определился со стратегией – которую можно описать поговоркой «И рыбку съесть, и косточкой не подавиться» – и довольно методично ее придерживается, хотя и слегка корректируя ее соответственно ситуации.

Китай явно избегает санкций

Китайские власти ясно дали понять, что не намерены ради России навлекать на себя санкции. Последний – и самый яркий – пример имел место на этой неделе.

Ведущие американские СМИ сообщили в воскресенье 13 марта, что РФ обратилась к КНР за военной и экономической помощью, а Вашингтон предупредил, что за помощь России «абсолютно точно будут последствия». В результате открывшиеся на следующий день китайские фондовые биржи, и раньше нервно реагировавшие на украинские события, пережили самый худший обвал за многие годы, потеряв сотни миллиардов долларов капитализации и недвусмысленно намекнув китайским властям, во что обойдется поддержка Кремля.

Показательно, что Пекин не встал в позу, а тут же начал всячески успокаивать рынки. Он не просто опроверг сообщение о помощи России, но пошел гораздо дальше. Китайские власти бросили на тушение биржевого пожара огромные средства, и в целом заверили китайский бизнес, что будут всецело учитывать его интересы и приоритизировать экономику, в том числе избегая неприятностей на международной арене. В частности, власти заверили, что будут работать с американскими коллегами, а министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «Китай не является участником кризиса [вокруг Украины], и не желает, чтобы санкции задели Китай». В дополнение, пресс-секретарь МИДа Чжао Лицзянь высказался в поддержку слов посла КНР в Украине, сказавшего, что «Китай никогда не будет нападать на Украину», исключая таким образом любую помощь России в войне.

«Скорость, с которой Пекин отреагировал на [биржевой] обвал на этой неделе, указывает на то, что он не желает, чтобы ситуация вышла из под контроля», – сказал по этому поводу изданию Barron биржевой эксперт и директор по инвестициям компании AJ Bell Расс Моулд.

В результате китайские биржи, успокоившись, к среде отыграли прежние потери. Но данный инцидент лишь подтвердил две вещи. Во-первых, причиной обвала во многом стали именно страхи по поводу возможных авантюр Пекина, включая чрезмерное сближение с Россией в ущерб отношениям с Западом (а не COVID, как утверждали в РФ, т.к. ситуация с коронавирусом за эти два дня никак не изменилась). Во-вторых, кормчий Си Цзиньпин ясно дал понять, что не хочет раскачивать лодку китайской экономики.

Однако Китай считает нецелесообразным отказываться от России

Несмотря на многочисленные риски, Пекин все-таки демонстрирует намерение сохранить определенные отношения с Кремлем. По мнению многих аналитиков, китайские власти – и лично Си Цзиньпин – считают, что как сотрудничество с Россией в целом, так и конкретно ситуация вокруг Украины, могут послужить определенным приоритетам Пекина.

«С точки зрения Пекина обоснование китайско-российских отношений заключается в том, что обе страны противостоят враждебному Западу, и обеим будет легче противостоять давлению Запада, если они будут вместе, а не порознь», – сказал изданию The Guardian Райан Хасс, научный сотрудник Брукингского института, специализирующийся на Китае и Азии.

Если смотреть ỳже, в ракурсе исключительно самого украинского кризиса, то Китай, возможно, тоже не видит смысла помогать нанести быстрое поражение России, а, наоборот, видит выгоды в продолжении противостояния.

«С точки зрения Китая, которая в последние дни нашла отражение в его публичных заявлениях, а также полуофициальных аналитических выкладках, вторжение России привлекло внимание Америки к Европе, что делает вероятным то, что президент Байден, как и его недавние предшественники, попытается, но не сможет сосредоточиться на Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом», что позволит КНР усилить там свое влияние, написало на этой неделе издание New York Times.

Есть и другие потенциальные выгоды.

«Чем дольше будет продолжаться [ситуация в Украине], тем больше выгоды для Китая с точки зрения ослабления России и принуждения РФ к подчинению КНР, потому что РФ нужен будет доступ к китайским финансовым рынкам», – сказал изданию Global News Чарльз Бёртон, старший научный сотрудник Института Макдональда-Лорье. – Кроме того, я думаю, что Китай хочет, чтобы Россия поставила Запад на место».

Более того, ситуация задевает лично Си Цзиньпина.

«Си есть что терять, поскольку он лично [ранее] сделал ставку на отношения с Путиным, — сказала Bloomberg Элизабет Уишник, старший научный сотрудник американского исследовательского института CNA. – Если его политика в отношении России не принесет стратегических дивидендов, а вместо этого принесет стратегические потери, то это помешает его усилиям по продлению срока своего пребывания в должности» на съезде Компартии КНР осенью 2022 года.

У Пекина есть безопасные варианты помочь Кремлю (хотя и в ограниченных масштабах)

Американские чиновники, по результатам встреч с китайскими коллегами на этой неделе, выразили мнение, что Пекин уже принял решение оказать России определенную финансово-экономическую помощь. Кроме того, КНР может (и уже оказывает) политическую, дипломатическую и пиар-поддержку. Причем у Китая есть возможность делать все это, не нарушая международное законодательство или условия введенных против России санкций.

Экономическая помощь

Самые простые и эффективные варианты помощи находятся в экономической плоскости.

Торговля: Здесь Китай может оказать самую существенную поддержку. Санкции и прочие ограничения затрагивают лишь относительно узкий круг товаров, и Китай уже заявил, что намерен поддерживать нормальные торговые отношения с РФ, что позволит Москве получать значительный доход на фоне санкций и разрыва торговых связей со многими другими государствами. Оборот между двумя странами в 2021 году составил почти 150 миллиардов долларов.

Правда, даже здесь у Китая и России руки во многом будут связаны. Львиную долю российского экспорта в КНР составляют нефть и газ, но их не так легко (а часто и невозможно) просто перенаправить, например, из Европы в Китай, т.к. для этого нет инфраструктуры (газопроводов, терминалов и т.д.). Кроме того, если Китай и раньше платил России гораздо меньше, чем другим поставщикам газа, то теперь, вероятно, спустит цены еще ниже. Немаловажно и то, что Китай не сможет поставлять в Россию целый ряд критически важной продукции и технологий, т.к. у него их просто нет или их экспорт в РФ подпадает под санкции.

Доступ к резервам: Часть российских золотовалютных резервов, эквивалентная примерно 90 миллиардам долларов, хранится в юанях, и Китай может предоставить РФ доступ к ним. Пока он этого не сделал, но такая возможность существует, и помешать Пекину в этом случае будет сложно.

Инвестиции: Китай может помочь России, вложив деньги в отрасли, не затронутые санкциями. Но КНР не делала этого и в более спокойные времена (по состоянию на 2020-2021 годы, вложения в РФ составляли крошечные 0,14% всех инвестиций КНР по миру), а теперь Пекин, похоже, полностью замораживает это направление. Например, крупнейшие государственные банки Китая начали ограничивать трансакции с Россией, а Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, инициатором и основным инвестором которого является КНР, прекратил выдачу ссуд на проекты в РФ.

Покупка ценных активов: Недавно появились сообщения, что Китай может купить у России акции или контрольные пакеты сырьевых гигантов вроде «Газпрома». Но выгодность подобных сделок для РФ представляется крайне сомнительной: например, Кремль лишится контрольного пакета «Газпрома» в случае продажи даже очень маленькой доли акций этой компании.

Если Китай не будет нарушать условия антироссийских санкций, то у других стран не будет оснований вводить санкции против него самого. В этом случае США, странам Евросоюза и другим государствам (санкции против РФ ввели уже около 50 стран) придется искать другие способы убедить Пекин.

Вероятно, именно это может попытаться сделать президент США Джо Байден во время назначенного на 18 марта телефонного разговора с Си Цзиньпином, в повестке которого значится и Россия.

Серые схемы: Кроме безопасных вариантов без нарушения санкций есть и более «серые», в рамках которых Китаю придется действовать очень осторожно. Однако в прошлом ему это уже удавалось.

Например, Пекин может помочь РФ торговать с внешним миром в юанях. Но в настоящий момент члены Конгресса США разрабатывают закон, который может значительно ограничить возможности КНР в этом направлении.

Кроме того, «у Китая есть уже опробованные механизмы, которые он использовал, чтобы помочь Ирану и Северной Корее избежать санкций, и он может воспользоваться чем-нибудь из этого набора инструментов», сказала изданию China File директор программы по исследованию Азии Германского фонда Маршалла (США) Бонни Глейзер.

Правда, в случае с Россией набор санкций шире и масштаб уклонения будет больше, поэтому насколько иранские и корейский варианты окажутся применимыми к РФ, вопрос пока открытый.

Политическая поддержка

Пекин может, и в значительной мере уже оказывает России политическую, дипломатическую и пиар-поддержку.

В частности, Пекин активно распространяет – в китайских СМИ и в заявлениях своих чиновников для западной прессы – теорию заговора о якобы имеющихся в Украине опасных американских лабораториях. Россия использовала эту теорию для оправдания агрессии в отношении Украины.

Также, например, пресс-секретарь МИДа Чжао Лицзянь возложил вину за российскую агрессию против Украины на США и НАТО, заявив, что их действия «довели напряженность между Россией и Украиной до предела». Кремль делал схожие заявления.

Поддержка Китаем исходящих из Кремля заявлений и теорий заговора может несколько смягчить репутационные потери для РФ. Вероятно, Пекин и в будущем не прекратит помогать Москве на этом направлении.

Также, если Китаю удастся эффективно помогать России, избегая при этом значительного ущерба для себя, то его примеру могут последовать и некоторые другие страны.

«Китай будет стараться сохранить свое стратегическое партнерство с Российской Федерацией, а также компенсировать ее репутационные и экономические издержки, – сказал Джозеф Торигян, доцент Американского университета (США) и исследователь, специализирующийся на истории советско- и российско-китайских отношений. – Но Китай показал, что ради того, чтобы помочь России справиться с санкциями, он не готов приносить в жертву собственные экономические интересы [навлекая санкции на себя]».