Китай решил не подставляться ради России

Китайские дипломаты, по сообщениям, обратились к Вашингтону по поводу конкретных деталей санкционного режима в отношении России, демонстрируя таким образом нежелание КНР попасть под эти санкции.

В России тоже растет осознание, что Пекин не станет рисковать ради Кремля. Провластные российские СМИ все чаще вместо «дружбы» стали упоминать «дружественный нейтралитет» Китая.

Между тем появились сообщения, что Китай начал покупать российскую нефть по крайне низким ценам. Это вполне в духе Пекина: после предыдущего обострения отношений России с Западом в 2014 году Китай тоже вынудил РФ подписать договор, по которому Россия теперь получает за свой газ в разы меньше, чем могла бы на рынке и чем Китай платит другим своим поставщикам.

Но даже по низким ценам Китай не в состоянии значительно нарастить закупки из-за ограниченности инфраструктуры и опасений по поводу санкций. На этом фоне Пекин заявил о сокращении китайско-российской торговли.

Очередной «звоночек» Пекину

На прошлой неделе Пекин получил предупреждения о последствиях помощи Кремлю сразу с двух сторон – от Запада и от собственной экономики: Вашингтон заявил, что за оказание содействия России в войне с Украиной «абсолютно точно будут последствия», а китайский фондовый рынок рухнул на этом фоне до уровней, невиданных с финансового кризиса 2008 года.

Теперь Пекин получил еще одно напоминание: из Китая начался беспрецедентный отток капитала, в то время как другие развивающиеся рынки наблюдают его приток.

«Никогда раньше [отток] не приобретал такого масштаба, и это является отражением того, что люди, управляющие активами, смотрят на Китай в новом свете после вторжения России в Украину», – сказал главный экономист Института международных финансов Робин Брукс, также опубликовавший конкретную статистику.

Это очень серьезная ситуация для КНР, так как стремительный экономический взлет страны основывался во многом на притоке западных технологий и капитала. И Китай серьезно отнесся к этой проблеме, приняв целый ряд мер, последней из которых стал беспрецедентный шаг по расширению отраслей, открытых для иностранных инвестиций.

Все это, похоже, усиливает нежелание Пекина нервировать рынки, сближаясь с Россией. В частности, китайские дипломаты, по сообщениям, обратились к Вашингтону по поводу конкретных деталей, касающихся соблюдения санкционного режима в отношении России, демонстрируя таким образом нежелание Китая попасть под эти санкции. Также сообщается, что и внутри Китая значительно выросло число обращений к юристам и консультантам по рискам по поводу санкций.

По словам источников издания Bloomberg, американские чиновники считают это хорошим признаком, хотя и опасаются, что, возможно, «Китай просто ищет лазейки, чтобы помочь России». Однако при этом официальные лица в США также отмечают, что пока практически нет признаков того, что КНР обходит американские санкции.

В качестве последнего примера, из-за санкционных опасений Sinopec – принадлежащий правительству Китая крупнейший в мире энергетический конгломерат – по сообщениям, заморозил связанные с Россией инициативы, включая масштабный пакет инвестиций в РФ и проект по продвижению российского газа в Китае. Ранее это сделали крупнейшие китайские госбанки и другие учреждения.

РФ продает КНР нефть и газ с беспрецедентной скидкой

Санкционный фон сказался и на столпе китайско-российской торговли – углеводородах.

Мировые цены на нефть поднялись до уровня $100-$120 за баррель, но российская нефть стала токсичной, поэтому покупателей на ее найти сложно. На этом фоне ее на спотовом рынке стал покупать Китай, но с огромной скидкой – по цене ниже $70 за баррель (при этом спотовый рынок обеспечивает большую часть закупок КНР нефти).

Это довольно характерное поведение для Китая, который значительно заработал и на предыдущих волнах антироссийских санкций. В частности, в 2014 году Пекин заключил с Кремлем кабальный для России договор о поставках газа, заставив РФ взять на себя все расходы и риски по строительству газопровода в КНР, но при этом платя России за газ намного меньше, чем любой из других своих стран-поставщиков.

Например, в первой половине 2021 года Россия продавала Китаю трубопроводный газ по средней цене $134 за тыс. кубометров, согласно докладу Wood Mackenzie на основании китайской статистики. Между тем Узбекистан получал $166, Казахстан – $173, Туркменистан – $202. И это при том, что у этих стран Центральной Азии очень узкий выбор возможных направлений экспорта (и, к тому же, Пекин сам полностью профинансировал – в виде прямых инвестиций и льготных кредитов – строительство центральноазиатского газопровода). Странам, у которых был выбор (как и у России до войны) Китай платил еще больше: в частности, Мьянма получала в среднем $350. Между тем на европейском спотовом рынке Россия могла бы получить $1000-$2000. Во второй половине 2021 года ситуация для России не изменилась: ей продолжили платить в среднем примерно на треть меньше, чем другим. Схожая ситуация наблюдалась и ранее в 2020 году (Россия получала от КНР $150, Туркменистан – $210, Мьянма – $340).

Но даже с огромными скидками Китай сейчас не способен значительно нарастить объемы закупок из-за целого ряда факторов, включая инфраструктуру (ограниченность пропускной способности существующих трубопроводов и заполненность нефтехранилищ) и последствия санкций (покупатели, а также их банки и/или перевозчики, по сообщениям, отказываются работать с российской нефтью).

В этой связи в КНР сейчас ограниченные дополнительные объемы нефти способны принимать лишь небольшие нефтеперерабатывающие предприятия через мелкие порты. Да и те нередко сдерживаются, опасаясь санкций.

Учитывая, что нефть и газ обеспечивают две трети всего российского экспорта в Китай, торговый оборот неизбежно страдает, о чем в частности заявил и представитель министерства иностранных дел Китая Ванг Венбин, сказавший 28 марта, что из-за санкций «пострадал нормальный торговый обмен с Россией, в том числе между Китаем и РФ». При этом китайский чиновник не назвал конкретных цифр.

От «дружбы без границ» до «дружественного нейтралитета»

Хотя министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 28 марта, что «с Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования», по факту в России, похоже, все больше растет осознание, что помощь Пекина, если и последует, то будет носить лишь ограниченный и дорогостоящий характер.

В частности, в российских СМИ вместо заявлений о китайской дружбе стало все чаще мелькать выражение «дружественный нейтралитет», под которым подразумевается дружественные по отношению к РФ заявления на фоне отсутствия ощутимой помощи. Например, с такой формулировкой опубликовали статьи государственное новостное агентство ТАСС и провластное информационное агентство Rex, чуть раньше – информационное агентство Regnum.

«На политическом уровне [Китай и Индия] будут следовать нейтралитету ..., но их частный бизнес будет так или иначе вынужден встраиваться в сложившуюся систему санкций против РФ, – отметил Андрей Кортунов, генеральный директор и член президиума Российского совета по международным делам. – Они во многом завязаны на западные рынки и не хотят рисковать. ... Дипломатический и политический уровни – это одно, а конкретные решения – это немного другое».