Китай привязывает к себе Центральную Азию деньгами

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org. (Выпуск №105: 28 мая – 3 июня)

Центральная Азия

В Урумчи – столице Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР – 30 мая прошло первое заседание руководителей ведомство по управлению чрезвычайными ситуациями стран Центральной Азии и Китая, сообщили СМИ стран региона. Как отмечала еще 28 мая китайская газета «Жэньминь Жибао», стороны намеревались создать механизм сотрудничества по реагированию на чрезвычайные ситуации. Издание «Деловой Казахстан» 3 июня подчеркнуло: соответствующий механизм сотрудничества пяти республик и КНР был официально создан. Кроме того, шесть стран утвердили план действий по взаимодействию в этой сфере на 2024–2026 годы.

Между тем 4 июня в Ташкенте стартовал IV Форум аналитических центров «Центральная Азия – Китай», темой которого стало «взаимовыгодное сотрудничество на пути к всеобщему процветанию и устойчивому развитию». Таким образом Пекин старается использовать созданный по его инициативе механизм «Центральная Азия – КНР» в совершенно различных сферах и, вероятно, усилить свое влияние на регион.

Казахстан

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 3 июня встретился с председателем совета директоров China Nonferrous Metal Mining Co. Ltd. Си Чжэнпином. По итогам встречи между компанией KAZ Minerals Smelting и China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) было подписано соглашение о строительстве в Абайской области медеплавильного завода, который ежегодно будет производить до 300 тыс. тонн меди. Стоимость проекта, который позволит создать более тысячи рабочих мест, оценили в $1,5 млрд. Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию к концу 2028 года. При этом, как отметил местный Forbes, $1 млрд из озвученной суммы на строительство завода китайцы не инвестируют, а фактически выдадут Казахстану в виде займа.

Издание «Orda» со своей стороны подчеркнуло, что по условиям договоренностей китайские инвесторы получат большой объем информации о запасах меди в Казахстане. «Судя по тому, что за подписанием соглашения лично проследил Олжас Бектенов, участие Китая – конкурента Казахстана в сфере добычи редкоземельных металлов и других важных ресурсов – одобрено непосредственно властями РК». Кроме того, как отметила «Orda», сообщение о строительстве завода силами китайских инвесторов появилось вскоре после того, как акционеры KAZ Minerals избавились от проблемного актива в РФ – горнодобывающей компании «Баимская» на Чукотке, попавшего под санкции США.

В тот же день, 3 июня, министр финансов Мади Такиев встретился с послом КНР в Казахстане Чжан Сяо, обсудив с дипломатом развитие торгово-экономического, инвестиционного и транзитно-транспортного сотрудничества. Такиев заявил, что «Казахстан высоко оценивает стратегический характер взаимодействия с Китаем и готов к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству».

Что касается транзитно-транспортного сотрудничества, то еще 29 мая сообщалось о ратификации Мажилисом соглашения между правительствами РК и КНР об автомобильных перевозках. В тот же день депутаты ратифицировали другое соглашение с Китаем – по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, который считается невыгодным для России проектом.

Между тем казахстанская бизнес-делегация во главе с министром торговли и интеграции Арманом Шаккалиевым 28-29 мая работала с потенциальными партнерами в провинции Цзянсу. В городе Нанкин состоялся деловой форум «Казахстан – Цзянсу», на котором стороны презентовали свои торговые, производственные и инвестиционные возможности. По итогам поездки стало известно, что Казахстан открыл торговый дом в Нанкине. Кроме того, сообщалось, что Шаккалиев встретился с руководителями китайской «нефтяной компании, которая с начала прошлого года находится в стадии диверсификации бизнеса» и заинтересовалась производством кормов и импортом кормовых культур из Казахстана.

Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола с КНР «об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам». Протокол стал дополнением к договору от 1993 года и был подписан в Сиане 17 мая 2023 года, уточнив функции судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана.

Кыргызстан

Китайское агентство «Синьхуа» с большим удовлетворением отметило 3 июня готовность главы правительства Кыргызстана (КР) Акылбека Жапарова «углублять практическое сотрудничество с Китаем и укреплять дружбу между народами двух стран», которую он выразил на международном форуме, посвященном 85-летию Ошского государственного университета. Жапаров поблагодарил Китай «за долгосрочную поддержку в социально-экономическом развитии Кыргызстана», а посол КНР в республике Ду Дэвэнь заявил, что «под стратегическим руководством глав двух стран дружественное сотрудничество Китая и Кыргызстана вступило на путь стремительного всестороннего развития».

О том, как уверенно КР и Китай укрепляют экономическое сотрудничество, было заявлено и на встрече директора Национального агентства по инвестициям при президенте КР Талантбека Иманова с мэром города Чэнду из провинции Сычуань Ваном Фэнчао, рассказало издание «Акчабар» 31 мая. Также в Бишкеке состоялся бизнес-форум с презентацией торгово-экономического и логистического потенциала Чэнду и Кыргызстана. С презентацией на форуме выступил все тот же Ван Фэнчао, отметило 1 июня издание «Kaktus».

В рамках мероприятия были заключены семь меморандумов между компаниями двух стран. Договоренностей о сотрудничестве достигли: Международный аэропорт «Манас» и Zhejiang Loong Airlines, ОАО «Кыргызпочтасы» и компания по инвестициям и развитию Международного железнодорожного порта Чэнду, Компания Howo Center Co., Ltd. и CHINA National Heavy-Duty Truck Group Chengdu Ace Commercial Vehicle Co., Ltd, Бишкекская глобальная торговая компания и Sichuan Baizhou Haimai International Trade Co., Ltd, Бишкекская глобальная торговая компания и Sichuan Zhongzhi Investment Consulting Co, «АЮ Холдинг» и Chengdu Hongmeng Automobile Group Co., Ltd и, наконец, Центральноазиатская Федерация международной логистики и торговых палат и Ассоциация цепочек поставок Чэнду.

Тем временем «Kaktus» 3 июня рассказал, что руководство Таможенного управления СУАР выразило заинтересованность в импорте «качественной сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана». Примечательно, что до этого – 29 мая – сообщалось о планах китайских специалистов провести инспекции мест производства плодов свежего абрикоса и персика, а также места хранения и упаковки данных фруктов. Был подготовлен проект протокола между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Главным таможенным управлением КНР «О фитосанитарных требованиях к плодам свежего абрикоса и персика», экспортируемых из Кыргызстана в Китай.

Кроме того, были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Ассоциацией агропромышленников и китайскими Ассоциацией дистрибьюторов сельскохозяйственной техники, Ассоциацией фосфатных удобрений, Ассоциацией пестицидной промышленности, Ассоциацией торговли семенами и Пекинской цифровой технологической компанией «Дачюинг», отметило 3 июня издание «Economist.kg» В результате этих договоренностей в Кыргызстане надеются получить от китайцев передовые цифровые агротехнологии и повысить устойчивость сельского хозяйства. «Economist.kg» также рассказало 3 июня, что компания «БайДыйкан» заключила контракт с китайской Boshiran на поставки сельскохозяйственной техники в КР.

Между тем 3 июня стало известно, что в марте Кыргызстан экспортировал 587 кг серебра на сумму $451,9 тыс. Весь проданный за границу товар ушел в Китай. В январе и феврале республика не поставляла драгметалл в КНР, а по итогам прошлого года в Поднебесную отправилось 724,3 кг серебра на сумму $794,1 тыс. Таким образом за один март 2024-го Кыргызстан поставил в Китай 80% от экспортированного в прошлом году в КНР серебра.

Издание «Акчабар» 3 июня сообщило со ссылкой на Минфин о состоянии внешнего долга КР. Так, на конец 2023 года республика задолжала Экспортно-импортному банку Китая $1,708 млрд, которые составили 36,7% внешнего долга Кыргызстана. Таким образом Поднебесная продолжает оставаться крупнейшим кредитором этой страны.

Узбекистан

В 2023 году Узбекистан получил от других государств гуманитарной помощи на $197,84 млн, и в пятерке основных «помощников» оказался и Китай, следует из отчета Минэкономики и финансов РУ. Первое место заняла Германия, выделив этой центральноазиатской стране $71,38 млн, на втором – КНР ($27,47 млн), на третьем – США ($23,23 млн), на четвертом – Бельгия ($22,62 млн), а на пятом Швейцария ($20,76 млн). Россия, которая пытается из последних сил спасти свое влияние в республике, ускользающее Китаю, среди основных доноров Узбекистана не оказалась.

Не было России и среди инвесторов, которые вложатся в строительство газохимического комплекса в свободной экономической зоне «Каракуль». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 мая дал старт строительству нескольких крупных объектов в Бухарской области, включая газохимический комплекс. Он должен стать первым заводом в республике, работающим по технологии «метанол в олефины». Для реализации проекта привлекут около $5 млрд инвестиций и технологий из США, Германии, Дании, Австрии, Италии и Китая.

Между тем глава Ферганской области Хайрулла Базаров принял делегацию двух китайских компаний — China Triumph International Engineering и China Xiaou Group – и обсудил с бизнесменами из КНР о создании в регионе технопарка по производству автомобилей под новым брендом из локализованных комплектующих, сообщило 3 июня издание «Spot». На первом этапе стороны намерены наладить сборку, покраску и наладку с использованием импортируемых из Поднебесной комплектующих, а после завод сможет выпускать до 60 тыс. автомобилей и специальных транспортных средств. Максимальная цель – наладить местное производство всех деталей автомобиля и нарастить выпуск до 1 млн машин в год. Однако никаких конкретных контрактов подписано не было. Пока стороны договорились лишь подготовить бизнес-план с точным объемом инвестиций, сроками запуска проекта и числом новых рабочих мест.

Не теряют интереса китайские инвесторы и к Ташкентской области. Издание «Подробно» 27 мая рассказало о готовности компании China Datang Overseas Investment приступить к строительству в регионе солнечной электростанции мощностью 263 мегаватт, согласно заключенному в январе 2024 года между правительством Узбекистана и этой компанией договору. Предварительно китайский бизнес выложит за проект $150 млн.

Стремится заполучить китайских инвесторов и Кашкадарьинская область. Делегация во главе с хокимами Шахрисабзского и Чиракчинского районов побывала в провинции Гуандун, где встретилась с руководством города Донгуан и местными предпринимателями, отметило издание «Yuz» 30 мая. В частности, было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между Шахрисабзским районом и Кантонской импортно-экспортной торгово-промышленной палатой, которое должно положить начало взаимодействию предприятий Гуандуна и Шахрисабза.

Турецкое агентство «Анадолу» 30 мая также рассказало о 8-й выставке «Индустрия текстиля и моды – UzTextile Expo Spring 2024», в рамках которой был организован узбекско-китайский текстильный форум. По словам и.о. председателя Ассоциации «Узтукимачиликсаноат» Мирмухсина Султонова, цель Узбекистана – «дальнейшее укрепление сотрудничества, укрепление торговых связей с китайскими производителями текстильной отрасли, а также организация встреч представителей деловых кругов двух стран».

Узбекистан и Китай укрепляют и научное сотрудничество в сфере экологии, заверило 1 июня издание «Yuz». Минэкологии республики организовало визит в страну делегации Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук. Китайские гости, в частности, посетили Центральноазиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата и пообещали подумать над совместными научно-исследовательскими проектами. Во время переговоров непосредственно в Минэкологии стороны также обсудили перспективы открытия в республике филиала Синьцзянского института экологии и географии.

Таджикистан

В Душанбе состоялась встреча министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизоды с директором Фонда Шелкового пути Китая Цай Сютцзюнем, сообщило 28 мая издание «Азия плюс». Во время переговоров таджикистанские чиновники вели борьбу за часть от выделенных КНР $3,6 млрд на финансирование стран Центральной Азии. Завкизода предложил пустить китайские деньги на модернизацию «Таджикского алюминиевого завода», строительство солнечной электростанции в Аштском районе, создание текстильного предприятия в Душанбе и логистического центра в Дангаринском районе, строительство индустриально-технологического парка, теплиц в Хатлонской области, а также «реабилитацию» автодорог Гулистон-Куляб и Рушан-Варшез. По данным Госкомитета по инвестициям Таджикистана, Китай – главный инвестор в республиканскую экономику, вложивший с 2007-го по 2023 год $3,9 млрд, часть из которых безвозмездно. Кроме того, КНР – основной кредитор Таджикистана. На начало 2024 года республика задолжала Поднебесной около $900 млн – 27,8% от всего внешнего долга. С какими мыслями товарищ Цай вышел со встречи, доподлинно неизвестно, но утверждается, что предложения коллег были «приняты положительно».

Тем временем госагентство «Ховар» рассказало, что Минэкономразвития и торговли 29 мая заключило меморандум с китайской компанией «Eging PV Technology Co., LTD» о строительстве в свободной экономической зоне «Пяндж» солнечной электростанции. Китайцы намерены на первом этапе сотрудничества построить электростанции стоимостью $150 млн мощностью 200 МВт на площади 250 гектаров. Всего же предусмотрены четыре этапа строительства с общим объемом инвестиций $1,5 млрд.

Председатель верхней палаты парламента Таджикистана и по совместительству глава Душанбе Рустами Эмомали также на прошедшей неделе работал над укреплением связей с КНР, встретившись 27 мая с мэром города Чэнду Ваном Фэнчао. Никакой конкретики после переговоров не последовало, но была отмечена роль «уважаемых» президента Эмомали Рахмона и председателя Си в «стратегическом партнерстве» двух стран.

С Ван Фэнчао провел переговоры и министр здравоохранения и соцзащиты Таджикистана Джамолиддин Аббуллозада, после которых стороны условились расширить сотрудничество в сфере народной медицины.

Кроме того, глава Хатлонской области Давлатали Саид встретился с руководителем компании по технологиям и торговле, сельскохозяйственной промышленности «Фусин Синьида» Гао Джонг Тао, с которым обсудил создание промышленных предприятий по переработке кожи и шерсти в регионе. Гао пообещал, что уже в июле в область прибудет «новейшее оборудование» и начнется строительство завода и теплиц. Агентство «Ховар» подчеркнуло, что «Хатлонская область установила хорошие двусторонние отношения с влиятельными компаниями» из КНР.

Между тем 29-30 мая в Душанбе прошла международная конференция «Путь к Тянь-Шаню», в которой приняли участие более 300 представителей из стран Центральной Азии, ЕС, ШОС и других международных и неправительственных организаций. На форуме обсуждалось сотрудничество государств региона в развитии дорожно-транспортной сферы. Одной из «важных для Таджикистана тем» во время конференции стала проблема с поставками оборудования и грузов из КНР в Таджикистан по автодороге «Душанбе-Кульма-граница с Китаем», отметило издание «Азиа плюс».

Туркменистан

Советник президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ашыргулы Беглиев провел переговоры в Ашгабате с главой местного филиала китайской нефтегазовой корпорации CNPC Чен Хуайлуном и послом КНР в республике Цянь Найчэном, рассказало 28 мая госинформагентство TDH. Ни о каких прорывных решениях по итогам переговорам не сообщалось. Стороны обсудили достигнутые успехи и обменялись мнениями «о перспективах развития отношений». Кроме того, были затронуты «вопросы по реализации второй очереди освоения газового месторождения “Galkynyş”». Независимое издание «Хроника Туркменистана» отметило, что местные СМИ в заметках о переговорах ограничились общими словами, а посольство КНР в Туркменистане и вовсе сообщило лишь о самом факте встречи.

Впрочем, 28 мая электронная газета «Nebit-Gaz» отметила, что госконцерн «Туркменгаз» получил 10 новых бульдозеров, 14 экскаваторов и 5 погрузчиков от китайской и, как особо отмечается, «известной» компании «Zoomlion».

Между тем издание «Туркменистан. Золотой век» рассказало, что туркменские бизнесмены примут участие в 8-й международной выставке «Китай – Евразия», которая состоится с 26 по 30 июня в Урумчи. На что конкретно рассчитывают предприниматели республики, от читателей утаили, но заверили, что для туркменских бизнесменов мероприятие пройдет успешно.