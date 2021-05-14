Китай преследует создателей базы данных о репрессиях в Синьцзяне

Американский исследователь русского происхождения Джин Бунин понял, что навлек на себя гнев китайских властей еще в 2018 году, когда Пекин заблокировал созданную им базу данных жертв Синьцзяна спустя всего несколько месяцев после ее запуска.

Но только несколько недель назад китайские власти впервые напрямую упомянули о этом сайте, на котором уже размещено более 14 000 профилей людей, арестованных или исчезнувших по воле китайских властей в Синьцзяне, где большинство населения составляют мусульмане.

Китай давно пытается отвлечь внимание международной общественности от репрессий в Синьцзяне, где, по оценкам правозащитных групп и исследователей, более миллиона мусульман находятся или находились в тюрьмах или трудовых лагерях.

Все большее число западных стран заявляют, что китайская политика в этом регионе равносильна геноциду.

Удивительным образом Бунину, – который говорит на уйгурском и китайском языках, некоторое время жил в населенном уйгурами Кашгаре на юге Синьцзяна, а затем до прошлого года работал в Казахстане, – до недавнего времени удавалось избегать актов возмездия, предпринимавшихся Китаем в отношении ряда других западных ученых.

Но затем именно его база данных, которая является на сегодняшний день крупнейшей среди аналогичных ресурсов, стала главной мишенью посвященной Синьцзяну пресс-конференции, организованной чиновниками в Пекине 8 апреля.

Представитель синьцзянского правительства Сюй Гуйсян сказал журналистам, что чиновники внимательно изучили профили в зарубежных базах данных и обнаружили, что 1300 человек из списка «никогда не существовало», еще около 7000 живут «обычной жизнью», а 238 человек скончались от «болезней и по другим причинам».

Сюй признал, что более 3 тысяч человек были обвинены или осуждены за «преступления террористической направленности» и другие правонарушения.

Затем 9 апреля в газете Global Times, известной своей ярко выраженной националистической направленностью, вышла статья под заголовком «Синьцзянские базы данных сфальсифицированы антикитайскими аналитическими центрами на основе ложных свидетельств и по чисто политическим мотивам», в которой утверждалось, что за Буниным стоят сепаратисты, а финансируют его проект Америка и Австралия.

Как рассказал Eurasianet.org сам Бунин, он и его сотрудники, работающие на полставки по всему миру, уделяют работе над базой данных жертв от 150 до 250 часов в неделю. По его словам, он так и думал, что китайские пропагандисты рано или поздно займутся его проектом.

В ходе подготовки к обличительной пресс-конференции анонимные критики направили регистратору домена и хостинг-провайдеру сайта жалобы о нарушении права на частную жизнь. Проект также подвергся серии кибератак, но ни одна из них не повлияла на его работу.

Синьцзян такой, каким хочет его показать миру Компартия. (Фото разместил в Facebook посол Китая в Казахстане Чжан Сяо)

С тех пор, как база данных жертв Синьцзяна привлекла внимание международных СМИ, Китаю стало сложнее игнорировать ее.

Кроме того, проекту удалось решить свои финансовые проблемы.

Если раньше Бунин призывал пользователей на Facebook жертвовать средства на проект, то теперь в этом нет необходимости. На главной странице указывается, что у проекта уже есть необходимые ему 5 тысяч долларов на покрытие ежемесячных операционных расходов.

Бунин утверждает, что ни правительства, ни какие-либо организации не вкладывают в проект ни копейки. Основную часть пожертвований обеспечивают простые люди, которые вносят небольшие суммы – «от 10 до 100 долларов».

Что касается заявления Сюя о том, что 7000 человек из базы данных живут обычной жизнью, «мы поверим в это, когда услышим это» от них самих, сказал Бунин, который также опроверг утверждение о том, что более тысячи профилей жертв были сфабрикованы.

Заявление Сю «нас замотивировало еще больше, поскольку оно еще раз подтверждает, что каждое вносимое имя и каждое приложенное нами усилие имеют значение», сказал Бунин.

«Обработка зашумленных данных»

Профили жертв регулярно и методично обновляются либо самим Буниным, либо его командой переводчиков, говорящих на китайском, уйгурском и казахском языках, которые в большинстве своем предпочитают сохранять анонимность.

Бунин сравнивает работу над заполнением базы недостающей информацией с «обработкой зашумленных данных» – навык, который он отточил, когда учился в технической докторантуре (правда, он пока не закончил учебу).

По мере развития проекта появляются все новые источники информации.

В конце 2019 года база данных пополнилась более 6 тысячами новых профилей людей, чье заточение могут подтвердить правительственные документы, которые оказались в распоряжении немецкого ученого Адриана Зенца, находящегося под санкциями Китая.

Еще один список, заполученный в результате утечки правительственных документов, содержит имена еще 500 человек, которые являются жителями синьцзянского уезда Каракаш.

Многие профили заполнены лишь наполовину; напротив некоторых фамилий скупо значится «находится под стражей» по состоянию на 2018 год или «отправлен на обучение» (именно так обозначают китайские власти лагеря для интернированных). Не хватает дополнительных сведений, благодаря которым можно было бы отслеживать судьбу этих людей.

Наиболее полная информация о репрессированных содержится в профилях 2400 с лишним этнических казахов, во многие из которых подгружены видеосвидетельства проживающих в Казахстане родственников.

Заполучить эту информацию стало возможным благодаря работе казахстанских активистов из незарегистрированного объединения «Атажурт», которые, несмотря на преследования со стороны служб безопасности, внесли, по словам Бунина, «неоценимый» вклад в разоблачение деятельности китайских властей в Синьцзяне.

Обеспечение доступности данных

Хотя Бунин в целом доволен тем, как зарубежные СМИ освещают события в Синьцзяне, его беспокоит однообразность подаваемой информации и неспособность многих новостных изданий взглянуть на происходящее с разных ракурсов.

По его словам, зациклившись на лагерях перевоспитания, журналисты упускают из виду гораздо более серьезную проблему – длительные сроки тюремного заключения, к которым приговорены сотни тысяч людей. Китай закрыл большинство лагерей, утверждает Бунин, отмечая, что количество свидетельств о пребывании в лагерях сократилось с конца 2019 года.

Бунин также раскритиковал тех ученых и СМИ, которые не желают обнародовать имеющиеся у них данные по Синьцзяну, назвав их поступок «морально неприемлемым и неэтичным».

Между тем, с тех пор, как Бунин начал реализацию проекта в Алматы, Центральная Азия, где лидеры соревнуются в попытках угодить Си Цзиньпину, превратилась для него в неблагоприятное место. Бунину запретили въезд в Узбекистан, в Кыргызстане его оклеветали в газете, связанной с местными службами безопасности, а в прошлом году аннулировали его казахскую визу на фоне усиления властями преследования связанных с Синьцзяном активистов.

В настоящее время он собирается сделать упор на заполнение профилей недостающей информацией, а не заниматься расширением базы данных. Кроме того, он и его команда планируют поддерживать постоянную связь с полицейскими участками Синьцзяна с целью уточнения статуса задержанных и усиления глобальной доказательной базы.

По словам Бунина, эта информация жизненно необходима «для сохранения достоинства и человечности народа [Синьцзяна]», даже если многих из этих людей уже не спасти.