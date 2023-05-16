Китай-Центральная Азия: «вполне естественный» рост влияния Пекина

Президент Казахстана дал развернутое интервью китайскому каналу, назвав рост влияния Китая в ЦА «вполне естественным» и желанным, министр сельского хозяйства РК посетил КНР с целью наращивания экспорта сельхозпродукции, а Россия и Казахстан продлили контракт на транзит российской нефти в Китай до 2034 года. Президент Узбекистана поручил правительству бороться с бедностью по китайскому образцу, китайские и узбекские организации ищут пути налаживания сотрудничества в науке и предпринимательстве, а в Ташкенте открылся визовый центр КНР. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудил с высокопоставленным китайским дипломатом свой предстоящий визит в Пекин, посол КНР в КР провела ряд встреч с местными чиновниками, и в стране пошли слухи, что Китаю в счет госдолга собираются передать месторождение Жетим-Тоо. «China Southern Airlines» запускает новый рейс в Душанбе. Замглавы МИД КНР приехал в Туркменистан, чтобы пригласить президента Сердара Бердымухамедова на саммит в Сиань.

Казахстан

Круглосуточный мультимедийный информационно-аналитический портал «Деловой Казахстан» и китайская государственная медиакорпорация CCTV+ подписали меморандум о сотрудничестве, было объявлено 14 мая на сайте казахского издания. Предполагается, что CCTV+, заявленной миссией которой является «представлять миру китайское видение событий», будет предоставлять «Деловому Казахстану» свой контент для распространения, и в том числе планируется создание «рубрик на официальных сайтах и платформах социальных сетей, посвященных новостным видеоматериалам, специализированным новостным сервисам, продвижению брендов и обмену информационными материалами».

Данный договор представляется частью общей политики Пекина по использованию центральноазиатских СМИ для продвижения позитивного имиджа Китая и негативного образа «коллективного Запада», а также прочих внешнеполитических приоритетов КНР (см. подробности в наших предыдущих выпусках).

Тем временем президент РК Касым-Жомарт Токаев дал интервью «Центральному телевидению Китая» (CCTV, материнской компании CCTV+) накануне своей поездки в КНР, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и принять участие в саммите «Китай-Центральная Азия», сообщило 12 мая издание «Zakon.kz» со ссылкой на сюжет канала. Токаев сказал, что Китай играет все более важную роль в Центральной Азии, и будет расти, «что вполне естественно» и РК будет всячески способствовать развитию сотрудничества во всех сферах. Казахстан и Китай, по его мнению, являются странами, имеющими «свой путь развития». Отношения со странами Запада могут быть полезны их наработанным опытом: «В первую очередь, я имею в виду опыт в области технологий, образования и так далее. Считаю, что мы должны обогащать друг друга, извлекая хорошие уроки, но в то же время, конечно, не должно быть никаких вмешательств во внутренние дела каких-либо стран извне».

Российские и казахстанские СМИ на этой неделе опубликовали выдержки из статьи посла Казахстана в Китае Шахрата Нурышева, вышедшей 28 апреля в издании «ChinaDaily», публикуемом Центральным отделом пропаганды Компартии Китая. В материале, подводящем подытог партнерских отношений Китая и Казахстана, заявляется о «новой главе партнерства» и «качественно новом уровне политического доверия».

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев посетил КНР, где встретился с замминистра сельского хозяйства КНР Ма Юсяном и секретарем парткома КПК Синьцзяна Ма Синжуем, а также представителями китайских аграрных компаний COFCO и CITIC Group. На встречах обсуждалось создание совместного подкомитета по сельскому хозяйству, потенциальное повышении товарооборота между СУАР и РК до 1 млрд долларов в год (с показателя в 382 млн долларов в 2022 году), а также препоны, с которыми сталкивается Казахстан при экспорте сельхозпродукции в КНР.

Казахстан и Китай планируют создать «Хоргосский узел» – «кластер объектов», расположенных на границе двух государств, написал 10 мая «Forbes.kz» со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК. По информации издания, в состав узла войдут специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота», Центр пограничного сотрудничества «Хоргос», станция «Алтынколь» и терминал «Сухой порт». Цель объединения – создание единой системы, что позволит «нарастить объем экспорта различных товаров, перевозки транзитных грузов между двумя странами, улучшить производственную кооперацию китайских и казахстанских компаний». Официальных сроков реализации проекта в статье названо не было.

Пресс-служба казахской нефтегазовой компании АО «КазТрансОйл» 15 мая рассказала о продлении контракта на поставки российской нефти через РК в КНР: «Дополнительное соглашение к договору между АО “КазТрансОйл” и ПАО “НК «Роснефть” предусматривает пролонгацию договора до 1 января 2034 года, транспортировку 10 млн тонн российской нефти в год в Китайскую Народную Республику и сохранение действующего тарифа» (за перевозку 1 тонны российской нефти компания берет 15 долларов). За первые четыре месяца 2023 года через РК в КНР было транспортировано уже 3,2 млн тонн нефти.

Делегация во главе с акимом Туркестанской области Казахстана отправилась в КНР, чтобы перенять опыт «по экономическому развитию», сообщил 12 мая «KzInform». Делегация была заинтересована в широком спектре тем: текстильная промышленность, автомобилестроение, инвестиции, нефтяная промышленность и другие. В ходе поездки делегация провела множество встреч в разных городах страны. Сообщается, что деловая поездка продолжается. Ожидается, что «результатом визита станет открытие в Туркестанском регионе заводов и фабрик по опыту китайских предпринимателей при поддержке местных инвесторов».

На предприятии Astana Motors Автомобили будут производиться автомобили модели Alsvin китайской марки Changan, написал 14 мая «Tarantas News». В новости говорится, что первоначально на этих мощностях планировалось выпускать кроссовер ​​Changan CS75, однако в итоге выбор был сделан в пользу бюджетного седана Alsvin. Ожидается, что «до 60% выпускаемой продукции» будет уходить на экспорт.

Узбекистан

Президент РУ Шавкат Мирзиёев сообщил, что государство будет бороться с бедностью, взяв за основу китайский опыт. Такое заявление опубликовано на официальном сайте президента 10 мая. Мирзиёев поручил правительству разработать комплекс мер, направленных на сокращение бедности в соответствии с недавно принятыми поправками в конституцию страны. «Достоин внимания опыт Китая по сокращению бедности. Делегация нашей страны недавно побывала в Китае для изучения этого опыта и разработки новых подходов. Китайские специалисты были привлечены в Министерство занятости и сокращения бедности», – заявил президент. (О поездке узбекистанских ученых в КНР мы писали в одном из предыдущих дайджестов.)

Китай стал лидером по инвестициям в Узбекистан в первом квартале 2023 года, написал 13 мая руководитель пресс-службы Агентства по статистике страны в своем телеграм-канале. Исходя из приведенных данных, всего за указанный период Узбекистан получил «иностранных инвестиций и кредитов, поглощенных в основной капитал» на 25,1 трлн сумов (около 2,2 млрл долларов), из них 19,9% принадлежат КНР, 15,7% – России, 13,5% – Саудовской Аравии.

В январе-марте 2023 года в Узбекистан было импортировано 6007 автомобилей из Китая, согласно данным Агентства по статистике РУ. Таким образом, КНР стал ключевым поставщиком автомобилей, на втором месте Корея с 3643 шт., на третьем – США с показателем в 460 шт. Всего в РУ было импортировано машин на общую сумму 283,7 млн долларов, что, по информации агентства «Курсив», на 23,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ассоциация китайских предпринимателей в Узбекистане подписала меморандум о сотрудничестве с Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей (УзРТСБ), объявила пресс-служба биржи 10 мая, добавив, что в торжественном мероприятии подписания документа приняли участие более 30 китайских компаний. Председатель правления УзРТСБ Зиёвиддин Бадриддинов в своей речи отметил, что соглашение поможет «раскрыть неиспользованный потенциал» товарооборота между странами.

Развитие «геоинформационных систем и искусственного интеллекта» обсуждалось на встрече глав Агентства инновационного развития РУ и китайской компании «SuperMap International» 10 мая, пишет «Национальный научный портал». На встрече была достигнута некая «договоренность» о «сотрудничестве в области дистанционного зондирования земли, спутниковой связи, использования навигационных систем для повышения эффективности в сферах сельского и водного хозяйства» и других.

Делегация из Ташкентского государственного университета востоковедения (ТГУВ) посетила Пекин, чтобы обсудить перспективы сотрудничества с ведущими китайскими вузами. Новость об этом 13 мая опубликовало ИА «Дунё». Делегация провела встречи с руководством таких вузов, как Пекинский университет иностранных языков и Пекинский университет языка и культуры. По итогам встреч со вторым университетом удалось подписать меморандум о взаимопонимании.

Китайский визовый центр открылся в Ташкенте 15 мая, пишет Podrobno.uz. Поначалу центр сможет принимать по 80 человек в день, а дальнейшем его пропускную способность планируется увеличить. «Мы стоим на пороге очень важных событий. И открытие визового центра в преддверие визита Шавката Мирзиеева в Китай говорит не только о высоком уровне стратегического развития двустороннего партнерства, но и об интенсивности отношений между нашими странами», – заявил начальник консульско-правового департамента МИД Узбекистана Шухрат Махмудов во время своего выступления на церемонии открытия центра.

Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11 мая провел встречу с генсеком ШОС Чжан Минем, говорится в заметке пресс-службы секретариата организации. Участники обменялись мнениями по направлениям взаимодействия в рамках ШОС, а также о развитии сотрудничества стран-участниц.

В социальных сетях распространилась информация о том, что Кыргызстан передает Китаю одно из крупнейших в мире месторождений железной руды Жетим-Тоо в счет долга. В связи с этим глава службы информационной политики администрации президента КР Дайыр Орунбеков в публикации от 11 мая на своей странице в Facebook выступил с опровержением. «Мы управляем Жетим-Тоо на 100%. Ни один процент не может быть отдан кому-то другому», – написал чиновник. Он также заявил, что вскоре государство построит металлургический завод, создаст рабочие места для местных жителей.

Председатель Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша КР Мурадил Сыдыков провел встречу с представителями четырех китайских компаний из городов Сиань и Тайюань, написала 12 мая пресс-служба законодательного органа. Кыргызстанская сторона обратила внимание на ряд крупных проектов, реализуемых государством совместно с КНР в таких сферах, как энергетика, дорожное строительство и других. «Кыргызстан открыт для внешних инвестиций. Мы готовы оказать содействие инвесторам», – заявил Сыдыков. Представители китайских компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве, отдельно выделив сферы «транспорта, строительства автомобильных дорог, открытия дилерского центра по поставке дорожно-строительной техники, электромобилей и электробусов и др.», говорится в заметке.

Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвень провела встречу с зампредом Кабмина КР Бакытом Торобаевым, сообщила пресс-служба кыргызстанского ведомства 11 мая. Исходя из приведенных в новости данных, речь шла о «реализации проектов в энергетической, торгово-логистической, агропромышленной, сельскохозяйственной, экономической и бизнес сферах». Не обошлось и без обсуждения грядущего официального визита главы Кыргызстана в Китай. «Уверен, что по итогам данных визитов кыргызско-китайское взаимодействие перейдет на новый уровень», – сообщил Торобаев.

На следующий день Ду Дэвень встретилась с главой МИД КР Жээнбеком Кулубаевым, со ссылкой на пресс-службу министерства 12 мая пишет «Kabar». Сообщается, что на встрече обсуждались грядущий визит президента Кыргызстана в КНР в рамках саммита «Китай-Центральная Азия», подготовка «проектов документов, выносимых на подписание» по итогам визита, а также вопросы «торгово-экономической сферы и реализацию проектов инфраструктурного характера за счет грантовых средств правительства КНР».

Таджикистан

«China Southern Airlines» 18 мая открывает новый рейс в Душанбе, объявило 13 мая «Синьхуа». Рейс Сиань-Урумчи-Душанбе планируется выполнять раз в неделю, по четвергам. «Большинство пассажиров сейчас совершает служебные и деловые поездки, в будущем ожидается рост спроса среди туристов», – прокомментировал запуск новых направлений заместитель директора сианьского филиала «China Southern Airlines» Ли Цзюцюань.

Руководство таджикистанского авиаперевозчика «Somon Air» провело встречу с представителями китайского авиапроизводителя «AVIC INTL» с целью обсуждения потенциальной покупки самолета Y-12, рассказала пресс-служба компании из РТ 11 мая.

Туркменистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с первым заместителем главы МИД Китая Ма Чжаосюйем, написало 13 мая ИА «Turkmenportal» со ссылкой на телепрограмму «Ватан». В заметке говорится, что китайский дипломат передал Бердымухамедову приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в саммите «Китай-Центральная Азия» 18-19 мая. Ма отметил, что «в Китае придают большое значение дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений с Туркменистаном, в том числе в формате “Центральная Азия-Китай”». Президент в ответ поблагодарил руководство Китая за приглашение, добавив, что «неуклонное развитие и укрепление отношений с Китаем <...> являются одним из приоритетных направлений внешнеполитической стратегии Туркменистана».

В тот же день Ма провел встречу с и.о. министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым. На встрече туркменистанский дипломат отметил, что «туркмено-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства динамично развиваются по многим направлениям», говорится в новости пресс-службы туркменистанского МИДа от 13 мая. Стороны обратили внимание на «схожесть или близость позиций двух стран по актуальным вопросам международной и региональной повестки», а также обозначили взаимный интерес к развитию сотрудничества в рамках формата «Китай-Центральная Азия».