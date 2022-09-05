Китай распространяет центры профессионального обучения на Центральную Азию

Все лето китайские рабочие устанавливали в спортзале Таджикского технического университета самые современные водопроводные системы и оборудование для вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.

Однако сотрудники компании Shandong Dolang Technology занимались этим не ради удобства спортсменов. В бойком видеоклипе показано, как они превращают это помещение в первую китайскую «Мастерскую Лу Баня» в Центральной Азии — место, где будущие поколения таджикских студентов будут знакомиться с последними техническими новинками в области вентиляции и зеленой энергетики.

Китайские «Институты Конфуция» хорошо известны. Эти аванпосты мягкого влияния, организованные при сотнях университетов по всему миру, обвиняли в том, что они подрывают академические свободы и являются своего рода троянским конем.

«Мастерские Лу Баня» появились позднее. Эти учреждения, названные в честь легендарного плотника, которого до сих пор почитают в качестве небесного покровителя строителей, были задуманы как аналог «Институтов Конфуция» в области профессионального образования. Они должны помочь в подготовке персонала для разбросанных по всему миру проектов, входящих в состав китайской многомиллиардной инфраструктурной фантасмагории — инициативы «Пояс и путь» (ИПП).

Начиная с 2016 года было открыто 20 «Мастерских Лу Баня» в 19 странах — по большей части в развивающихся странах Юга, но также и в нескольких европейских странах.

Принимающие стороны в Центральной Азии видят в этом проекте желанную возможность создания рабочих мест. Однако местным руководителям приходится учитывать распространенные в этих странах подозрения относительно намерений Китая, подогреваемые ростом задолженности и нарушениями прав человека по ту сторону границы, в Синьцзяне.

Некоторые западные аналитики также отзываются о «Мастерских Лу Баня» в скептическом ключе: не являются ли они средством создания зависимости от экспортируемых Китаем технологий? Как отразится еще большее хитросплетение экономических связей на суверенитете Центральной Азии?

Глобальный масштаб

Пока рабочие устанавливали оборудование в Душанбе, в 8000 километров оттуда университетский преподаватель организовывал в открывшейся в 2019 году в его собственном университете «Мастерской Лу Баня» курс, позволяющий получить степень магистра по «интернету вещей».

Сулейман Пател из Дурбанского технологического университета в Южной Африке был в полном восторге от тренинга в Тяньцзиньском институте профессионального образования, который он проходил в прошлом году вместе с пятью коллегами.

Хотя тренинг был виртуальным (поездка оказалась невозможной из-за ограничений, связанных с COVID), они получили реальный практический опыт — что, как говорит Пател, необычно для Южной Африки.

«Иметь перед собой реальное оборудование и устройства, делать что-то своими руками — этого ничто не заменит. Тот факт, что мы находились в лаборатории, получали инструкции по работе с этой техникой и сами выполняли эти операции, это позволило нам получить феноменальный опыт», — говорит Пател.

Уникальная особенность «Лу Баня» состоит в том, что Китай поставляет оборудование, в то время как западные страны в основном дают гранты, говорит Олудайо Олугбара, исполнительный декан факультета бухгалтерского учета и информатики DUT. 300 студентов его университета уже прошли в «Мастерской Лу Баня» краткие курсы повышения квалификации. В будущем году начнется запись студентов на трехлетнюю программу обучения.

До появления «Лу Баня» в DUT «у нас не было оборудования для трехмерной печати», говорит Олугбара, рассказывая о частой для африканских университетов проблеме недостаточного финансирования.

Первая «Мастерская Лу Баня» открылась шесть лет назад в Таиланде в результате сотрудничества между колледжем профессионального образования «Тяньцзинь — Бохай» и Аюттхайским техническим колледжем, который специализировался на автоматике и робототехнике, а впоследствии занялся еще и технологией высокоскоростных железных дорог. Деятельность в этой области связана с флагманским проектом ИПП в Таиланде — высокоскоростной железной дорогой стоимостью 7 миллиардов долларов. Как сообщают китайские государственные СМИ, обучение в «Мастерской» прошли 1125 человек.

Мягкое влияние с крепкими выгодами

«Мастерские Лу Баня» можно считать второй стадией ИПП, вложения которой в страны Центральной Азии с 2013 года по некоторым подсчетам составили 9 миллиардов долларов. Эти деньги были потрачены в самых разнообразных сферах, от строительства дорог и портов до добычи полезных ископаемых и энергетики.

Китай впервые стал чистым экспортером капитала в середине 2010-х годов. Как выяснили впоследствии два исследователя из Нанкинского университета информационных наук и технологий, написавшие об этом в своей программной статье, приблизительно тогда же китайские фирмы, работающие за рубежом, осознали, что им не хватает квалифицированных местных работников для своих проектов.

Пекин вмешался в дело, призвав технические вузы искать возможности сотрудничества за рубежом. Наиболее активным в этом отношении был процветающий регион города Тяньцзиня, расположенного на побережье недалеко от столицы.

«Где бы ни оказались китайские компании, там будут построены наши центры профессиональной подготовки и мы будем выращивать талантливые квалифицированные кадры», — писали в 2021 году исследователи из Нанкина.

Научный сотрудник Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань подтвердил в интервью Eurasianet.org существование этого практического аспекта.

«Нам необходимо привлекать местную рабочую силу, потому что использование только китайских работников обходится дороже», — сказал он.

По словам Ли, предполагается, что выпускники «Лу Баня» будут устраиваться на работу в китайские компании.

«Мы призываем студентов работать в китайских компаниях, например, в китайских банках или в Huawei. Я думаю, это делается для развития их профессионального образования, профессионального мастерства и карьерного роста», — сказал он.

В докладе на первой конференции по профессиональному образованию, прошедшей в Тяньцзине в середине августа, было сказано, что в число стран, в которых работают «Мастерские Лу Баня», входят в частности Египет, Эфиопия, Индия, Пакистан и Португалия. Вскоре к этому перечню присоединятся Таджикистан и Узбекистан.

Центр в Таджикском технологическом институте, который, как ожидается, должен принять первых студентов в ближайшие месяцы, создан в сотрудничестве с Тяньцзиньским колледжем управления городским строительством и профессионального технического обучения. Как пишет газета Tianjin Daily, эта организация предоставила для него оборудование и ресурсы стоимостью 1,2 миллиона долларов.

Таджикская «Мастерская Лу Баня» будет специализироваться на землеустройстве и транспортировки газа, сообщил на условиях анонимности (так как он не получил у Министерства просвещения Таджикистана разрешения на общение с прессой) ученый, знакомый с этой программой.

Как сообщают китайские государственные СМИ, центр, организуемый в Узбекистане при Ташкентском государственном университете транспорта, будет специализироваться на логистике и информационных технологиях. Когда он откроется, неясно.

Эти отрасли тесно связаны с притоком китайского капитала в этот регион, богатый ресурсами, в том числе природным газом. Например, в 2021 году китайские компании инвестировали в Таджикистан, главным образом в горнодобывающую отрасль, более 211 миллионов долларов. Хотя это привело к созданию новых рабочих мест, эти компании подверглись критике за недостаточное привлечение местных работников, особенно на руководящих должностях.

Перед созданием каждой «Мастерской Лу Баня» сотрудники принимающего университета и китайской организации-спонсора обмениваются визитами и решают, какие именно специальности требуются проектам ИПП в той или иной стране. Затем китайское учебное заведение предоставляет оборудование, преподавателей и переводчиков.

Как правило, учебные заведения стран, участвующих в этой программе, заключают с коллегами из Тяньцзиня трехлетний договор. DUT утвердил трехлетний проект в 2019 году, а недавно продлил его еще на пять лет.

Официальные представители Коммунистической партии Китая все более настойчиво расхваливают концепцию «Лу Баня» на встречах с официальными лицами стран Центральной Азии. За последний год председатель Си Цзиньпин дважды публично рассказывал президентам стран региона о возможностях, которые открывает эта программа. В мае 2021 года министр иностранных дел Ван И, принимая своих коллег из Центральной Азии, сказал, что Китай построит в их регионе пять «Мастерских Лу Баня», предлагающих обучение в сфере высоких технологий.

Китайские влиятельные мыслители не стесняются говорить о тех выгодах, которые дает мягкое влияние.

Местному работнику, который «почти не говорит по-китайски и не обладает специализированными навыками, трудно устроиться на работу в китайскую компанию. Когда он получит специализацию, это поможет ему с трудоустройством», — говорит Ли.

Такое межчеловеческое взаимодействие поможет иностранцам понять китайские ценности, утверждается в программной статье ученых из Нанкинского университета. А это, говорится там в заключение с цитатой из председателя Си, «поможет построить более сплоченное “сообщество общего будущего для всего человечества”».

Кроме того, создавать такие центры — путь более рациональный, чем пытаться организовать университет. Открытие колледжа или университета «требует согласования на многих уровнях. Построить “Мастерскую Лу Баня” гораздо легче».

«Бесплатных обедов не бывает»

Пока что рано судить, как будут приняты в Центральной Азии «Мастерские Лу Баня». Однако можно извлечь полезную информацию из опыта их работы в Южной Африке.

Для Олугбары из DUT «Мастерская Лу Баня» была настоящим даром судьбы. Однако он понимает, что «бесплатных обедов не бывает», и его студенты должны готовиться к тому, что щедрость Китая рано или поздно иссякнет.

Он не настаивает, чтобы выпускники шли работать в китайские компании, а лишь призывает их сохранять непредвзятость — некоторые из них работают в Amazon и Microsoft — и приобретать умения, необходимые для развития собственной промышленности их страны. «Мы стремимся не только увеличить шансы [студентов] на трудоустройство. Мы также хотим, чтобы студенты были способны создавать себе рабочие места и способствовать развитию общества».

Может ли это стать примером для Центральной Азии?

Заранее предполагая, что западные стратеги увидят в этой программе очередную попытку Пекина переместить глобальный центр тяжести, исследователь Дирк ван дер Клей из Австралийского национального университета подчеркивает, что многие принимающие страны — например, тот же Таджикистан — «не обратят внимания на такую критику. Их экономике нужны квалифицированные работники. От богатых либеральных демократий они, честно говоря, не получают помощи таких масштабов».

Это понимают и в Южной Африке, которой, как знает Олугбара, может быть предложено выбрать ту или иную сторону в будущей конфронтации великих держав.

«Если будет [столкновение] между Китаем и Америкой, вы думаете, я поддержу Америку? — сказал он, упомянув продолжающуюся войну между Россией и Украиной? — Никогда в жизни. Прежде чем я начну думать о тех, кто далеко, я посмотрю на того, кто стоит прямо передо мной».

В подготовке этого материала участвовал корреспондент Eurasianet.org в Душанбе.