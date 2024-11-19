Китай продолжает захватывать рынки Центральной Азии и обещает региону всевозможные инвестиции

Китай расширяет свое влияние в Центральной Азии, используя регион для сбыта своей продукции и ее транзита в Европу. (Фото: gov.kz)

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан включился в строительство портов и хабов ради транзита китайских товаров

Медиапространство Центральной Азии буквально взорвала новость о «планах» России запустить новый маршрут поставок газа в Китай через Казахстан (РК), поводом для которой послужила статья российской газеты «Коммерсантъ», озаглавленная «Китаю тянут трубу помощи». На днях вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» рассказал, что РФ рассматривает потенциальный маршрут экспорта газа через восточный Казахстан в КНР мощностью до 35 млрд кубометров в год. «Пока только как идея, которая обсуждается», – признался российский чиновник. Однако этого хватило для бурного обсуждения «новой» ветки. При этом надо учитывать, что Китай до сих пор не дал добро России на строительство «Силы Сибири-2», о чем глава РФ Владимир Путин неоднократно просил председателя КНР Си Цзиньпина. А потому пока все выглядит как преждевременный ажиотаж, спровоцированный озвучиванием Новаком даже не «планов», а, скорее, желаний Кремля. Хотя, конечно, учитывая попытки Казахстана стать важной транзитной страной в совершенно разных сферах, включая нефтегазовую, столь повышенное внимание к словам российского вице-премьера объяснимо.

При этом Казахстан и сам остается одним из поставщиков «голубого топлива» в Китай. Издание Orda 13 ноября сообщило, что холдинг «Самрук-Казына» одобрил сделку, которую его дочерняя компания QazaqGaz планирует заключить с китайской PetroChina International Alashankou Company Limited по поставкам газа стоимостью свыше 1,9 трлн тенге ($3,8 млрд) ежегодно. Еще в начале октября Пекин и Астана вели переговоры об увеличении экспорта газа из РК в КНР. Таким образом, Казахстан планирует составить конкуренцию России и Туркменистану – основным региональным поставщикам «голубого топлива» в Поднебесную.

Тем временем 14 ноября министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев встретился с представителями Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd, с которыми обсудил реализацию проекта создания хлопково-текстильного кластера в Туркестанской области, рассказало издание DKnews. Строительство, как отметило издание, «крупнейшего проекта в легкой промышленности» уже началось и обойдется в целом в 180 млрд тенге ($362,9 млн). Примечательно, что 18 ноября стало известно: поставки хлопка на внешние рынки принесли Казахстану в прошедшем аграрном сезоне (август-2023 – сентябрь-2024) $152,5 млн. При этом больше половины этой суммы – $80,7 млн – составил экспорт в Китай.

Кроме того, Минтранспорта РК 15 ноября объявило, что в текущем месяце в Мангистауской области стартовало строительство первого контейнерного хаба на побережье Каспийского моря, который увеличит пропускную способность порта Актау. Проект реализуется совместно с китайскими партнерами. Появление хаба, запланированное на середину 2025 года, «позволит увеличить транспортировку контейнеров в Транскаспийском направлении через Азербайджан, Грузию, Турцию и переориентировать часть транзитных грузов, следующих из Китая в Европу».

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что Казахстан, Азербайджан и Китай заключили соглашение о строительстве интермодального грузового терминала в Бакинском порту, который «послужит росту объемов контейнерных поездов по маршруту Китай – Европа – Китай через ТМТМ, сокращению сроков доставки, снижению себестоимости перевозок и времени перегруза». Строительство терминала также планируют завершить в 2025 году.

Тем временем Telegram-канал Logistan 16 ноября рассказал, что собрание акционеров компании «Казатомпром» одобрило заключение спотового договора с компанией CNNC Overseas и долгосрочного соглашения с China National Uranium Corporation о поставках китайским партнерам концентрата урана на сумму около $2,5 млрд. При этом конкретные сроки и график объемов поставок «Казатомпром» не озвучил.

Между тем бьет рекорды миграция из Китая в Казахстан этнических казахов. За девять месяцев 2024 года на ПМЖ из КНР в РК переехали 1451 человек – рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 177%. Число иммигрантов из Китая в Казахстан оказалось самым высоким с 2017 года.

Узбекистанский рынок электромобилей полностью захвачен Китаем

Узбекистанские дипломаты усиленно ищут инвесторов в Китае. Так, представители Генконсульства республики встретились с замгубернатора Гуанси-Чжуанского автономного района, руководителями Департамента сельского хозяйства и Сельскохозяйственного университета Гуанси, а также организовали национальный стенд на выставке 2024 Guangxi International Agriculture Expo, рассказало 15 ноября агентство «Дунё». Отмечается, что в рамках выставки состоялись переговоры «с более чем 15 китайскими компаниями импортерами и маркетплейсами», а также достигнута предварительная договоренность о проработке соглашений по экспорту сельхозпродукции из Узбекистана. Кроме того, китайская сторона подтвердила заинтересованность в расширении сотрудничества с регионами центральноазиатской республики. При этом ни о каких конкретных договоренностях не сообщалось.

Помимо этого, узбекистанские дипломаты встретились с председателем Шанхайского городского совета по развитию международной торговли Чжоу Миньхао, отметило «Дунё» 16 ноября. На этих переговорах речь также пошла о «дальнейшем углублении» инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Однако и по итогам этой беседы конкретных договоренностей общественности не предоставили, кроме как решения о «проведении совместных мероприятий, направленных на расширение инвестиционного партнерства».

Работал над привлечением инвестиций и первый замминистра транспорта Узбекистана Маманбий Омаров, который встретился с делегацией Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) во главе с директором Евразийской инфраструктуры Екатериной Мирошник, рассказала пресс-служба Минтранспорта. Во время переговоров, в частности, затрагивался вопрос реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргыстан-Узбекистан, в ходе обсуждения которого, «состоялся обмен мнениями о возможностях финансирования данного проекта ЕБРР». Из столь обтекаемой формулировки, представленной в пресс-релизе, некоторые узбекистанские СМИ тут же сделали вывод, что «ЕБРР планирует финансировать строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Между тем китайское госагентство «Синьхуа» сообщило, что 17 ноября в Ханчжоу приземлился первый самолет из Ташкента, тем самым ознаменовав открытие нового прямого авиарейса в провинцию Чжэцзян из Узбекистана. Ожидается, что Uzbekistan Airways будет выполнять рейсы туда-обратно еженедельно по воскресеньям. Издание отмечает, что граждане КНР могут приезжать в Узбекистан в рамках безвизового режима и оставаться в республике в течение 10 дней.

Пока, впрочем, китайцы в рейтинге основных путешественников, посещающих Узбекистан, отстают. По данным Статагентства республики, с января по октябрь 2024 года в Узбекистане побывали около 6,5 млн иностранцев, среди которых первое место у граждан Таджикистана (1,8 млн человек), второе – у Кыргызстана (1,8 млн), третье – у Казахстана (1,2 млн), четвертое – у России (686 тыс.). Китай же находится в списке на седьмой позиции – за 10 месяцев текущего года Узбекистан посетили лишь 57,7 тыс. граждан КНР, пропустив вперед путешественников из Туркменистана и Турции.

Тем временем Агентство по статистике Узбекистана отчиталось, что с января по сентябрь 2024 года республика закупила 16209 электромобилей на общую сумму $182,2 млн. При этом львиная доля импорта пришлась на электромобили из Китая – 16131 машина. На втором месте оказался Казахстан (23 автомобиля), на третьем – Гонконг (специальный административный район Китая – 17 электромобилей). Таким образом, можно констатировать, что узбекистанский рынок электромобилей намертво захвачен Китаем. К слову, Пекин доминирует и в сфере производства электромобилей в Узбекистане.

Кыргызстан уповает на китайские технику и проекты

В Бишкеке прошла Республиканская агропромышленная выставка «АгроТехЭкспо-2024» и ярмарка сельхозтоваров «Алтын куз», которые начались с церемонии вручения спецтехники подразделениям Минсельхоза при участии президента Кыргызстана (КР) Садыра Жапарова, сообщила 18 ноября газета «Вечерний Бишкек». Это мероприятие было примечательно тем, что на нем активно нахваливали Китай, а, точнее, произведенную в КНР спецтехнику, которая и составила львиную долю экспозиции выставки. Участники мероприятия с кыргызстанской стороны уверяли, что китайские заводы крайне тщательно подходят к потребностям местного рынка. Жапаров обратил внимание, что с 2021 года аграрному сектору КР было передано 3639 сельхозмашин из Китая.

В целом китайские машины – любой категории – прочно стали неотъемлемой часть кыргызстанского рынка. В последнем отчете Нацстаткома говорится, что в январе-сентябре 2024 года в республику было ввезено 101982 легковых автомобиля на $1,3 млрд. В сентябре Кыргызстан импортировал 10 501 машину, в августе – 10246, в июле – 9942, в июне – 7393, тем самым показав рост закупок данного товара четыре месяца подряд. Почти половину от всех ввезенных в страну автомобилей составили китайские машины 49892 машины. На втором месте оказалась Южная Корея – 24976 авто.

Тем временем Национальное агентство по инвестициям при президенте КР 18 ноября отчиталось, что на «самой масштабной выставке» в сфере импорта China International Import Expo в Шанхае, проходившей 5-10 ноября, впервые за всю историю был организован национальный съезд Кыргызстана. В агентстве отметили, что республика представила в КНР свою экспортную продукцию – сушеные фрукты, орехи, сушеные грибы, мед, алкоголь, войлочные изделия, изделия ручной работы, кондитерские изделия и «бред модной одежды». При этом о каких-то конкретных договоренностях пресс-служба агентства умолчала, но пообещала, что после участия в выставке у кыргызстанских компаний «будет возможность найти потенциальных покупателей».

Между тем Садыр Жапаров продолжает рассказывать гражданам, как изменится их жизнь после прокладки железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. На этот раз президент КР поехал убеждать в перспективности данного проекта (который еще даже не начали строить, хотя, как уверяли в Бишкеке, должны были приступить к работам еще летом) жителей Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области, сообщило издание Kaktus.media. По его словам, возведение этой железной дороги превратит Тогуз-Тороуский район в один из ключевых в Кыргызстане.

В свою очередь, Радио «Азаттык» 16 ноября выпустило материал о том, «какие проекты Китай продвигает в Кыргызстане». Особое внимание издание обратило на строительство компанией Hunan Construction Investment Group (HCIG) торгово-логистического центра «Манас» в селе Ленинское рядом с Бишкеком. Первая фаза проекта обойдется в $700 млн, а общая может достичь $4 млрд. При этом сам проект Радио «Азаттык» называет «загадочным», поскольку кыргызстанские чиновники утверждают, будто проект связан с будущей железной дорогой, однако каким образом – вопрос открытый, поскольку село Ленинское находится на отдалении от плана строительства дороги. Пекин же на вопросы не отвечает и держит смысл возведения логистического центра в секрете.

Таджикистан просит у Китая дозволения

Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим 11 ноября встретился с послом КНР в Душанбе Цзи Шумином, сообщило 13 ноября агентство Avesta. На переговорах обсуждалось подписание Соглашения между двумя странами о «международной автомобильной связи в новой редакции», которое было одобрено правительством центральноазиатской республики 1 июля 2024 года. В частности, стороны обсудили время и место подписания документа. Кроме того, затрагивался вопрос обмена разрешениями («дозволами») на международные грузовые перевозки. Примечательно, что 12 ноября – на следующей день после этой встречи – издание «Азиа-Плюс» рассказало, что большинство таджикских компаний, занимающихся перевозкой товаров из КНР, объявили о временном прекращении доставки заказов с маркетплейсов и прочих грузов из Поднебесной. Перевозчики пожаловались на трудности с пересечением границы. В Минтранспорта Таджикистана пожаловались, что китайские коллеги затянули с выдачей «дозволов». «Обещали, но, к сожалению, разрешения мы пока не получили», – посетовал в беседе с «Азия-Плюс» начальник управления наземного транспорта Министерства транспорта Таджикистана Сайфулло Кодирзода.

Тем не менее на встрече посла Цзи и министра Иброхима также прошло обсуждение процесса расширения международных коридоров Китай-Таджикистан-Узбекистан-Турменистан-Иран-Турция-Европа и Китай-Таджикистан-Афганистан. По итогам беседы стороны договорились о продолжении реконструкции дорог Душанбе-Кульма-Калаи Хумб-Ванч-граница Рушанского района и Рушан-Варшез, а также Варшез-Кульма, которые должны вывести Таджикистан «из коммуникационного тупика» и «превратить» его в «транзитную страну». Примечательно, что о конкретных договоренностям о месте и времени подписания «автомобильного» соглашения решили не сообщать. Госагентство «Ховар», рассказавшее о данной встрече еще позже – 15 ноября, также не раскрыло никаких деталей.

На этом активность китайского посла Цзи Шумина не закончилась – 13 ноября, как отметило «Ховар», дипломат принял участие в церемонии открытия второго турнира по футболу между китайскими учреждениями, гражданами и рабочими, проживающими в Таджикистане. Товарищ Цзи по такому случаю призвал развивать «дух спорта» между Таджикистаном и Китаем.

Между тем глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода 13 ноября встретился с делегацией Министерства общественной безопасности КНР во главе с начальником Управления общественной безопасности города Нанкин провинции Цзянсу Чан Хепином. Отчет о переговорах был наполнен стандартными эпитетами о «плодотворном» и «взаимовыгодном» сотрудничестве против общих опасностей и «угроз современности». Никакими подробностями с общественностью стороны не поделились.

Наконец, в Баку встречу провели представители Агентства по гидрометеорологии при Комитете по охране окружающей среды Таджикистана и Центра и сети климатических технологий Китая (CTCN). По итогам переговоры китайские товарищи пообещали таджикским коллегам оказать помощь в управлении климатическими рисками и создании устойчивых к изменению климата систем.

Тем временем Агентство по статистике при президенте Таджикистана отчиталось о «значительном» росте – на 19% – числа иностранцев, посетивших республику в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Правда, из 1,22 млн побывавших в Таджикистане граждан других государств 91,4% приходятся на страны СНГ. Самыми частыми гостями в республике стали граждане Узбекистана (746,1 тыс. человек), на втором месте расположились россияне (329 тыс.), а тройку замкнули казахстанцы (28,9 тыс.). Китай в этой рейтинге занял лишь четвертое место – 21,6 тыс. человек. Однако в категории «страны дальнего зарубежья» китайцы оказались бесспорными лидерами.

Туркменистан заговорил по-китайски

Китайский язык начал мощно набирать популярность среди молодежи Туркменистана, тогда как позиции русского и турецкого в республике резко просели, рассказало 14 ноября издание Turkmen.news со ссылкой на источники в образовательной отрасли страны. Отмечается, что предпочтения среди желающих изучать иностранный язык изменились буквально в течение нескольких лет. Например, в Дашогузском и Марыйском велаятах неофициальный рейтинг языков по популярности возглавляют английский и китайский, а в Лебапском велаяте китайский и вовсе оказался бесспорным лидером. По словам преподавателей, «число желающих изучать китайский язык растет в геометрической прогрессии»: еще три года назад группы китайского набирались с трудов, сейчас же в них быстро записываются по 30 человек.

Такой тренд объясняется привлекательностью получения высшего образования в КНР, где студентам оказывается всесторонняя финансовая помощь, покрывающая стоимость как самих программ, так и аренды жилья и питания. К тому же получение китайского дипломата воспринимается как гарантия будущего трудоустройства. При этом интерес к русскому серьезно падает, поскольку «туркменские родители больше не горят желанием отправлять детей в Россию» из-за препятствий для вылетающих в РФ со стороны властей Туркменистана и «не слишком дружелюбного» отношения к выходцам из республике в самой России. «Ксенофобия к мигрантам из Центральной Азии и случаи, когда их заманивали на войну в Украине, тоже не слишком вдохновляют туркменских родителей отправлять детей в Россию», – отмечает Turkmen.news.

Турецкий же язык пострадал во многом из-за политики официального Ашгабата, который препятствует миграции граждан Туркмении в Турцию.

Между тем издание Orient 12 ноября сообщило, что крупнейшая китайская нефтегазовая компания China National Petroleum Corporation (CNPC) активно занимается в Туркменистане реализацией проекта по защите от ветра и укреплению песков на газовом месторождении Галкыныш, которое расположено «в зоне с суровыми климатическими условиями, частыми песчаными бурями и низким уровнем растительности». В рамках проекта компания намерена установить травяные решетки для закрепления песков, что, как утверждается, позволит создать барьер против песчаных будь и укрепить экосистемы, а также безопасность производства на скважине. Издание утверждает, что даже после первых этапов реализации проекта «уже видно улучшение: песчаная эрозия в окрестностях месторождения Галкыныш была значительно снижена, а безопасность объектов на территории месторождения была укреплена». Это, заверили в Orient, «демонстрирует приверженность компании принципам устойчивого и “зеленого” развития Туркменистана».

Тем временем турецкое госагентство «Анадолу» 11 ноября рассказало об активизации переговоров между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном о поставках туркменского газа. Издание отмечает, что из-за войны России против Украины в Европе резко вырос спрос на туркменское «голубое топливо», а удовлетворить его способна помочь, конечно, Турция. Примечательным моментом опубликованного материала стал комментарий старшего исследователя Оксфордского института энергетических исследований Джулиана Боудена, который заявил: «Поскольку единственным экспортным рынком для Туркменистана является Китай, а у Турции надежные поставки газа, то, вероятно, Туркменистан нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в Туркменистане». Другими словами, турецкое СМИ, видимо, попыталось намекнуть Ашгабату, кто, кому и для чего нужен в газовых делах.

Впрочем, растущая в целом зависимость от Китая не сильно пугает власти республики. Напротив, каждый элемент взаимодействия с КНР в Туркменистане пытаются помасштабнее обставить, при этом не раскрыв никаких подробностей. Так, издание Turkmenportal 17 ноября торжественно отчиталось, как «Туркменистан получил приглашение на престижную международную автомобильную выставку в Китае». Речь идет о выставке технологий новых энергетических транспортных средств CINEVE-2025, которая пройдет в Пекине с 21 по 24 февраля 2025 года под патронажем Китайской ассоциации автопроизводителем (CAAM) и Китайской ассоциации инженерного машиностроения (CAPE). Новость подана таким образом, что может сложиться впечатление, будто Туркменистан станет чуть ли не главным гостем на форуме, посвященном китайской продукции.