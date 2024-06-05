Китай унизил Россию предложениями по газу

«Понимаешь ли, друг Володя, трубу вам нужно будет построить за свой счет, а потом продавать нам газ по ценам ниже себестоимости». (Фото: gov.cn)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

КНР попыталась вывести зависимость России от Поднебесной на новый уровень. Как стало известно на прошедшей неделе, китайские власти в целом могли бы дать добро на строительство трубопровода «Сила Сибири-2», столь желанного для главы РФ Владимира Путина, однако с двумя условиями: Россия должна сама оплатить его строительство, а потом поставлять газ в КНР по внутрироссийским ценам. Такая постановка вопроса показалась Кремлю несправедливой, однако Пекин никуда не торопится и готов ждать, когда изолированный из-за войны против Украины «союзник» согласится на невыгодные для него условия. Между тем российская пропаганда будто не замечает откровенно недружественных шагов Китая и предпочитает вымещать злобу на других странах Востока, зачем-то провоцируя лишнее напряжение с нейтральными государствами.

Выкручивание рук

Российская пропаганда, судя по всему, в целом справляется с отравлением сознания граждан. Согласно данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на 26 мая 2024 года, 69% россиян считают Китай «дружественным государством». Кроме того, 61% уверены, что за прошедший год отношениях двух стран «улучшились», и лишь 2% увидели ухудшение. По сравнению с апрелем 2023 года, когда «дружественной» Поднебесную считали 77% граждан РФ, народная любовь к Китаю немного снизилась, но показатели все равно остаются высокими.

Вероятно, россияне обращают внимание на фасад отношений РФ и КНР. Так, разглядеть «дружественность» вполне можно было бы в отказе Китая принять участие в саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня и не подразумевает присутствия на площадке представителей Москвы. Или, например, подтвердить «союзнический» характер сотрудничества России и Поднебесной могла бы публикация британской газеты The Financial Times, рассказывающая, как Китай не поставляет в РФ оружие, но экспортирует в страну комплектующие, необходимые для производства военной продукции, с помощью которой путинские войска продолжают войну против Украины.

При этом, если бы пропаганда честнее рассказывала гражданам о положении дел в российско-китайских отношениях, то, вполне возможно, население «великой державы» несколько иначе воспринимало бы КНР. Во всяком случае есть множество примеров довольно пренебрежительного отношения китайцев к россиянам и тем более к России как государству. Ярким подтверждением этого стал, например, скандал на заводе компании ООО «Лунсин» – расположенной в Туве «дочки» китайской Zijin Mining Group, которая считается лидером по добыче золота в КНР и вторым крупнейшим в Поднебесной производителем меди. Так, рабочие ООО «Лунсин», которое занимается разработкой Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения, пожаловались на занижение китайской компанией зарплат местным сотрудникам по сравнению с выплатами иностранному персоналу. Кроме того, на предприятии неоднократно погибали рабочие. Однако никаких шагов по изменению ситуации не было сделано ни местными руководителями завода, ни вышестоящими китайскими начальниками.

Возможно, головной офис китайской компании и не виноват в происходящем в Туве. Однако другая новость не оставляет простора для интерпретаций и наводит на очевидный вывод: КНР не относится к РФ как к равноправному партнеру и считает возможным выкручивать «союзнику» руки.

Все та же The Financial Times выяснила, что переговоры с РФ и КНР о запуске строительства газопровода «Сила Сибири-2», который должен хоть какой-то поддержать на плаву «Газпром», потерявший европейский рынок из-за развязанной Путиным войны против Украины, зашли в тупик не просто так. Дело в том, что Пекин потребовал от Москвы продавать газ в Китай по внутрироссийским ценам – «сильно субсидируемым». Даже для попавшей в зависимость от КНР России такое предложение показалось чересчур наглым. РФ и так поставляет в «голубое топливо» в Поднебесную по сильно заниженным ценам, а с каждым годом – вплоть до 2027-го – стоимость российского газа для китайцев только будет падать. Но даже если бы Москва согласилась на предложения Пекина, Китай все равно выразил готовность покупать лишь незначительную часть из 50 млрд кубометров в год, которые РФ мечтает прокачивать по непостроенной «Силе Сибири-2» в КНР.

Примечательно, что пропаганда начала искать оправдания вскрывшейся правде о китайском отношении к «союзнику» и быстро их нашла. Госагентство РИА Новости 3 июня сообщило со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин, которая комментируя сообщения о зашедших в тупик переговорах, заявила: «Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами». Иными словами, Мао Нин дала понять, что Китаю торопиться некуда, и он готов ждать, когда РФ будет вынуждена согласиться даже на столь унизительные условия. Однако РИА Новости сделали вывод, что «Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией по “Силе Сибири-2”».

Между тем продолжается «избиение» российского бизнеса китайскими банками. Казалось бы, за последние месяцы и так сложилась близкая к катастрофе ситуация с платежами из РФ в КНР, однако, как выяснилось, нет предела бедам российских предпринимателей. На этот раз, сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на банкиров и импортеров, в сотрудничестве РФ отказал один из «любимых» у российского бизнеса банков Китая Zhejiang Chouzhou. Некогда одна из наиболее лояльных к клиентам финансовых организаций полностью прекратила принимать транзакции из РФ. При этом данный банк использовался российским бизнесом, в том числе, для импорта товаров по «серым схемам» – почти контрабандным. Кроме того, Zhejiang Chouzhou начал с подозрением относиться к платежам из Беларуси и Кыргызстана, поскольку эти страны используются зачастую Россией для обхода наложенных на нее санкций.

The Moscow Times также рассказала, что китайские банки обрубают российскому бизнесу уже и «транзитные» схемы импорта. Так, финансовые организации Поднебесной начали требовать подтверждений у третьих стран, что покупаемые ими товары точно попадут в государство назначения, а не окажутся в России. В первую очередь дополнительные проверки коснулись Сербии, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. Новой лазейкой для РФ стала Монголия, через которую растет поток грузов в РФ. Однако и в ней местные банки с некоторой опаской относятся к российским платежам, хотя и более лояльно. Впрочем, судя по общей тенденции, дело времени, когда и это «окошко» прикроется.

Тем же, кому все-таки удается организовать отправку товара в РФ, приходится втридорога платить за грузоперевозки из Китая. По данным газеты «Коммерсантъ», с начала года спотовые ставки фрахта из КНР выросли вдвое, а только за май – примерно на 50%.

Стрельба в ногу

Между тем, как подсчитало издание The Bell, проблемы с платежами, возникшие в результате жестких американских санкций, вызванных продолжающейся агрессией Путина против Украины, обрушили импорт в Россию из некоторых стран на треть по сравнению с показателями 2023 года. Так, на 33,81% упали поставки из Турции, на 31,44% – из Гонконга (специального административного района Китая), на 27,95% – из Сербии, на 25,48% из Казахстана. Из КНР импорт за первые четыре месяца 2024 года снизился на 2% (более чем на полмиллиарда долларов), при том что в 2023-м рост поставок из Поднебесной составил 46,9%.

На таком фоне Кремлю стоило бы с особым трепетом относиться к оставшимся партнерам, однако вместо этого пропагандисты и политики зачем-то проявляют агрессию в отношении «нейтрально-дружественных» стран и явно не добавляют этим государствам желания искать пути выхода из непростой – в первую очередь для России – ситуации. На этот раз отличился вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который в интервью «Комсомольской правде» заявил, что если РФ не «закроет тему Украины», то у нее возникнут проблемы с другими соседними странами, например, с Казахстаном, где «расцветает национальная мифология по поводу независимости».

«Я против того, чтобы они забывали о том, что Алма-Ата – это город Верный. Наша русская крепость казачья. И вот эта история, она важна для национального самосознания. А выдумывать историю не надо. Для того, чтобы отделиться от России, отмежеваться и даже если ты продал всю землю Китаю, а все недра англичанам, все равно не надо. Надо быть с соседями в хороших отношениях», – прошелся по крупнейшей стране Центральной Азии путинский депутат, до этого рассказывавший в интервью о необходимости чуть ли не запретить въезд в РФ мигрантам из Таджикистана и Кыргызстана, обвиняя тех в инородности для России.

«Несомненно, что и Россия, и Казахстан являются независимыми и демократическими странами, где каждый имеет право на выражение своего мнения. Этим зачастую пользуются и разного рода провокаторы. Ведь за всеми не уследишь. Но когда такие необдуманные заявления делает не просто депутат, а вице-спикер Государственной думы господин Толстой, считаю это абсолютно недопустимым», – ответил любителю «русского мира» депутат Мажилиса Казахстана Мурат Абенов, добавив, что и в РФ «немало случаев проявления казахофобии», а слова Толстого «вредят интересам самой России, о которой он якобы печется».

В ноябре 2023 года другой депутат Госдумы Евгений Федоров заявлял, что Казахстан можно считать «территорией не вполне законного характера», а в апреле 2024-го генерал-депутат Андрей Гурулев напрямую угрожал этой республике и, вероятно, обещал, что она станет «следующей» после Украины.

На прошедшей неделе угрозы в адрес соседних государств, включая Казахстан, в музыкальном исполнении выразил певец-пропагандист Олег Газманов, спевший про «новый русский мир» и назвавший бывшие республики СССР «частью родины», куда придет этот самый «русский мир», «броней сверкая».

Тем ироничнее выглядели новости о телефонном разговоре Путина и казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева, в котором был «подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества», как утверждают в Кремле. А вишенкой на торте стали сообщения о том, что дочь пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова – Елизавета, вероятно, получила казахстанский индивидуальный идентификационный налоговый номер, необходимый для открытия банковского счета в республике и получения международной платежной карты Visa или Mastercard, недоступной россиянам из-за путинского вторжения в Украину. При этом Елизавета Пескова с 2022 года находится под санкциями Евросоюза и США.

Впрочем, Россия совершенно не учится на своих ошибках. Этот факт подтвердило обострение с очередной азиатской страной из-за незаконной вербовки агентами РФ граждан далеких восточных государств для участия в войне против Украины. Выяснилось, что Москва подпортила отношения не только с Непалом и Индией, обманом отправив умирать за амбиции Путина жителей этих стран, но и со Шри-Ланкой. Шриланкийский министр иностранных дел Тарака Баласурия даже публично отчитал посла РФ в Коломбо Левана Джагаряна за «неблагополучную ситуацию» в России и потребовал прекратить использовать в качестве пушечного мяса граждан островного государства. По данным местных властей, на войну против Украины РФ успела завербовать до 800 шриланкийцев.