Китай не хочет платить России за газ даже полцены

Пекин хочет, чтобы Россия построила газопровод «Сила Сибири-2» полностью за свой счет, а потом еще и предоставила Китаю дополнительную скидку, которая и так составляет почти 50%. И, по всей видимости, загнавшийся себя в угол Кремль вынужден будет согласиться. (Фото: kremlin.ru)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Ключевые «союзники» России в Азии снова проявляют себя с корыстной стороны. В первую очередь, нет хороших новостей у Кремля из Пекина, где, как сообщают СМИ, отказались от идеи вкладываться в строительство мечты президента РФ Владимира Путина – газопровода «Сила Сибирм-2» – и рассчитывают, что Москва полностью возьмет оплату проекта на себя. Этим дело, правда, не ограничивается: «дорогой друг» председатель КНР Си Цзиньпин хочет, чтобы отношения с северным соседом обходились ему подешевле, и выбивает из России новые скидки на газ, который и так уже получает за полцены. Индия тоже не спешит порадовать Кремль. В торговле с ней продолжает бить ключом нефть, однако за почти два года масштабных закупок «черного золота» у Москвы в Нью-Дели так и не нашли способ для беспроблемной оплаты этого товара. Учитывая, что из-за изоляции в результате войны против Украины Россия находится не то что бы в сильной переговорной позиции, ждать урегулирования наиболее актуальных для Кремля проблем, возможно, придется долго.

Уступки по «дружбе»

Пожалуй, ничто так ярко не демонстрирует изоляцию России, в которую она попала благодаря решению Путина начать полномасштабную агрессию против Украины, как ее взаимоотношения с Китаем. С одной стороны, КНР подставила «дружеское» плечо РФ, отчасти компенсировав ей во внешней торговле выпавшие на Западе из-за многочисленных санкций товарные объемы. С другой – буйное сотрудничество, отмеченное рекордными показателями в двустороннем товарообороте и встреченное овациями российской пропаганды, не дается Кремлю бесплатно. Точнее, за него приходится хорошенько заплатить. Наглядной иллюстрацией своеобразного представления о «равноправных отношениях» между Москвой и Пекином, какими их поспешил провозгласить президент РФ, стала очередная глава в «саге» о трубопроводах.

Газ, как известно, – наиболее больная для Кремля проблема. После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия начала стремительно терять европейский газовый рынок, на который приходилась львиная доля ее экспорта «голубого топлива». На помощь в поглощении российских объемов, по задумке Кремля, должен был прийти Китай. Однако мощностей действующей трубы – «Силы Сибири», которая к тому же до сих пор не работает в полную силу, – и близко не хватает для компенсации утраченных аппетитов Европы. Так, на пике западные соседи РФ потребляли до 200 млрд кубометров газа в год, КНР же в 2022-м закупила у России рекордные для себя 15,5 млрд кубометров. Решить проблему – и то не полностью – должно было строительство «Силы Сибири-2». Однако ни в марте, когда в Москву приезжал товарищ Си, ни в октябре во время поездки Путина в Пекин сторонам так и не удалось договориться о начале строительства трубы. Как сообщила газета The South China Morning Post, теперь ситуация для Кремля складывается как нельзя хуже – подставляя плечо, Китай фактически выкручивает России руки.

Во-первых, источник в Москве, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что Пекин отказался инвестировать в трубопровод и предложил России самостоятельно взять на себя все многомиллиардные траты на строительство «Силы Сибири-2». По словам собеседника газеты, КНР не хочет «ни рисков, ни расходов» и считает, что РФ должна «полностью оплатить счет».

Во-вторых, Пекин «очень хорошо понимает свою переговорную силу» и находится «в гораздо более сильной позиции», поэтому КНР, ко всему прочему, сейчас пытается выбить из РФ дополнительный дисконт на газ и «может требовать глубоких скидок». Причем, по словам собеседника издания, давление происходит на уровне глав государств. И это при том, что в Китай и так платит России за «голубое топливо» $297,3 за тысячу кубометров, тогда как для европейцев цена составляет $501,6. В следующем году для КНР российский газ подешевеет еще сильнее и обойдется Поднебесной в полцены: $271,6 за тысячу кубометров, хотя для европейцев товар обойдется в $481,7.

Кстати, нет окончательных договоренностей и с Монголией, через которую должна пройти труба. В октябре Путин в Пекине разговаривал с монгольским лидером Хурэлсухом Ухнаа, но положительного ответа от него не дождался. Экс-чиновник Совета нацбезопасности Монголии Мунхнаран Баярлхагва рассказал китайской газете, что пока даже не обсуждались цены, тарифы и налоги, связанные с «Силой Сибири-2». «Можно уверенно сказать, что в строительном сезоне-2024 ничего не произойдет», – сказал он. Хотя в Москве ранее заявляли, что в 2024 году строительство уже начнется.

Почет «врагам»

Так или иначе прогноз для России негативный: Путину, скорее всего, придется пойти на уступки Си Цзиньпину, чтобы хотя бы за копейки сбыть выпадающие у «Газпрома» объемы из-за войны и санкций. Тем более РФ попала уже в такую товарную зависимость от КНР, что «национальные интересы» особо отстаивать не выходит – вот и приходится устраивать распродажу национальных богатств и отдавать свой внутренний рынок – довольно второстепенный для КНР – в ведение большого восточного соседа.

Другое дело, что иначе заполучить множество товаров, которые теперь недоступны напрямую от западных производителей, РФ особо и не может. При этом нет никакой гарантии, что поток «санкционки» в Россию через Китай будет столь же буйным и дальше.

В Пекине 7-8 декабря должен состояться саммит КНР-Евросоюз, на котором европейские лидеры намерены лично попросить товарища Си перекрыть поставки попавшей под ограничения западной продукции через зарегистрированные в Китае фирмы. Речь пойдет о 13 компаниях, которые оказались замешаны в снабжении РФ европейскими товарами, необходимыми для производства оружия. Примечательно, что в Брюсселе планировали включить эти фирмы в 12-й санкционный пакет, но решили предварительно обсудить вопрос с председателем КНР. По данным ЕС, через Поднебесную проходит около 70% попадающей в Россию продукции из Европы, запрещенной для поставок в эту страну.

Учитывая, что Пекин не против подзаработать на бедах Москвы, приключившихся с ней из-за агрессивной политики Путина, но не готов ради нее экономически ссориться с Западом, то вероятность того, что Си Цзиньпин пойдет навстречу европейским гостям, достаточно велика. Как показала история с запретом на поставки из КНР в РФ потенциально боевых дронов после того, как Вашингтон открыто выразил обеспокоенность по их поводу, Китай в этом плане вполне договороспособный.

Да и в целом Пекин как-то европейцам благоволит больше, чем россиянам. Например, в качестве эксперимента КНР решила с 1 декабря 2023-го по 30 ноября 2024 года отменить визы для граждан Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Испании для посещения страны с туристическими и бизнес-целями, визитов к друзьям и родственникам, а также для транзитов на срок до 15 дней. На такой шаг китайское правительство пошло для оживления туристического сектора, пострадавшего из-за жестких ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Между тем переговоры об отмене виз между Москвой и Пекином идут уже много лет, однако дальше, чем до безвиза для туристических организованных групп дело не дошло. Причем даже они сегодня сталкиваются с препятствиями.

Бег по кругу

Тем временем, как сообщило агентство Reuters, с серьезными вызовами сталкивается и нефтяной разворот России на Восток, перенаправившей поставки своего «черного золота» после вторжения в Украину с Запада на Азию. За почти два года войны и работы в условиях жестких санкций против банковского сектора Москва так и не смогла найти с партнерами приемлемую валюту для оплаты нефти. Источники агентства в банковской и нефтяной отраслях рассказали, что согласовать средство платежа, отличное от доллара и евро, по-прежнему проблематично для Кремля. Доллар, будучи доминирующей валютой в мировой торговле нефтью, оказался плохо заменяем, а попытки найти «американцу альтернативу» то и дело наталкиваются на преграды с конвертацией или политические обстоятельства.

С основным потребителем российской нефти военного времени – Индией – в какой-то момент, как известно, пытались торговать в рупиях, которых скопилось в местных банках на несколько десятков миллиардов в долларовом эквиваленте без возможности их адекватного использования. В итоге Центробанк РФ неформально запретил нефтеторговцам из РФ принимать оплату в рупиях, поскольку счел это «бессмысленным». Использовать столь «ценный» капитал за пределами Индии невозможно, а индийские товары в Россию идут со скрипом, из-за чего дефицит торгового баланса Нью-Дели с Москвой взлетел до $28,4 млрд.

В середине августа, как выяснило Reuters, дело дошло до конфликта, когда две крупные российские компании пригрозили перенаправить около десятка танкеров с примерно миллионом тонн нефти в другие страны, если индийские партнеры не согласятся заплатить за груз чем-то более полезным, нежели рупии. В итоге проблема была улажена через использование комбинации юаня, гонконгского доллара и дирхама ОАЭ. Но такое решение было лишь временным, поскольку Индия не шибко обрадовалась перспективе прибегать к столь сложной схеме и тем более использовать валюту своего регионального конкурента – Китая.

В итоге складывается ситуация, когда на Индию приходится более 60% от общего объема российского морского экспорта нефти, но «союзник» отказывается платить в наиболее удобной для Москвы валюте – юане, тем самым, в какой-то степени подобно Пекину, выкручивая Кремлю руки. Или точнее – ставя перед фактом.

Собеседники Reuters ожидают, что сейчас ситуация усложнится еще больше из-за усиления западного контроля за потолком цен в $60 за российский баррель и нефтяными финансовыми операциями, связанными с компаниями из РФ. По данным агентства, как минимум два банка в ОАЭ уже ввели для клиентов, работающих с российскими нефтью и нефтепродуктами, дополнительные требования в виде деклараций соответствия требованиям ценового потолка.

В общем, все идет к тому, что Россия так и не решит – по крайней мере, в ближайшее время – проблему взаиморасчетов со одним из своих ключевых торговых партнеров и продолжит продавать Индии нефть не просто с дисконтом, но еще и формально недополучая причитающееся.

Впрочем, «победы» на Востоке у Кремля все же порой случаются. Так, стало известно, что в Лаосе «некоторые банки» начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Пока, правда, в тестовом режиме. Посол РФ в этом непопулярном у соотечественников государстве Владимир Калинин выразил надежду, что граждане полюбят такую «самобытную и дружелюбную» страну и, видимо, по достоинству оценят усилия отечественной дипломатии. Хотя, если взглянуть на товарооборот между Россией и Лаосом, то станет понятно, что особого интереса у Кремля к этой республике нет, а договоренности о карте «Мир», вероятно, были достигнуты ради галочки в недлинном списке «достижений» Москвы. В 2022 году российско-лаосский товарооборот составил всего $12,9 млн, хотя еще в 2016-м достигал $40,9 млн, что, правда, тоже – капля в море. И это еще неизвестно, не в лаосском кипе ли взаиморасчеты…