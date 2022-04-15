Китай-Россия: обвал торговли, заморозка научного сотрудничества

Центробанк РФ отчитался об обвальном – почти в два раза – сокращении доходов от экспорта главных продуктов России – сырьевых товаров, в основном нефти и газа.

Китай также опубликовал первую статистику по торговле с РФ. Китайский экспорт в Россию упал до минимальных значений с марта 2020 года, когда из-за ковидных ограничений торговля практически остановилась. Импорт из РФ в денежном выражении не упал, но сократились его физические объемы, что является крайне тревожным фактором. В последние годы российско-китайская торговля переживала бум – рост составлял двузначные цифры – но война, видимо, положила этому конец.

Также на этой неделе появились сообщения, кто Китай прекратил научное сотрудничество с РФ.

Все это делает очевидным тот факт, что хотя Пекин поддерживает Кремль на словах, на деле «дружба без границ» оказалась очень ограниченной. В целом Пекин продемонстрировал, что привлекает Россию, когда это выгодно, но по большей части играет свою игру.

Неутешительная статистика

Центральный банк России обнаружил обвал нефтегазовых доходов России почти наполовину – на 47,8% – по сравнению с довоенным периодом. Входящий поток денег в секторе добычи полезных ископаемых в целом рухнул на 39,8%. Как известно, экспорт сырья обеспечивает львиную долю притока валюты и доходов российского бюджета.

Это стало конкретным подтверждением того, на что указывали появлявшиеся ранее отрывочные сообщения. В частности, «Газпром» заявлял о падении экспорта газа на 27% в первом квартале года, а хранилища российской нефтетранспортной монополии «Транснефть» переполнились, в результате чего стала вынуждено сокращаться добыча, в то время как Россия отчаянно металась на нефтяном рынке, предлагая беспрецедентные скидки на свою нефть.

В результате в России решили засекретить статистику по добыче и экспорту углеводородов, видимо, не надеясь на улучшение ситуации в будущем.

И подтверждение подобному пессимизму пришло из Китая. Согласно статистике таможни КНР, в китайско-российской торговле впервые за долгое время наблюдается обвал.

Экспорт из Китая в России в марте 2022 года рухнул более чем вдвое по сравнению с довоенным январем, обвалившись со свыше $8 млрд до $3,8 млрд. Это самый низкий показатель с начала 2020 года, когда начавшаяся пандемия COVID-19 практически парализовала торговлю. До войны торговый оборот стремительно рос: в 2021 году он подскочил на 37% до $147 млрд, а в ближайшие годы страны надеялись довести его до $250 млрд.

Импорт из РФ в денежном выражении остался примерно на уровне довоенного января – около $8 млрд. Это могло стать утешением для Кремля, если бы не один тревожный факт: поставки нефти и газа обеспечивают львиную долю российских поставок в КНР, а между тем средние цена на нефть между январем и мартом выросли примерно на 35% (котировки на трубопроводный газ привязаны к ценам на нефть). На спотовых рынках рост был еще больше.

Раз цены резко выросли, а общая сумма осталась почти неизменной, это означает, что резко упали объемы поставок энергоносителей в Китай, и это очень неблагоприятный для России оборот событий.

Стало очевидно, что надежды Кремля на то, что Китай скупит объемы нефти и газа, от которых отказались введшие санкции страны, не оправдались. КНР не только не хочет закупать больше, а даже снижает закупки. В краткосрочной перспективе по причине высоких цен на энергоносители РФ получает от КНР прежние суммы, но как только цены упадут, РФ из-за падения объема поставок станет систематически недосчитываться денег.

Между тем признаки того, что Китай не собирался бросаться на помощь, наблюдались с самого начала войны. В частности, в апреле появились сообщения, что крупнейшие китайские государственные нефтегазовые и нефтеперерабатывающие компании, включая Sinopec CNOOC, PetroChina и Sinochem, отказались от приобретения российской нефти на спотовых рынках, до войны обеспечивавших до половины китайско-российской торговли энергоносителями (остальное поступает по трубопроводам).

Ранее сообщалось, что Sinopec – крупнейший в мире энергетический конгломерат – заморозил связанные с Россией инициативы, включая масштабный пакет инвестиций в РФ и проект по продвижению российского газа в Китае. До этого так же поступили крупнейшие китайские госбанки и другие учреждения.

Китай заморозил научное сотрудничество с РФ

Президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил 14 апреля, что в связи с санкциями Китай приостановил научное сотрудничество с Россией.

«К сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения, несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением», – сказал он, выступая в МГИМО на пленарной сессии международной конференции «Цифровые международные отношения 2022».

Сергеев также напомнил, что с Россией порвали отношения и научные сообщества большинства развитых стран.

«В результате у нас сейчас с большинством Академий наук, с кем мы прекрасно сотрудничали, обменивались информацией, проводили мероприятия, и имели иностранных членов с одной стороны и с другой стороны, отношения заморожены. К сожалению, это очень важные наши партнеры - это и Академия наук Германии, и Французская академия наук, и Национальная академия наук США», – сказал глава РАН.

Между тем «международное научное сотрудничество совершенно необходимо, чтобы поддерживать соответствующий уровень науки», добавил он.

О том, что научные сообщества стран Запада отказались от сотрудничества с РФ, сообщалось и раньше, но данный ход КНР, похоже, стал неожиданностью для России.

Своя игра Пекина

Со временем все отчетливее проглядываю очертания позиции Китая по поводу развязанной Россией войны в Украине, и пока Пекин продемонстрировал, что привлекает Россию, когда это выгодно, но по большей части играет свою игру, неизменно преследуя собственные интересы.

В частности, с одной стороны, Пекин всячески поддерживает и повторяет заявления России о том, что, например, причиной российского вторжения в Украину якобы является нахождение там опасных американских лабораторий, а также действия НАТО. С другой стороны, Пекин, как отмечалось выше, сократил торговые отношения с Россией, свернул там инвестиционные инициативы и даже заморозил научное сотрудничество, т.е. он категорически не желает ничем жертвовать ради Москвы.

Чем объясняется такое поведение? Большинство экспертов сходятся во мнении, что Китаем движут прагматичные геополитические соображения и идеология.

«Реакция Китая на Украину полностью фокусируется на США, а не России», – пишет в своей статье ведущий эксперт по Китаю Мерси Куо, добавляя, что КНР, например, распространяет внутри страны российскую дезинформацию о НАТО и американских биолабораториях, но делается это не для того, чтобы помочь России, а в рамках давней идеологической установки Пекина на демонизацию Запада и либерально-демократической модели управления государством.

Но война также обещает Китаю множество чисто прагматичных выгод.

«В долгосрочной перспективе Китай намерен использовать украинский конфликт, чтобы подорвать лидерство США и посеять раскол в трансатлантических отношениях», – отмечает Куо.

Война предоставляет КНР и другое «огромное преимущество», сказал почетный директор Китайского института Университета Альберты. «Она в значительной степени привязывает США и их вооруженные силы к Европе», не давая им осуществить давние планы по увеличению присутствия в западной части Тихого океана, пояснил он.

Кроме того, если война примет затяжной характер, это не только отвлечет (или даже ослабит) Запад, но и сделает Россию гораздо более зависимой от КНР, отметил эксперт аналитического центра Heritage Foundation Брент Сэдлер.

Например, после первых серьезных санкций в 2014 году Китай навязал России кабальный договор на поставки газа, заставив ее не только построить газопровод полностью за свой счет, но и продавать теперь газ Китаю по самым низким в мире ценам.

Похоже, если удастся найти лазейки в стене санкций, Китай не прочь поживиться и теперь.

В дополнение, война станет для Пекин бесплатным «пробным шаром» с прицелом на Тайвань, который позволит ему посмотреть, как мировое сообщество будет реагировать на провокацию подобных масштабов и как можно подстраховаться.

Но, возможно, планы Пекина, отличающегося склонностью играть в долгую, простираются еще дальше. Эксперт Ричард Холвил в частности предположил в своей статье, что Китай может иметь виды на огромные территории в Сибири и на Дальнем Востоке, которые в свое время находились под его контролем, и которые ослабленная войной Россия может отдать или сдать ему в аренду.

Здесь примечательна реакция Пекина. Китайский МИД тут же стал активно и возмущенно отрицать слова Холвила, что несколько удивительно. Во-первых, МИД КНР не часто реагирует на отдельные статьи в СМИ. Так что здесь показательно само поведение китайских властей, чересчур сильно все отрицающих.

Во-вторых, после первой волны санкций в 2014 году появлялись многочисленные сообщения о сдаче Россией в долгосрочную аренду миллионов гектаров российских земель, так что данное предположение Холвила – далеко не из сферы нереального.

К тому же, в свое время именно так поступила Россия, отобрав полтора миллиона квадратных километров территории в Сибири и на Дальнем Востоке у ослабленного после Второй опиумной войны Китая.

Россия начинает осознавать риски?

В понедельник рупор Кремля РИА Новости опубликовало статью под заголовком «Чем опасен поворот на Восток», во вводной части которой прямо говорится, что «переориентация экономики с Запада на Восток, или с Евросоюза на Китай» несет «немало скрытых рисков – от деградации отечественной промышленности до всплеска межэтнических конфликтов и утраты лидерства на постсоветском пространстве».

Далее в статье поясняется, что «одна из существенных угроз – рынок заполнится дешевой китайской продукцией, что приведет к структурно-технологической деградации отраслей промышленности. Сближение может задавить малый и средний бизнес. Проекты [китайского мегапроекта «Один пояс, один путь»] ухудшат экологическую ситуацию. Зависимость стран [Евразийского] экономического союза от КНР усилится, политический вес России в евразийском регионе снизится, китайская диаспора в республиках разрастется».

«Главная проблема, с которой столкнулась Россия после введения санкций, – прекращение поставок высокотехнологичного оборудования», от импорта которых крайне зависит РФ, и «есть опасность, что российский бизнес вместо импортозамещения займется закупкой недостающего оборудования в Китае», отметил в статье заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

«В этом случае Россия обменяет шило на мыло, с той разницей, что мыло будет чуть дороже и чуть худшего качества, – предупредил Луконин. – Но выбора пока нет».

Пока Пекин не желает помогать России «из-за риска попасть под международные санкции, не говоря о возможном ущербе для китайско-американской торговли», которая многократно превышает китайско-российский оборот, и «нужно понимать, что никто в КНР не собирается отдавать россиянам последнюю рубаху: китайский бизнес рассчитывает получить от России прибыль, которая окупит его риски», добавил Луконин.

Тем временем старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что «в нынешних условиях любые риски, исходящие от Китая, – меньшее зло по сравнению с давлением Запада на Москву».

Далее Притчин добавил, что «на данном этапе речь идет о некоем джентльменском соглашении» между Москвой и Пекином.

При этом российская сторона продолжает надеяться, что Китай не воспользуется в своих интересах слабостью России из-за разрушения отношений с Западом. В частности, доцент базовой кафедры евразийской экономической интеграции ИПиНБ РАНХиГС при президенте Российской Федерации Сергей Рекеда выразил мнение, что КНР не будет «жестко продавливать свои интересы в условиях, когда фактически заблокировано западное направление».

Однако Рекеда тут же добавил, что «Пекин всегда руководствовался прагматизмом».

Статья, похоже, во многом отображает нынешнюю позицию Кремля: он понимает свою слабость и то, что Пекин – прагматичный игрок, но при этом надеется, что Китай не станет пользоваться ситуацией в своих интересах, хотя именно такую линию поведения диктует прагматизм и именно так неоднократно поступал Пекин, в том числе в отношении Москвы.