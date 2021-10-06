Китай следит за студентами, обучающимися за границей

Обучающиеся за рубежом китайские студенты утверждают, что им приходится постоянно следить за тем, что они говорят публично и в интернете, что вынуждает многих из них прибегать к самоцензуре. По словам правозащитников, тех, кто позволяет себе открыто ставить под сомнение политику китайского правительства, зачастую настигает наказание – от травли в интернете до мести оставшимся в Китае родственникам.

Согласно недавнему расследованию международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч», китайские власти используют различные методы «для влияния на научные дискуссии, наблюдения за обучающимися за рубежом студентами из Китая, цензуры научных исследований или иного вмешательства в академическую свободу».

Выводы «Хьюман Райтс Вотч» в основном касаются китайских студентов, получающих образование в Австралии. Однако студенты и активисты, к которым обратились корреспонденты Eurasianet.org за комментариями, сказали, что подобная ситуация наблюдается и в других странах, в том числе в США, Израиле и постсоветских странах. Продемократически настроенные граждане или те, кто не придерживается строго позиций Коммунистической партии Китая, подвергаются наибольшему риску столкнуться с той или иной формой репрессий.

Во многих зафиксированных «Хьюман Райтс Вотч» случаях китайские чиновники не были активно вовлечены в контроль над инакомыслящими студентами или их преследование. Вместо этого власти, по всей видимости, полагаются на верных партии обучающихся за рубежом китайских студентов, которые следили за своими сокурсниками и, в случае необходимости, принимали меры с целью обеспечить следование ортодоксальной доктрине. Подобные меры включали запугивание в интернете, угрозы физической расправой и обещание известить о содеянном китайские власти. В нескольких документально подтвержденных случаях представители китайской полиции встретились с членами семей обучающихся за рубежом студентов, которые якобы совершили не устроившие власти поступки. В отчете также указываются частые случаи «беспорядков и споров в классе» во время обсуждения современной китайской политики. Согласно отчету, «эта атмосфера страха усугубилась в последние годы, а свобода слова и академическая свобода все чаще оказываются под угрозой».

Ежегодно за рубежом получают образование от 600 тысяч до 700 тысяч китайских студентов. В Соединенных Штатах количество китайских студентов составляет более трети всех иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях.

Тэн Бяо, известный диссидент и правозащитник, ныне приглашенный профессор Чикагского университета, рассказал Eurasianet.org, что китайские власти следят за всеми студентами, обучающимися за рубежом, используя сеть организаций, которые номинально функционируют как некоммерческие структуры, но спонсируются правительством Китая с целью защиты государственных интересов. Подобные объединения обычно именуют ГОНГО.

По словам Тэна, одним из основных механизмов контроля над китайскими студентами за рубежом является Ассоциация китайских студентов и ученых (CSSA). Отделения этой организации действуют в кампусах по всему миру и финансируются государством. В опубликованной в журнале Foreign Policy в 2018 году статье говорится, что сотрудники консульств поддерживают регулярные контакты с руководителями CSSA, оказывая идеологическое давление на организацию. CSSA регулярно задействует свои ресурсы для контроля за действиями и высказываниями китайских студентов и информирования государственных органов. Тэн утверждает, что отделения CSSA «спонсируются и управляются китайскими консульствами и посольствами».

«Институты Конфуция» – структуры, которые якобы занимаются популяризацией китайской культуры и языка при зарубежных вузах, – являются еще одним инструментом, предположительно используемым китайскими властями для контроля над обучающимися за границей студентами. В августе 2020 года правительство США объявило эти институты иностранной миссией КНР. В опубликованном в то время заявлении Госдепартамента говорится, что «Институты Конфуция» продвигают «глобальную кампанию с целью распространения пропаганды и пагубного влияния Пекина в американских кампусах и школах США».

Тэн назвал запугивание и преследование китайских студентов и преподавателей за рубежом китайскими властями «выходящим за рамки “мягкой силы”».

Помимо ГОНГО китайские власти время от времени вовлекают в процесс отдельных студентов, которым поручается информировать о действиях и высказываниях своих однокурсников. «В худшем случае с некоторыми студентами… [связываются] агенты национальной безопасности и [просят] их шпионить», – поясняет Пэй Ли, молодой ученый из Калифорнийского университета в Беркли. Студенты, с которыми поговорили корреспонденты Eurasianet.org, сказали, что эта практика широко распространена и назвали информаторов китайским сленговым выражением (yan xian), которое переводится как «глаза».

По словам опрошенных студентов, зачастую «глаза» сотрудничают в обмен на денежные выплаты или другие льготы. «Глаза» докладывают в консульства о политической деятельности своих продемократически настроенных сокурсников из Китая. Если сотрудники консульства сочтут ситуацию достаточно серьезной, то они могут связаться с агентами службы безопасности в Китае и предпринять дальнейшие действия, включая допросы и другие формы преследования оставшихся на родине родственников. «Я не могу полностью доверять окружающим меня китайским [студентам], – говорит Пэй. – Потому что никогда не знаешь, кто донесет на тебя властям».

«Люди должны быть осторожны, – добавила Света Ли, китайская диссидентка, которая вначале обучалась в Беларуси, а сейчас продолжает образование в США. – Никогда не знаешь, кто за тобой следит. [...] “Глаз” может оказаться кем угодно».

Ли жила и училась в Беларуси с 2010 по 2015 год. После участия в протестах против визита китайского лидера Си Цзиньпина в страну в 2015 году она столкнулась с преследованиями со стороны сотрудников китайского посольства и в итоге уехала в США. По ее словам, этот выбор был мотивирован преследованием, а также общим отсутствием академической свободы в Беларуси. В какой-то момент она лично стала жертвой «глаза»: гражданин Литвы китайского происхождения, которого она знала несколько лет и считала близким другом, оказался информатором. «Он сообщал [информацию] обо мне в местное посольство», – рассказала Ли. Информатор следил за аккаунтами Ли в социальных сетях и сообщал в посольство о ее политической деятельности даже после ее отъезда в США. «Меня предал мой друг», – сказала Ли в интервью.

В 2020 году Пэй, ученый из Беркли, стал участником инцидента с преследованиями в израильском Научном институте Вейцмана, где он защитил докторскую диссертацию. По воспоминаниям Пэя, в институте разразился скандал после того, как индийский ученый опубликовал в Facebook комментарии с критикой китайской культурной революции и заявил о причастности Коммунистической партии Китая к распространению вируса COVID-19. Это вызвало негодование нескольких китайских студентов, которые сообщили об инциденте в посольство Китая в попытке добиться увольнения ученого. «Все начали третировать его», – говорит Пэй, который написал письмо в поддержку ученого руководству института. В итоге ученого не стали увольнять.

Студены, к которым обратились корреспонденты Eurasianet.org, считают, что повсеместная слежка и возможность репрессий оказали влияние на изучение ими некоторых дисциплин, а также на взаимодействие друг с другом. По словам Ли, знакомые ей китайские студенты стараются избегать изучения «социальных и гуманитарных наук», поскольку считается, что они могут иметь политический окрас.

Сяоцзе Лю, аспирант университета SUNY Олбани, учащийся в США с 2014 года, говорит, что китайские студенты поначалу осторожничают друг с другом. В его случае только после выяснения политических взглядов собеседника в ходе продолжительных бесед, включая косвенные вопросы, призванные дать представление об отношении к руководству Коммунистической партии, он начинает ему доверять. Если его собеседник демонстрирует хотя бы малейшие проправительственные настроения, то «я буду [избегать] этого человека ... и не буду считать его [или ее] другом».

По утверждению Сяоцзе, когда он только приехал в США, националистические настроения среди обучающихся за рубежом китайских студентов и контроль со стороны китайских властей не были такими масштабными, как сейчас. По его ощущениям, атмосфера начала становится все более ограничительной с 2018-19 годов. Эти сроки совпадают со временем укрепления власти верховного лидера Китая Си Цзиньпина.

Некоторые американские ученые оспаривают мнение о том, что Китай пытается вмешиваться в академическую свободу в других странах. Кен Хаммонд, профессор истории в Университете штата Нью-Мексико, который помогал основать отделение «Института Конфуция» в кампусе своего университета в 2007 году, а затем и руководить им, утверждает, что он ни разу не был свидетелем проявлений поведения, описанных в отчете «Хьюман Райтс Вотч». «У нас никогда не было проблем с тем, чтобы говорить на определенные темы, – сказал Eurasianet.org Хаммонд. – Деятельность структуры не носила никакого политического окраса».

В конце 1960-х – начале 1970-х годов Хаммонд был заметной фигурой радикальной группы «Студенты за демократическое общество», сыграв важную роль в цепи событий, которые завершились расстрелом студентов Кентского университета войсками Национальной гвардии во время акции протеста против войны во Вьетнаме в 1970 году. В конце 1980-х годов он учился в Китае. В 2020 году он сложил с себя полномочия руководителя отделения «Института Конфуция» в штате Нью-Мексико на фоне внезапного его закрытия. Он подчеркнул, что меры по ограничению деятельности институтов были недальновидными и отражали широкий всплеск напряженности в отношениях между США и Китаем.

С другой стороны, Тэн, профессор-диссидент из Чикагского университета, считает, что демократические правительства делают недостаточно для противодействия угрозе. Одна из мер, которую они могли бы предпринять, – это принятие кодекса поведения, разработанного в 2019 году организацией «Хьюман Райтс Вотч». Кодекс призывает вузы взять на себя четкие обязательства по обеспечению академической свободы для китайских студентов и строго контролировать финансовую деятельность ГОНГО. По словам Тэна, все находящиеся под подозрением объединения ГОНГО, связанные с иностранными студентами, также можно обязать регистрироваться в качестве иностранных агентов.

«Академическая свобода является основной ценностью любого западного университета, поэтому я думаю, что вузы и правительства обязаны гарантировать свободу слова в кампусах», – сказал он.