Китай обещает нарастить инвестиции в Центральную Азию

Все за одного и никто за всех? (Фото: Администрация президента Кыргызстана)

25 января президент Китая собрал пятерых своих центральноазиатских коллег на виртуальную вечеринку, чтобы отпраздновать 30-летие установления дипломатических отношений. Опубликованные по результатам мероприятия заявления изобиловали цифрами и традиционными заверениями в дальнейшем углублении экономической интеграции.

Однако каждый из центральноазиатских лидеров продвигал собственную повестку, по-видимому, меньше беспокоясь о региональных проблемах и больше – о двусторонних связях с Китаем.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон говорил о необходимости расширения сотрудничества в сфере безопасности в свете угроз со стороны Афганистана. Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил увеличить поставки природного газа в Китай за счет строительства еще одного газопровода. Шавкат Мирзиёев из Узбекистана и Садыр Жапаров из Кыргызстана подняли вопрос о реализации давно обсуждаемого проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о недавних кровавых беспорядках в своей стране и пообещал провести системные реформы. «Мы начали строить новый Казахстан», — сказал Токаев. Он подчеркнул, что предпринимает усилия для устранения коррупции в таможенной службе, что будет стимулировать экспорт в Китай.

Президент КНР Си Цзиньпин, со своей стороны, пообещал открыть внутренний рынок Китая для большего количества наименований товаров и сельскохозяйственной продукции из Центральной Азии. Этому особенно обрадуются в Казахстане, где в прошлом году экспортеры понесли значительные убытки из-за ужесточения Китаем пограничного режима, якобы из-за коронавируса.

Китайский лидер также заявил, что к 2030 году хочет довести товарооборот между Китаем и регионом до 70 миллиардов долларов. По данным государственного издания People’s Daily, за последние 20 лет эта цифра выросла в 25 раз, с 1,5 млрд долларов до 38,6 млрд долларов в 2020 году. По темпам роста лидером является Туркменистан, товарооборот с которым вырос почти в 200 раз, достигнув в 2020 году 6,5 миллиардов долларов, в основном за счет экспорта природного газа.

Общий объем китайских инвестиций в Центральную Азию на конец 2020 года приблизился к 40 миллиардам долларов, из которых 21,4 миллиарда пришлось на Казахстан, сообщает People’s Daily. По состоянию на конец 2021 года, в Центральной Азии функционировали 7700 китайских фирм.

Си также пообещал в течение следующих трех лет выделить странам Центральной Азии гранты на социально значимые проекты в размере 500 миллионов долларов, а также дополнительно поставить в этом году 50 миллионов доз вакцин от COVID-19 китайского производства.

Но для реализации всех этих планов Пекину нужна стабильность в Центральной Азии. Очевидно, что он с беспокойством следил за событиями в Казахстане, где в результате беспорядков и возможной попытки государственного переворота в начале этого месяца погибло по меньшей мере 227 человек.

В этой связи Си получил от лидеров Центральной Азии успокаивающие заверения об их отвращении к «цветным революциям» — как на авторитарном жаргоне называют народные протесты. В совместном заявлении лидеры также пообещали поддерживать политику «Единого Китая», согласно которой Тайвань рассматривается как неотъемлемая часть КНР.

При этом никак не упоминалась ситуация в Синьцзяне, прилегающем к Центральной Азии обширном регионе, где большинство населения составляют мусульмане, около миллиона из которых Китай в последние годы отправил в так называемые «лагеря перевоспитания». Между тем для некоторых из стран Центральной Азии, особенно Казахстана и Кыргызстана, это весьма деликатный политический вопрос.