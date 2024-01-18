Китай поставляет «санкционку» в Россию через страны Центральной Азии – исследование

Ключевые события и факты о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Центральная Азия

«Россия получает подсанкционную продукцию из Китая через страны Центральной Азии», – написало Радио «Азаттык» 13 января со ссылкой на расследование «The Diplomat». – Китай не присоединился к ограничениям, которые США и ЕС ввели против Москвы в ответ на вторжение в Украину, но не желает подвергаться вторичным санкциям и поставляет товары двойного назначения России не напрямую, а через соседей». В статье утверждается, что страны ЦА стали получать из КНР товары, которые они ранее никогда там не приобретали, а затем поставлять их в Россию, которая «может использовать их в военной промышленности». В частности, «Узбекистан прежде не закупал в Китае товары из категории “ядерные реакторы, котлы и оборудование” и “электрические машины и оборудование”, но в 2022 году провёл такие закупки и поставил продукцию в Россию», пишет «Азаттык». Схожие схемы также были обнаружены в Казахстане и Кыргызстане, говорится в статье, где однако добавляется, что «в 2023 году в торговле между Россией и Центральной Азией наблюдалось небольшое снижение» и «в ближайшие годы странам Центральной Азии станет сложнее помогать России обходить санкции».

Тем временем министерства иностранных дел Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана опубликовали заявления о «твердой поддержке принципа “одного Китая”», подразумевающего поддержку текущей политики Пекина в отношении Тайваня. Публикация этих заявлений была вызвана проведенными на Тайване президентскими выборами, где победил политик, выступающий за отдаление от КНР. К 17 января заявлений от МИД Кыргызстана о поддержке принципа «одного Китая» опубликовано не было, но китайский МИД заявил, что Кыргызстан тоже «четко выразил поддержку принципа одного Китая и выступил против "независимости Тайваня"».

Кроме того, посольство Туркменистана в КНР 12 января опубликовало заметку о встрече глав дипмиссий стран Центральной Азии в Китае с заместителем министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. Участники якобы говорили о предстоящей работе в 2024 году и результатах 2023-го.

Казахстан

В Казахстане сохраняется проблема с экспортом некоторой продукции в Китай. Из-за низкой скорости разгрузки поездов с казахстанским зерном в КНР железнодорожникам в РК 4 января пришлось ввести запрет на отправку грузов в сторону КПП «Достык». «С казахстанской стороны отставлены от движения 60 груженых составов, на территории Китая уже более 10 суток находятся 564 вагона. Причиной ситуации стали административные вопросы со стороны КНР», – передал «ElDala.kz» 11 января. В связи с этой ситуацией заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин планирует провести переговоры с секретарем парткома Синьцзян-Уйгурской автономной области (СУАР) КНР Ма Синжуем о решении процедурных формальностей в отгрузке товаров. СУАР граничит с Казахстаном и является ключевым регионом для движения экспортных товаров в КНР. Несмотря на различные трудности, Казахстан в 2023 побил рекорд по поставкам зерновых в Китай.

Позже, 13 января, издание «ElDala.kz» в дайджесте новостей рассказало о продлении запрета на отправку казахстанских грузов в сторону КПП «Достык-Алашанькоу»: «Запрет для крытых вагонов, контейнеров и цистерн продлен на период с 16 по 26 января, запрет для зерновозов – с 16 по 31 января». В Китай пока не попадут зерновые культуры, растительные масла и продукты перемола. Кроме этого, с 8 по 18 февраля во время празднования Нового года по восточному календарю в Китае также не планируется прием грузов, сказано в новости.

«Синьхуа» 12 января опубликовало статистику объема поставок товаров через «Китайско-казахстанскую базу логистического сотрудничества в Ляньюньгане», в провинции Цзянсу. За 2023 год через нее по направлению Китай-Европа «перевезли 66,1 тыс. стандартных контейнеров, что на 10,7 проц. больше, чем годом ранее», – сказано в статье. За все время работы через базу было перевезено 500 тыс. контейнеров.

Китай и Казахстан договариваются о сделке по покупке скота. Она может стать одной из первых, если Китай разрешит экспорт мясной продукции из Казахстана после длительного запрета из-за вспышки ящура. Для нового мясоперерабатывающего комбината, открывающегося в КНР, у РК, возможно, будет закуплено до 80 тысяч голов скота, написало агентство «АПК Новости» 12 января со ссылкой на заявление вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина. Завод должны открыть в «Алашанькоу в ближайшие годы», добавил чиновник. Напомним, что в декабре в Казахстан приезжала группа китайских специалистов с ветеринарной инспекцией животноводческой отрасли РК для принятия решения о снятии запрета на экспорт мяса в КНР. Официальных решений не озвучивалось.

Жошыхан Кыраубаев, генеральный консул Казахстана в городе Сиань, встретился с председателем Торгово-промышленной палаты провинции Шэньси Цзя Чжэнланем, который недавно был назначен на должность. Встреча посвящалась контактам регионов Казахстана с китайской провинцией, рассказал «Деловой Казахстан» 12 января. Планируется развивать сотрудничество между генконсульством и провинцией, а также использовать финансовый потенциал «Торгово-логистического центра Казахстана в городе Сиань», который открылся накануне 2024 года.

Участники заседания отраслевого совета туризма Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» обсудили, как увеличить поток туристов из КНР в Павлодарскую область РК и в страну в целом, написал «inbusiness.kz» 15 января. В первом квартале 2024 должны пройти «встречи, нацеленные на увеличение туристического потока из Китая в 2-3 раза». Кроме этого, директор департамента туризма Национальной палаты предпринимателей Дамиля Кунанова считает, что для привлечения китайских туристов властям и предпринимателям Павлодарской области нужно активнее рассказывать о ее привлекательности.

В Китае задержали гражданина Казахстана, сообщил «Zakon.kz» 15 января. «Несколько лет назад, когда (задержанный – прим. ред.) был гражданином Китая, он попал в автомобильную аварию. Однако он уехал в Казахстан, не решив проблему с другой стороной. Когда он в этот раз приехал в Китай, местная полиция потребовала от него решить эту проблему и затем двигаться дальше», – сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, добавив, что «ареста или насилия» не было.

Узбекистан

Первый замминистра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров встретился с гендиректором одной из крупнейших автомобилестроительных компаний КНР «DongFeng» Ван Пэном, сообщило 8 января ИА «Дунё». Стороны обсудили вопросы по реализации в РУ ряда проектов с участием компании, которая «планирует реализацию в Фуркатском районе Ферганской области в два этапа проекта по производству электробусов, стоимость которого составляет 100 миллионов долларов США, годовая мощность – 1000 единиц».

Встреча главы Ташкента Шавката Умурзакова и посла КНР в РУ Юй Цзюя прошла 8 января в столице Узбекистана, пишет агентство «Новый Узбекистан». Собеседники обсудили торгово-экономическое и гуманитарное партнерство, отмечая высокий уровень развития. В своем заявлении мэр Ташкента сообщил, что «необходимо увеличить участие Китая в проектах и предприятиях в сфере фармацевтики, инфраструктурного развития, строительства, производства мебели». В ответ Юй Цзюнь отметил, что Узбекистан зарекомендовал себя как «надежный партнер достойный доверия во всех сферах». О подписании по результатам встречи каких-либо договоров не сообщается.

Конференция на тему «Всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Узбекистаном в новую эпоху» прошла в Ташкенте 12 января, пишет агентство «UzA». Организаторами выступили Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте РУ (ИСМИ) и Институт социального развития стран Европы и Азии Исследовательского центра развития Госсовета КНР. Одной из ключевых целей форума была подготовка к предстоящим двусторонним мероприятиям, в связи с чем в событии приняли участие представители дипломатических и политических кругов РУ. Доклады в основном касались текущего состояния китайско-узбекистанского сотрудничества в различных сферах, части этих выступлений издания обеих стран посвятили отдельные статьи (1, 2, 3, 4). Участники отметили, что по итогам взаимных визитов в прошедшие два года было подписано почти 60 инвестиционных документов. При этом узбекистанская сторона сделала акцент на особых условиях, созданных в стране специально для китайских инвесторов.

В китайском Шэньчжэне 25 января пройдет инвестиционный форум «Узбекистан – Китай», написало 11 января агентство «UzDaily» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиции, промышленности и торговли Узбекистана (МИПТ). Ожидается, что с китайской стороны в форуме примут участие более 300 руководителей разнообразных компаний из КНР в таких панельных сессиях, как «Инфраструктура», «Цифровая трансформация», «Энергетика и электротехника» и других.

Вопросы укрепления партнерства в сфере охраны окружающей среды, а также проекты строительства экологически чистых зданий обсуждались на встрече замминистра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Жусипбека Казбекова и представителей Торгово-промышленной палаты (ТПП) КНР и РУ, объявила пресс-служба узбекистанского министерства 10 января. Участники отметили необходимость «установления международных экологических стандартов, широкого внедрения системы цифровизации, изучения опыта КНР и разработки механизмов в сфере охраны окружающей среды». Обсуждался китайский опыт озеленения пустынных территорий, а также «перспективы разработки Национальной таксономии “зеленых” проектов и создание Зеленого фонда». Решено продолжить работу по обсужденным вопросам в более узком формате.

Руководитель кожевенно-обувной ассоциации «Узчармсаноат» Фахриддин Бобоев провел встречу с Гао Яо, главой группы китайских инвесторов, прибывших в Узбекистан, передала пресс-служба ассоциации 12 января. Заявленная цель переговоров – «расширение двустороннего сотрудничества, привлечение инвестиций компаний в кожевенную отрасль» Узбекистана. В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы налаживания деловых отношений, но о конкретных контрактах не сообщалось.

Представители узбекистанского Минтранса, транспортной компании «Темирйулкарго» и китайской логистической корпорации «Jiayou International» провели 14 января трехстороннюю встречу, сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства. Собеседники обсудили вопросы увеличения объемов мультимодальных перевозок по направлению «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», а также возможность автоматизации управления складами. Встреча закончилась подписанием меморандума о взаимопонимании.

Китай поможет воплотить проект строительства гидроэлектростанции в Андижанской области Узбекистана, рассказала пресс-служба администрации региона 14 января. Пока что план реализации находится на стадии предварительных исследований – с этими целями группа китайских инженеров посетила Андижан на прошедшей неделе. Мощность ГЭС после возведения составит 3,2 МВт, что обеспечит электроэнергией треть территорий области.

Команда узбекистанских студентов заняла призовое место в конкурсе «Tech4Good», организованном «Huawei», написал 12 января «Курсив». Представленный командой проект «Aquatibia» был посвящен проблеме фильтрации воды с использованием цифровых технологий. «Разработка и внедрение данной системы направлены на достижение нулевого уровня отходов и важнейших Целей устойчивого развития, таких как ликвидация голода и чистая вода и санитария», – отмечается в заметке.