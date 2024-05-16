Китай продолжает обгонять Россию в торговле с Казахстаном

По результатам I квартала 2024 года Китай сохранил позиции основного внешнеторгового партнера Казахстана, следует из данных Бюро национальной статистики РК. Оборот РК с КНР достиг $6,3 млрд, обеспечив 20% все внешней торговли республики. За тот же период 2023 года показатели Китая составляли $5,9 млрд, то есть за год оборот вырос на 6%.

Между тем Россия уступила свои позиции. Двусторонний оборот упал с $6,1 млрд в первом квартале 2023 года назад до $5,6 млрд в 2024-м, сократившись примерно на 9%. Таким образом РФ, год назад обгонявшая КРН, теперь значительно отстала.

Скатился назад и возглавляемый Россией Евразийский экономический союз, который Кремль надеялся использовать как инструмент сохранения своих позиций в регионе, в частности через значительное расширение российско-казахстанских торговых связей.

В январе-марте 2024 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил $6,1 млрд, что более чем на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также меньше показателей Китая.

Между тем, если брать статистику Генерального таможенного управления (ГТУ) Китая, которая по ряду причин заслуживает больше доверия, то ситуация для России складывается еще более сложная. Согласно данным ГТУ, товарооборот между КНР и РК в I квартале текущего года составил $9,5 млрд, почти вдвое превысив показатели РФ.

При этом Россия, не так давно являвшаяся безусловным торговым лидером в Центральной Азии, теперь играет вторую скрипку после Китая не только в Казахстане, но и во всех пяти странах региона. Подробнее в нашем еженедельном дайджесте «Китай-Центральная Азия».