Китай связывает страны Центральной Азии железнодорожным кредитом

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org. (Выпуск №108: 18-24 июня)

Центральная Азия

В Центральной Азии продолжают смаковать договоренности Китая, Кыргызстана и Узбекистана о начале строительства железной дороги, которая свяжет три страны. Особенно радуются долгожданному соглашению в Кыргызстане (КР), где председатель правительства Акылбек Жапаров даже сравнил президент республики Садыра Жапарова с российским императором Петром I, «прорубившим окно в Европу». По его словам, история железной дороги длилась с 1996 года, однако нынешним властям КР «выпало счастье решить этот вопрос» и вывести Кыргызстан к океану.

Ожидается, что прокладка путей к «океану» займет около шести лет и обойдется минимум в $4,7 млрд. При этом половину из этой суммы Китай выделит в виде кредита на $2,35 млрд. Вторую половину три страны покроют с помощью прямых инвестиций, согласно долям в Совместной проектной компании (СПК): Китай – 51%, а Кыргызстан и Узбекистан – по 24,5%. По подсчетам гендиректора госкомпании «Кыргызские железные дороги» Азамата Сакиева, Бишкеку потребуется выделить всего лишь $700 млн. Правда, кажется, и эти деньги Кыргызстану придется взять в кредит. Депутат местного парламента Бактыбек Сыдыков поинтересовался у Сакиева: «Откуда брать деньги?» Но чиновник не растерялся и признался, что один из возможных вариантов – кредит какого-нибудь китайского банка.

Президент Садыр Жапаров, номинированный Акылбеком Жапаровым на звание «Петра I», в свою очередь, заверил, что этот проект «не будет включен во внешний долг» Кыргызстана. Он также отметил, что кыргызской стороне достанется должность гендиректора в СПК, а узбекской и китайской – двух заместителей. «Все средства будут проходить через Бишкек», – радостно сообщил лидер КР. «Согласно международным нормам, после того как вложенные средства окупятся, две стороны выйдут из проекта, и 100% останется нам», – еще более радостно возвестил Жапаров.

И хотя строительство дороги еще даже не началось, Акылбек Жапаров уже успел подсчитать, что по ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан ежегодно будут перевозить от 7 до 15 млн тонн грузов.

Казахстан

Объем внешней торговли Казахстана (РК) с января по апрель 2024-го снизился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $43,3 млрд, рассказал 19 июня Институт экономических исследований республики. Примечательно, что снижение произошло, судя по всему, из-за падения оборота с Россией, который провалился на 14,4% и составил $7,4 млрд. Китай же сохраняет лидерство в структуре внешней торговли республики. С Поднебесной взаимный товарооборот Казахстана вырос на 10,3% и взял планку в $9 млрд. Такая статистика ярко демонстрирует, как РФ проигрывает битву за Казахстан Китаю.

Между тем посол РК в КНР Шахрат Нурышев встретился с гендиректором компании Sinopec Engineering Group Чжан Синьминем и обсудил с ним сотрудничество двух стран в нефтехимической области, а также в сферах добычи и переработки нефти и газа, рассказало 24 июня издание «DKNews».

Об активном развитии отношений республики с Китаем говорит и тот факт, что, как сообщило 21 июня Минтранспорта, количество рейсов между Казахстаном и КНР будет увеличено до 124 в неделю. Центральноазиатская страна удостоилась в Поднебесной пятой степени «свободы воздуха», наряду с США и несколькими европейскими государствами. При этом казахстанские авиакомпании получили право выполнять неограниченное количество рейсов на остров Хайнань, в том числе с использованием пятой, шестой и седьмой «свободы воздуха». Telegram-канал «Logistan» подчеркнул, что Казахстан и Китай, в том числе, снимают ограничения на грузовые авиаперевозки.

Расширяются и автомобильные перевозки между странами. Сенат РК ратифицировал соответствующее межправительственное соглашение, которое должно облегчить использование автотранспорта в циркулировании товаров между двумя государствами.

Поможет Китай Казахстану и прогнозировать землетрясения. Казахстанские СМИ рассказали, что в ближайший год в республике установят пять новых сейсмических станций. Проект профинансирует китайское Агентство по землетрясениям.

Наконец, Пекин решил более плотно взяться и за медиасферу Казахстана, что, впрочем, возможно, и не так хорошо, учитывая жесткую цензуру в китайских СМИ. Так или иначе, посол Шахрат Нурышев встретился с гендиректором информагентства «Синьхуа» Фу Хуа, который пообещал «углублять дружественные обмены с ведущими СМИ Казахстана, активно рассказывать о новых достижениях модернизации Казахстана и освещать истории взаимовыгодного сотрудничества и дружественных гуманитарных обменов между двумя странами».

Тем временем в Казахстане скоро должен заработать горно-обогатительный комплекс, который сможет производить более 10% мирового объема вольфрамового концентрата, сообщили местные СМИ 24 июня. Строительство проекта, подрядчиком которого стала компания China Civil Engineering Construction Corporation, началось в мае 2022 года, а к концу 2024-го комплекс должен полностью заработать.

Кыргызстан

Товарооборот Кыргызстана и Китая в январе-мае 2024 года составил $7,778 млрд, сообщило 20 июня издание «Kaktus» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Непосредственно в мае объем взаимной торговле был зафиксирован на уровне $1,78 млрд, из которых $1,75 млрд пришлось на экспорт из Поднебесной. Кыргызстан же поставил в Китай товаров лишь на $28 млн. Свежих данный от кыргызстанской стороны пока нет, однако статистика за январь-апрель, подготовленная Бишкеком, разительно отличалась от информации ГТУ КНР.

Учитывая номенклатуру товаров, которые КР поставляет в КНР, огромный дисбаланс в структуре торговли с Китаем неудивителен. Например, издание «Tazabek» сообщило 24 июня, что за первые пять месяцев нынешнего года Кыргызстан увеличил объемы экспорта хлопка в Китай в 38 раз. Такой рост выглядит внушительно, однако при более детальном рассмотрении выясняется, что всего за указанный период республика продала в Поднебесную 3,1 тыс. тонн хлопка. Год назад в первые пять месяцев из страны в КНР ушло всего 81,9 тонны. При экспортной цене $1,7 за килограмм с января по май республика смогла заработать $5,4 млн, что в 24 раза больше, чем годом ранее. Тем не менее очевидно, что это явно не та категория продукции, с помощью которой можно сбалансировать структуру товарооборота.

Кыргызстан также снабжает Китай грецкими орехами, поставив с января по май 2024-го 4,7 тыс. тонн и заработав $2,2 млн. В 2023 году КР грецкие орехи в КНР не экспортировала.

Между тем у правительства страны грандиозные планы: власти Кыргызстана задумали сделать основным экспортным товаром – ягоды. И, более того, заработать на этом $1 млрд, отметил «Kaktus». Глава Минводсельпрома Бакыт Торобаев утверждает, что у неких стран наблюдается «активный интерес» к ягодам из Кыргызстана, правда, у каких именно, он не уточнил. Бывший министр сельского хозяйства КР Тилек Токтогазиев, в свою очередь, уточнил, что Кыргызстан мог бы фурами возить ягоды, например, в Россию и Китай.

Так или иначе, работать над укреплением торгово-экономических отношений двух стран в Китай отправился глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров. С 25 по 27 июня он запланировал поучаствовать в 8-й международной выставке «Китай-Евразия ЭКСПО: новые возможности на Шелковом пути и новая жизненная сила для Евразии», организованной в Урумчи – столице Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). В Бишкеке пообещали, что Жапаров встретится с китайскими бизнесменами, и анонсировали «подписание ряда документов».

За несколько дней до отъезда Жапарова в КНР правительство внесло в Жогорку Кенеш (парламент) законопроект о ратификации межправительственного соглашения об открытии КПП «Бедель» на кыргызско-китайской границе, отметил 21 июня Telegram-канал «Logistan». На возведение нового КПП Бишкеку придется потратить около $896 тыс., чтобы «сократить сроки доставки товаров» из СУАР.

Узбекистан

Агентство статистики Узбекистана опубликовало отчет о внешнеторговом обороте республики за январь-май 2024 года. Всего торговля страны с другими государствами выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $26,7 млрд, из которых на экспорт пришлось $10,8 млрд (+1,9%), на импорт – $15,8 млрд (+3,7%). Главным экономическим партнером Узбекистана остается Китай, который занимает долю в 18,9% в структуре внешней торговли республики. За первые пять месяцев страна наторговала с Поднебесной на $5,05 млрд, экспортировав товаров на $821,9 млн и импортировав – на $4,23 млрд. Россия занимает второе место. С ней товарооборот составил $4,78 млрд. В РФ Узбекистан отправил продукции на $1,35 млрд, а закупил – на $3,42 млрд.

При этом данные узбекистанской статистики серьезно отличаются от информации ГТУ КНР, подчеркнуло издание «Spot». Это хорошо видно по зафиксированным сторонами показателям торговли газом. ГТУ утверждает, что за пять месяцев 2024-го Китай закупил у республики «голубого топлива» на $153,87 млн – почти на четверть больше, чем годом ранее за аналогичный период. Тогда как Узбекистан сообщил об экспорте газа на $59,9 млн, что в 3,08 раза меньше по сравнению с 2023-м. Примечательно, что в прошлом году республика впервые в истории превратилась из экспортера в импортера газа, нарастив существенно закупки у Туркменистана и России.

Между тем Китай и Узбекистан не забывают про инвестиционное сотрудничество. Так, делегация чиновников и бизнесменов из Ферганской области съездила в КНР, где встретилась с представителями компании China Xiaou Group, рассказало 19 июня издание «Kun». На переговорах было подписано соглашение о реализации проекта строительства крупного автомобильного комплекса в республике за счет прямых китайских инвестиций в $1,5 млрд. Возведение предприятия, как ожидается, займет пять лет, после чего компания планирует выпускать 110 тыс. автомобилей в год на данном заводе.

Вкладываются китайцы и в узбекистанскую возобновляемую энергетику. Компания Zhejiang Commercial Building подписала соглашение с руководством Андижанской области, пообещав вложить $500 млн в строительство новой гидроэлектростанции в этом регионе республики, сообщило издание «Upl» 19 июня, отметив, что информация о сроках начала строительства и запуска ГЭС пока не разглашается.

Таджикистан

В Душанбе 21 июня прошел торгово-инвестиционный форум Таджикистана и Китая, по итогам которого были подписаны различные соглашения, в том числе о строительстве железорудного предприятия в шахте Шахкадамбулук, «поставке и монтаже конструкций международного уровня при строительстве стадиона на 3000 мест в Душанбе», поставках электромобилей для служб такси в таджикистанской столице, строительстве логистического центра и металлургического завода «Talco Gold», рассказало новостное агентство «Ховар». Всего на форуме было заключено соглашений на 6 млрд сомони (примерно $564 млн). «Азия-Плюс» напомнила, что в Таджикистане сейчас работают 600 компаний с китайским акционерным капиталом, а объем инвестиций КНР в экономику республики за последние 10 лет составил более $3,8 млрд.

Тем временем в Таджикистане продолжают жить в состоянии томительного ожидания визита председателя Си Цзиньпина, усердно рассказывая общественности о бурно развивающихся отношениях двух стран. Так, госагентство «Ховар» 24 июня взяло комментарий у эксперта Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Иброхима Иброхимзоды, который заявил, что «благодаря мудрой и дальновидной политике» «уважаемых» Эмомали Рахмона и товарища Си Душанбе и Пекин за последние 5 лет реализовали «более 10 совместных проектов». Эксперт также поведал читателям историю торгово-экономического взаимодействия двух государств, начиная с установления между ними дипломатических отношений 4 января 1992 года.

Отдельно на прошедшей неделе поклонились и лично товарищу Си. В Национальной библиотеке республики 22 июня прошло заседание Клуба любителей книг Таджикистана и Китая под названием «Си Цзиньпин о государственном управлении». «Ховар» подчеркнуло, что книга Си, переведенная и изданная на таджикском языке, «считается важным явлением» и рассказывает об «одном из ведущих на мировой арене» «цивилизованном народе», то есть – китайцах.

Впрочем, в республике в рамках подготовки к приему высокого гостя не только вспоминали прошлое и восхищались председателем Си, но и работали над укреплением текущих отношений с Китаем. Во всяком случае агентство «Avesta» сообщило, что 18 июня состоялась встреча председателя комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли по координации деятельности с Маджлиси намояндагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям Фархода Рахими с зампредседателя постоянного комитета собрания народных представителей провинции Шэньси Ли Сяонин, которая прибыла в Душанбе на саммит женщин двух стран. Судя по ярким, но не информативным отчетам, собеседники увидели некие широкие перспективы для дальнейшего взаимодействия.

К схожим выводам пришла и делегация Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, посетившая 21 июня Центр стратегических исследований при президенте Таджикистана. Конечно, была подчеркнута и «роль лидеров двух дружественных стран в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества». Делегацию из КНР, приехавшую на конференцию «Таджикистан — Китай: состояние и перспективы всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху» при Центре стратегических исследований, также отвезли на Нурекскую ГЭС, где ознакомили с «порядком эксплуатации и производства экологически чистой электроэнергии Таджикистана». Китайцам откровенно намекнули на желание получить щедрые инвестиции, ведь «при полном использовании этих возможностей [производства экологически чистой электроэнергии] страна может стать одним из ведущих производителей “зеленой” энергии».

Кроме того, в Институт Конфуция при Таджикском национальном университете привезли группу китайских журналистов из «Жэньминь Жибао» вместе с их таджикистанскими коллегами, которые должны были увидеть, как «институт превратился в авторитетный и руководящий центр для преподавания китайского языка…важную платформу для двусторонних обменов, центр образовательных и академических обменов» и «готовит успешные кадры».

Туркменистан

Российское госагентство ТАСС изучило данные ГТУ КНР и возвестило, что объем экспорта сжиженного природного газа из РФ в Китай в январе-мае 2024 года сократился на 5% – до 2,85 млн тонн. В денежном выражении произошло падение на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го – до 1,7$ млрд. Издание отметило, что крупнейшими экспортерами СПГ в Поднебесную числятся Австралия (11 млн тонн за $6,3 млрд), Катар (7,7 млн тонн за $4,5 млрд) и Малайзия (3,7 млн тонн за $1,8 млрд), тогда как Россия занимает четвертую строчку. Между тем по поставкам трубопроводным способом РФ также не на первом месте. Страна отправила таким образом «голубого топлива» в КНР на $3,2 млрд, пропустив вперед Туркменистан, который заработал на торговле трубопроводным газом с Китаем $4 млрд.

Туркменские СМИ, в частности «Бизнес Туркменистан», тут же поспешили сообщить своим читателям, что республика «лидирует в поставках СПГ в Китай». При этом внутри публикации указывается, что Туркменистан лидирует все-таки в поставках трубопроводного газа среди всех партнеров КНР. Другими словами, у туркменской аудитории могло создаться впечатление, что в газовом сотрудничестве с Китаем их республика лидирует буквально во всем.

Тем временем в Сиане 18 июня прошла конференция по налаживанию экономического и торгового сотрудничества между провинцией Шэньси и Центральной Азией, отметило издание «Orient». Одной из главных новостей форума, по мнению Ашгабата, стала презентация туркменской делегации, в которой другим участникам конференции рассказали об «инвестиционном климате Туркменистана и о возможностях торгового сотрудничества». Традиционно обошлось без подробностей.