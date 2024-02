Китай отрезает Россию от ключевых игроков своей финансовой системы

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Санкции Запада, введенные в адрес Москвы из-за войны против Украины, все сильнее осложняют сотрудничество РФ с восточными партнерами. Наиболее чувствительные для Кремля преграды в последнее время возникают в Китае, где множится число банков, отказывающихся от взаимодействия с российскими компаниями. С переменным успехом идет у России торговля и с другими азиатскими странами. Кроме того, возникают в отношениях с партнерами порой и политические недопонимания. Так, вслед за Непалом, потребовавшим от Москвы прекратить вербовать на войну своих граждан, срочно вернуть с фронта на родину своих соотечественников, оказавшихся в рядах оккупационной армии, от РФ попросила Индия.

Сплошные ограничения

Если Китай сохранит взятый темп по вводу ограничений в отношении России из-за боязни попасть под вторичные санкции, то история о «безграничном партнерстве» РФ и КНР рискует окончательно превратиться в шутку. Уже не первую неделю развивается история о том, как в китайском банковском секторе все с меньшей охотой взаимодействуют с российскими компаниями. Одним из первых расчеты с любыми организациями из России приостановил Chouzhou Commercial Bank. С тех пор проблема стала лишь масштабнее. Как выяснили СМИ, сразу три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под западные санкции. Речь идет о Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, которые занимают первое, второе и четвертое места по объему активов в КНР.

По словам участников рынка, китайские банки начали предупреждать российских партнеров, попавших под санкции, о прекращении сотрудничества еще в начале января. С теми банками и компаниями из РФ, которых пока не затронули введенные Западом ограничения, взаимодействие продолжается, однако сложно сказать, как долго оно продлится, учитывая, что Кремль дает все больше поводов для рестрикций, а список «токсичных» организаций из России то и дело расширяется.

Примечательно, что китайские товарищи вообще не готовы рисковать ради «союзника» и сразу отклоняют любые платежи из подсанкционных банков РФ, даже если они проводятся не через западный SWIFT, а через российскую систему переводов СПФС или китайскую CIPS. Эксперты поясняют, что все операции, включая те, которые были осуществлены через СПФС и CIPS, отражаются в отчетности и могут создать проблемы для банков, сотрудничающих с организациями из Европы и США. Специалисты признают, что американо-китайский товарооборот несопоставим с объемом торговли РФ и КНР, а потому такое «недружественное» поведение Китая вполне объяснимо.

Впрочем, западные санкции, после введения которых Кремль гордо объявил об ускоренном развороте на Восток, создают проблемы Москве не только в сотрудничестве с Пекином. Ранее из-за новых ограничений сложности возникли в торговле РФ с Индией, которая отказалась пускать в свои порты танкеры из «теневого флота» Путина, груженые российской нефтью и попавшие в «черные списки» США. Не горят желанием пострадать из-за агрессивной политики Кремля и партнеры в Центральной Азии. А теперь трудности одолевают и торговлю с Турцией.

Турецкие банки еще в конце прошлого года начали массово блокировать платежи из России. В итоге к февралю 2024 года проблема накрыла и главную статью российского экспорта – нефть. Как сообщило агентство Reuters, уже примерно «две-три недели» российские нефтеэкспортеры не получают причитающиеся им деньги за проданные баррели. Виной всему – США, пригрозившие вторичными санкциями турецким банкам. Правда, как рассказали участники рынка, страх подставиться из-за сотрудничества с РФ ударил в большей степени не по торговле энергоресурсами, для оплаты которых стороны наверняка найдут выход, а по поставкам товаров из Турции в Россию, среди которых присутствует различная техника и оборудование. По словам источников Reuters, экспорт по некоторым категориям практически остановился.

При этом Москва, которая в таких ситуациях обычно старается храбриться, на этот раз признала серьезность проблемы. По словам посла РФ в Турции Алексея Ерхова, российские дипломаты ведут переговоры с турецкими властями, но пока безрезультатно. «Они, как у нас говорят, дуют на воду, даже когда она холодная», – пожаловался посол.

Другое дело, что восточные страны сами заинтересованы в дешевой российской нефти, а потому, скорее всего, найдут способы решения проблемы. Подтверждение тому – Индия, которая, как сообщили СМИ, вероятно, возобновила импорт российской нефти марки Sokol после двухмесячного перерыва, вызванного как раз санкциями. А, значит, новые схемы минимизации санкционных рисков так или иначе появляются. Однако с каждым разом выискивать лазейки будет труднее и дороже. Особенно учитывая тот факт, что случаи попадания под западные ограничения из-за войны против Украины компаний из Китая, Турции, ОАЭ, Индии и других стран становятся отнюдь не единичными.

Сплошное огорчения

Впрочем, страхи восточных банков подставиться понять еще можно. Но как объяснить, когда главный «друг» и «союзник» остается безучастным к бедам Москвы в тех областях, где мог бы выступить в роли «спасательного круга»? На днях примечательную пресс-конференцию дал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, слова которого в очередной раз доказали, что КНР в своей политике опирается не на «союзническую» мораль, а на собственные интересы и выгоды.

В частности, он назвал Китай одним из бенефициаров развала зерновой сделки, заключенной в 2022 году между Киевом, Москвой, Анкарой и ООН, и пожаловался, что КНР закупила 6 млн тонн зерна у Украины и ни грамма у России. При этом, по словам Злочевского, украинская и казахстанская пшеница, которую закупают китайские товарищи, «ничуть не лучше» российской, но почему-то этот товар из РФ не подходит Поднебесной по фитосанитарным требованиям. «Пшеницу пока КНР не пускает, а это главный ресурс, который мы могли бы предоставить Китаю… Китай наращивает покупки зерна, но не у нас! Надо договариваться с правительством, без решения партии и правительства КНР ничего не будет», – посетовал Злочевский.

Правда, российское зерно для Китая – товар, условно, новый, и, видимо, налаженные схемы с Украиной и Казахстаном в Пекине разрушать в угоду Москве пока не собираются. Но ведь не хотят в Поднебесной помочь РФ и с хорошо известным в КНР российским газом. Президент Владимир Путин и его подручные весь прошлый год упрашивали председателя Си Цзиньпина дать ход строительству трубопровода «Сила Сибири-2», чтобы Кремль мог хоть как-то компенсировать огромные потери на газовом рынке Европы. Однако вместо того, чтобы смилостивиться и приступить к прокладке трубы, в Пекине решили нарастить закупки газа в Катаре, который на нехватку потенциальных покупателей и так не жалуется. У одного из крупнейших мировых экспортеров сниженного природного газа (СПГ) QatarEnergy уже есть 27-летний контракт с китайской CPCC, теперь аналогичную сделку с катарским поставщиком собиралась заключить китайская Sinopec – вторая по объемам нефтегазовая компания в КНР.

В общем, снова никакого «союзничества», сплошные национальные интересы.

Между тем возникают у Москвы не только торгово-экономические сложности с азиатскими партнерами, но и политические. Не первый месяц растет напряженность между РФ и Непалом, который выразил протест Кремлю из-за незаконной вербовки непальцев в российскую армию и отправки их на войну против Украины. Схожие проблемы у России теперь возникли с Индией.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвала на днях заявил, что Нью-Дели стало известно о вербовке Москвой индийских граждан «на вспомогательную работу в российской армии». «Индийское посольство обсуждает вопрос их досрочного освобождения с ответственными органами РФ. Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта», – заявил дипломат.

При этом Джайсвал был достаточно аккуратен в выражениях, хотя мог бы высказаться и поострее. Ведь, по данным издания The Hindu, за последний год около 100 граждан Индии заключили контракты с армией РФ, а как минимум троих индийцев, решивших поработать на российских военных при условии неучастия в боевых действиях, обманули и бросили на передовую сражаться в рядах оккупационных войск.

Зачем провоцировать тех немногочисленных партнеров, которые после начала полномасштабной агрессии против Украины остались у РФ, – вопрос риторический, но тем не менее все равно несколько удивительный.

Тем временем пока все вокруг России опасаются нарваться на рестрикции, Кремль санкций не боится и умудряется прослыть ненадежным международным игроком даже там, где этого точно можно было избежать. Речь идет о подарке Путина на день рождения своему северокорейскому другу – диктатору Ким Чен Ыну. Как стало известно, президент РФ отправил вождю КНДР на 40-летие российский лимузин Aurus стоимостью не менее $440 тыс. Проблема в том, что санкции Совета безопасности ООН, которые Кремль когда-то всецело поддержал, запрещают ввозить в Северную Корею предметы роскоши, включая люксовые автомобили, из-за незаконной ядерной программы Пхеньяна. В мире тут же отметили, что Кремль грубо нарушил санкционный режим против КНДР, однако без иронии наблюдать за вспыхнувшей дружбой двух изгоев международных отношений третьим игрокам, кажется, все сложнее.

«Надеюсь, Ким получил расширенную гарантию. Если бы я хотел купить люксовый автомобиль, то не уверен, что Россия была бы тем местом, где я стал бы искать такую модель», – пошутил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Впрочем, в остальном смешного, конечно, мало.