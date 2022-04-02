Китай помогает России словом, но не делом

Россия предлагает невиданные за всю историю скидки на свою нефть, но покупатели, включая Китай, не спешат. Российский газовый экспорт упал на 27% в первом квартале 2022 года (и, скорее всего, гораздо больше в марте), и поставки в КНР не смогли компенсировать этот провал.

Пока Китай помогает лишь словом, да и то на основе «дружественного» нейтралитета, повторяя некоторые из обвинений Кремля в адрес Запада, а также упоминая о необходимости учитывать геополитические интересы Москвы.

Между тем Пекин на этой неделе получил очередные сигналы по поводу того, как недешево обойдется существенная – т.е. на деле, а не на словах – помощь Москве. На этом фоне китайские власти все настойчивее декларируют – и демонстрируют на практике – нежелание однозначно вставать на сторону РФ и ввязываться в дорогостоящие экономические войны со странами, введшими против нее санкции.

Российский экспорт рухнул, а КНР пока не особо помогает

Россия испытывает серьезные проблемы с экспортом своих основных товаров – нефти и газа – которые обеспечивают львиную долю доходов госбюджета. Однако Китай, на который в Кремле так рассчитывали, не хочет или не может помочь.

В частности, на фоне санкций России стало все сложнее продавать нефть. Если в январе 2022 года ключевая российская марка Urals торговалась практически наравне с эталонной Brent, то к началу марта РФ уже предлагала свою нефть со скидкой в $10, к середине марта – более $20, к концу месяца – свыше $30, а на днях даже появились сообщения о скидке на $35, предложенной Китаю и Индии. Это абсолютно беспрецедентный разрыв в цене за всю историю.

Столь нарастающе отчаянные предложения указывают на то, что Россия не может продать свою нефть, но ей крайне нужны деньги, а Китай при этом не торопится покупать, даже с огромной скидкой.

Схожая ситуация и с газом. «Газпром» сообщил 1 апреля о сокращении в первом квартале 2022 года поставок газа в дальнее зарубежье на 27,1% (на 14,3 млрд куб. м) и на внутренний рынок на 4,3% (на 4,2 млрд куб. м). О поставках в ближнее зарубежье в сообщении умалчивается (но если бы на этом направлении был заметный рост, то компания вряд ли стала бы это замалчивать). При этом добыча велась на уровне прошлого года (135 млрд куб. м). В итоге, у «Газпрома» на руках осталась масса нереализованного газа.

В том же сообщении компания заявила, что «растут поставки газа в Китай по газопроводу “Сила Сибири”», не указав при это, обеспечили ли весь этот рост только продажи в январе-феврале, или подъем наблюдался и в марте, после начала войны в Украине. Если поставки в марте упали, то это указывало бы на то, что КНР отказывается помогать даже на этом ключевом направлении. Но даже если мартовские продажи в КНР увеличились, а в целом в дальнее зарубежье упали на 27%, то очевидно, что Китай не способен компенсировать экономические потери, как надеялись в Кремле.

Кроме того, к концу марта на китайско-российской границе вдруг полностью исчезли очереди из грузовиков, которые наблюдались на пунктах пропуска с самого начала пандемии коронавируса в 2020 году. Российское государственное агентство «Интерфакс» преподнесло это как хорошую новость, связанную с «упорядочиванием работы». Однако, у такого затишья на границе, судя по тому же сообщению «Интерфакса», похоже, есть другое объяснение: проходящий через эти пункты торговый поток гораздо ниже их пропускной способности, т.е. роста торгового оборота, на который так надеялись в Москве, видимо, не происходит.

Бизнес шлет Пекину очередное предупреждение

Нежелание КНР подставляться ради России понятно. Кроме предупреждений от других государств – включая США и страны Евросоюза – Пекин постоянно получает негативные сигналы и со стороны собственной экономики.

На днях очередным «звоночком» для Китая – после беспрецедентного падения на биржах и не менее беспрецедентного бегства капитала – стало сильное падение промышленного производства, в значительной степени по причинам, связанным с войной в Украине.

Ключевой китайский индекс China Caixin Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) упал до 48,1, что соответствует сокращению промпроизводства. Еще в феврале он находился на уровне роста (50.4). В последний раз столь резкое падение наблюдалось на фоне паники, вызванной первой волной коронавируса в 2020 году.

«В долгосрочной перспективе для экономического роста Китая ... ключевую роль сыграет уровень уверенности бизнеса», – сказал Al Jazeera Хенг Ванг, эксперт по китайской экономике в Университете Нового Южного Уэльса.

И Пекин, по всей видимости, не намерен подрывать эту уверенность.

Китай (немного) помогает России словом, но в целом придерживается нейтралитета

На этой неделе состоялись два крупных международных мероприятия с участием КНР, касающихся РФ и войны в Украине. В обоих случаях Китай продемонстрировал свою укрепляющуюся позицию по поводу сохранения равноудаленности от России и Запада в вопросе противостояния вокруг Украины.

С одной стороны, КНР отказывается открыто осудить РФ, и даже активно повторяет некоторые обвинения Москвы в адрес США и НАТО. С другой, Китай многократно и явно дал понять, что не собирается ссориться с ведущими экономиками мира ради России, нарушая введенные против нее санкции, и пока не предоставил Москве никакой ощутимой помощи кроме заявлений.

В частности, на состоявшемся 1 апреля в режиме видеоконференции саммите ЕС-Китай высшие руководители КНР, включая главу государства Си Цзиньпина и премьер-министра Ли Кецяна, в очередной раз повторили свои уже закрепившиеся позиции по этому поводу.

В частности, Си Цзиньпин уделил большое внимание нежелательности экономических потрясений и необходимости «сохранять холодную голову», а Ли Кецян заявил, что его страна не желает «занимать чью-либо сторону». Китайские лидеры также добавили, что выступают за мир и «учет интересов всех сторон».

Двумя днями ранее состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Опубликованное после встречи заявление китайской стороны также содержало призывы к миру, приправленные заверениями, что китайско-российские отношения «справились с очередным испытанием» и Китай готов вывести их на «более высокий уровень в новой эре».

Последнее, вероятно, должно было понравиться Кремлю. Но при этом ни о каких шагах по оказанию России реальной, осязаемой помощи по результатам встречи упомянуто не было.