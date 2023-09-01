Китай снова посягает на территорию России, а Кремль делает вид, что все нормально

Государственная «Картографическая служба стандартных карт» КНР 29 августа представила официально утвержденные китайскими властями географические карты на 2023 год, на которых определенные территории России отмечены как часть Китая.

В частности, Китай теперь посягает на всю территорию Большого Уссурийского острова на реке Амур, включая даже часть территории Хабаровска (см. карту выше).

Этот остров находился под контролем Российской империи, СССР и России, но по договору 2004 года с Китаем президент РФ Владимир Путин уступил западную его часть Китаю, чтобы иметь возможность сблизиться с Пекином.

На новых картах Китай также выдвинул претензии к Индии, Малайзии и Филиппинам. Все эти страны незамедлительно высказали протест. Между тем Россия, впавшая в последнее время в крайнюю зависимость от Китая, долго молчала.

Наконец 31 августа представитель российского МИДа Мария Захарова выступила с заявлением по этому поводу. Но даже теперь все было представлено не как ответ Китаю, а как реакция на «публикации в ряде СМИ» о «якобы» имеющихся претензиях, хотя Китай очень публично и недвусмысленно – жирной черной линией – пометил на своих официальных картах часть российской территории как входящую в состав КНР.

По утверждению Захаровой, «российская и китайская стороны придерживаются единой позиции», что у них нет взаимных территориальных претензий. Но при этом даже в ее собственном заявлении содержалось указание на то, что это не так. В частности, она сказала, что «пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен ... и его урегулирование ознаменовала ратификация в 2005 году [заключенного в октябре 2004 года] Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе». После этого она же сама признала, что «Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, соответствующее положение есть и в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года».

Иными словами, в 2001 году Китай «подтвердил отсутствие территориальных претензий», но потом, несмотря на уже существующие «действующие соглашения между Россией и Китаем об ... уже установленной российско-китайской государственной границы», в 2004 году выдвинул новые претензии, и России пришлось снова уступить ему часть территории. В этой связи не особо удивительно, что хотя после договора 2004 года Россия посчитала, что «отныне российско-китайская граница определена окончательно и стороны не имеют друг к другу территориальных претензий», сейчас Китай снова опубликовал карты с новыми претензиями.

После начала «разворота России на Восток», и особенно на фоне ослабления России из-за украинской войны и растущей зависимости Кремля от Пекина, нередко звучали опасения, что КНР может рано или поздно выдвинуть претензии в отношении обширных территорий на Дальнем Востоке, которые Российская империя и СССР отобрали у Китая на фоне его ослабления (и которые, кстати, до сих пор указаны в его учебниках по истории как «временно утраченные китайские территории»). На этом фоне опасения по поводу того, что Китай может потребовать свои территории обратно, еще недавно казавшиеся почти невероятными, теперь звучат уже заметно более весомо.