Китай серьезно призадумался о цене поддержки России

Ключевые события и факты о взаимоотношениях двух стран в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

На фоне давления со стороны правительств стран Запада, призывающих Китай не помогать России обойти введенные против нее санкции, Пекин, похоже, начал все больше призадумываться, насколько целесообразно принимать сторону Москвы.

Между тем Китай также старается извлечь из ситуации все возможные выгоды: Пекин, по сообщениям, рассматривает возможность покупки или увеличения доли в крупнейших российских сырьевых компаниях, включая «Газпром». Акции этих компаний недавно рухнули до исторических минимумов.

Но Россия окажется в проигрыше при любом обороте событий. Даже если Пекин решится на ссору с западными партнерами ради России, Китай ранее неоднократно показывал, что его помощь обходится дорогой ценой, но даже по этой цене он просто не в состоянии полностью заменить России все потерянное от противостояния с Западом.

Все более миролюбивые заявления КНР

В последние дни из Пекина раздаются все более громкие призывы к прекращению войны в Украине. Последний прозвучал 10 марта из уст министра иностранных дел КНР Ван И.

«Мы надеемся увидеть скорейшее прекращение огня и этой войны, это также является всеобщим желанием международного сообщества», – сказал китайский министр, упомянув при этом, что Пекин очень беспокоят экономические последствия конфликта. Примечательно, что это первый случай упоминания китайскими чиновниками слова «война» в отношении агрессии РФ в Украине. Ранее Китай больше придерживался линии России, называющей ее «спецоперацией».

Чуть раньше в схожем ключе, но тогда чуть менее решительно, высказался председатель КНР Си Цзиньпин.

Даже откровенно прокремлевские российские СМИ связали подобные заявления с давлением со стороны Запада, в частности прозвучавшим 8 марта предупреждением со стороны министра торговли США Джины Раймондо о намерении Белого дома «жестко наказать» нарушающие санкции против РФ китайские компании.

Хотя Пекин в ответ на слова Раймондо заявил, что Китай ответит на подобные действия «твердо и решительно», видимо, китайские власти все-таки учли слова Вашингтона в своих расчетах по поводу выгодности поддержки Москвы.

Представители американских разведслужб, включая директора ЦРУ Билла Бёрнса, также отмечают, что Китай беспокоят воздействие украинского конфликта на мировую экономику, от которой он очень зависит, сближение США и Европы, которое Пекин считает крайне невыгодным для себя, и возможные репутационные потери из-за ассоциации со все более кровавыми и деструктивными действиями Кремля.

Кроме того, Пекину приходится считаться и с давлением со стороны собственного рынка. В частности, китайские биржи нервно реагируют на развитие событий в Украине, то падая после сообщений об эскалации, то поднимаясь на новостях о мирных переговорах, как это произошло 10 марта. Между тем экономическая ситуация в Китае остается сложной, и Пекин даже не уверен, что ему удастся выйти в этом году на запланированный рост ВВП, хотя этот план – самый низкий за последние три десятилетия. В этой связи не удивительно, что Китай взвешивает, стоит ли ссориться с США и ЕС, на которые приходится около $1,6 триллионов его внешнеторгового оборота, ради РФ, которая дает менее $150 миллиардов.

Все это, похоже, все больше охлаждает пыл Пекина по поводу Москвы.

Китай де-факто присоединяется к санкциям?

Поступает все больше сообщений, указывающих на то, что Пекин не желает жертвовать своими интересами – особенно в экономической сфере – ради Москвы.

В частности, 11 марта представитель Росавиации Валерий Кудинов сообщил, что Китай отказал авиакомпаниям РФ в поставках авиазапчастей на фоне западных санкций (правда, позже Росавиация выступила с весьма путаным опровержением, довольно нелогично заявив, что слова Кудинова «не соответствуют действительности» не в силу своей неверности, а потому, что он «не уполномочен делать какие-либо официальные заявления»). В конце февраля Евросоюз ввел запрет на поставки в РФ самолетов и запчастей, и схожие ограничения объявила и американская компания Boeing. Самолеты Boeing и европейской Airbus составляют большую часть флота российских авиакомпаний, и российские перевозчики заявляют, что без ремонта долго не продержатся.

Также с 11 марта Китай вдвое расширил валютный коридор юаня к рублю. Китайская валютно-торговая система (CFETS) объяснила, что приняла такое решение «руководствуясь рыночными событиями» и с одобрения властей КНР. Если простыми словами, то курс рубля стал слишком нестабильным, и китайская сторона не желает терять деньги ради политики.

Ранее сообщалось, что крупнейшие китайские банки и прочие финансовые институты заморозили или ограничили сотрудничество с Россией в связи с обеспокоенность по поводу санкций.

Между тем Китай не прекращает и просматриваться к возможностям подзаработать на сложившейся ситуации.

Китай купит «Газпром»?

Пекин рассматривает возможность покупки или увеличения доли в российских энергетических и сырьевых гигантах, включая «Газпром» и «Русал», сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Акции этих российских компаний рухнули после начала конфликта в Украине, и с тех пор Мосбиржа отказывается от проведения торгов, опасаясь дальнейшего падения котировок. В частности, рыночная капитализация «Газпрома», некогда самой ценной российской госкомпании, обвалилась со 106 миллиардов долларов 16 февраля до всего 13 миллиардов долларов 9 марта. Китайские власти, возможно, решили, что сейчас удачное время для покупок.

Потеря даже доли «Газпрома» представляется крайней мерой для Москвы: сейчас Кремль владеет чуть больше 50% акций, и в случае продажи даже небольшого пая, он потеряет контрольный пакет. К тому же продажа по нынешним ценам не может быть выгодной. Но, возможно, отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Между тем кризисы в отношениях России с Западом и раньше позволяли Китаю заключать очень выгодные сделки. В частности, в 2014 году Пекин вынудил Кремль заключить кабальный для России договор о поставках газа, заставив РФ взять на себя все расходы и риски по строительству газопровода в КНР, но при этом платя России за газ намного меньше, чем любой из других своих стран-поставщиков, и гораздо меньше, чем РФ могла бы получить в Европе.

Поставки энергоносителей и прочего сырья составляют львиную долю российского экспорта в КНР. Россия и так продает Китаю газ по бросовым ценам, а в случае покупки китайскими госкомпаниями российских поставщиков, КНР будет возвращать себе часть даже тех ограниченных средств, что платит РФ, а также получит серьезные рычаги давления.

Кроме того сообщается, что уход из РФ таких западных энергетических гигантов как BP, Shell, Equinor, OMV, Exxon Mobil, тоже может создать для Китая благоприятные возможности.

Китайский бизнес проявляет осторожность

Хотя за январь-февраль 2022 года китайско-российский товарооборот достиг 26,5 миллиардов долларов, увеличившись на 38,5 процентов в годовом исчислении, конфликт в Украине может все изменить.

Например, с момента начала конфликта поставки ведущих китайских производителей смартфонов Xiaomi, Oppo и Huawei упали как минимум наполовину, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. Российское издание РБК подтвердило это сообщение, пообщавшись с поставщиками.

Также появились сообщения о резком спаде поставок китайских автомобилей GW и возможных сомнениях компании Lenovo по поводу российского рынка.

В качестве объяснений назывались как санкции, так и волатильность рубля.

В частности, непрекращающееся падение курса российской валюты затрудняет назначение цен на товары.

Кроме того, возможность попасть под западные санкции тоже не вселяет в китайские фирмы особой уверенности.

«Для большинства китайских компаний Россия – слишком маленький рынок, чтобы стоить риска быть отрезанными от развитых рынков или подвергнуться санкциям», – отметил аналитик Gavenkal Dragonomics Дэн Ван.

Но даже если китайские компании решаться на это, они будут не в состоянии заполнить дефицит, создавшийся после исхода крупных западных брендов, которые после начала украинского конфликта сотнями покидают Россию.

В частности, российский финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что Китай будет неспособен заменить большую часть технологий, а на наращивание поставок того, что в КНР все-таки есть, уйдут годы.

«Микропроцессоры из Китая к нам, скорее всего, не пойдут. Дело в том, что крупнейшая китайская фабрика по производству микроэлектроники SMIC использует западное оборудование, и США также могут наложить на него санкции. Значительную часть оборудования, если говорить о станках и сложных машинах, тоже не получится заменить. В Китае нет аналогов топовых марок из США, Германии и Великобритании. Все остальное: одежда, обувь, медицинские субстанции, может быть, автомобили – да, это заменить в Азии можно, но через два-три года», – приводит его слова издание «Новый день».