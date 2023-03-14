Китай-Центральная Азия: «всепогодная дружба» и «удельный вес» Пекина

Все главы стран ЦА поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя Китая. КНР открывает групповые туры в Казахстан и Узбекистан. Посол РК в Китае провел пресс-конференцию для китайских СМИ, поставки сельхозпродукции из РК в КНР растут, но есть сложности с логистикой, и кроме того отношения между странами может омрачить смерть очередного узника синьцзянских лагерей. Узбекистан призывает Китай включаться в развитие инфраструктурных проектов, в Ташкенте ждут новые автобусы и открывают новые авиамаршруты. В Кыргызстане посчитали «удельный вес» Китая в общем объеме притока и оттока инвестиций. Правительство КР планирует встретиться с крупным китайским бизнесом, работающим в стране. Круглый стол, чувствующий «всепогодную дружбу» между КНР и Таджикистаном, прошел в Душанбе. Туркменистан готовится открыть авиасообщение с Китаем, пассажирам понадобится отрицательный ПЦР-тест.

Центральная Азия

В Китае возобновили групповой туризм в Узбекистан, Казахстан и еще 38 стран с 15 марта, сообщило 10 марта Министерство культуры и туризма КНР. В сообщении уточняется, что организация будет осуществляться на «экспериментальной основе» в формате «авиабилеты + отели». Это не первая группа стран, в которую Китай возобновляет туристические поездки. Так, агентство «Курсив» в публикации от 12 марта написало, что «с 8 января 2023 года власти КНР стали поэтапно открывать другие страны для туристических поездок своих граждан и возобновили прием и рассмотрение заявок на получение загранпаспортов».

10 марта Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР на третий пятилетний срок, написало Радио «Свобода». Президенты всех стран Центральной Азии поздравили китайского лидера. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании отметил, что «масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются». Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил надежду, что «совместными усилиями многоплановое взаимодействие наших государств будет и впредь динамично развиваться во благо наших народов». Кыргызский лидер Садыр Жапаров заявил, что «с теплотой» вспоминает встречи с главой Китая, которые, по его словам, «придали мощный импульс развитию кыргызско-китайских отношений добрососедства». Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил «удовлетворение динамикой неуклонного развития и расширения таджикско-китайского всестороннего стратегического партнерства». А руководитель Туркменистана Сердар Бердымухамедов заметил, что отношениям двух стран был придан «новый импульс» в ходе его визита в КНР.

Казахстан

Посол РК в КНР Шахрат Нурышев рассказал журналистам Китая о предстоящих внеочередных выборах «депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК», сообщается на сайте посольства РК в КНР 10 марта. Во время брифинга «Нурышев подробно ознакомил китайских журналистов с ходом текущей избирательной кампании, особенностями выборной системы РК, а также в целом с осуществляемыми в стране всесторонними реформами». Среди участников были журналисты таких изданий, как «Жэньминь Жибао», «China Daily», «Global Times» и многих других СМИ. Выборы состоятся 19 марта.

Нурышев, по видимому, в ходе пресс-конференции заявил о поддержке страной китайского документа с 12 тезисами по политическому урегулированию украинского кризиса, пишет издание Global Times 10 марта. МИД РК ранее уже заявлял о лояльности к этой инициативе. «Недавно Казахстан также провел политические консультации с Китаем, обменявшись мнениями по глобальным проблемам и актуальным темам в поиске точек соприкосновения», – приводит издание цитату Нурышева. Кроме этого, посол рассказал о планах президента РК Касыма-Жомарта Токаева приехать в Китай в этом году «для участия в первом саммите Китай-Центральная Азия и третьем Форуме международного сотрудничества “Один пояс, один путь”». Посол добавил, что второй саммит Китай-Центральная Азия Казахстан готов провести у себя.

Тем временем двумя днями ранее Радио «Азаттык» сообщило о смерти этнического казаха Бакытхана Мырзана, «который содержался в заключении тюрьме в китайском регионе Синьцзян». По информации его сестры, Алмахан Мырзан, мужчина был отправлен под стражу на 14 лет «за осуществление религиозной практики». Алмахан Мырзан несколько лет требовала от властей возвращения брата к семье в Казахстан. Посольство Китая не комментировало ситуацию, а МИД РК «попросил время, чтобы уточнить информацию у коллег». Издание Минтруда и соцзащиты населения РК 13 марта сообщило о возвращении в страну за первые два месяца 2023 года 3 134 этнических казахов. Среди общего числа переехавших 16,3% прибыли из КНР.

Издание «Zakon.kz» в статье от 10 марта цитирует слова экспертов о том, что из-за скромных прогнозов властей КНР по росту ВВП – примерно на 5%, что является самым низким показателем на протяжении 20 лет – снизилась цена на нефть на мировом рынке. 13 марта баррель нефти Brent торговался по 82,07 доллара, а 6 марта еще по 86,18. В материале издания также приводятся и другие факторы снижения цены на нефть. Для Казахстана такие котировки «комфортны»: «Наш сорт KEBCO торгуется со скидкой в 3 доллара к цене Brent и продается сейчас примерно по 80 долларов за баррель. Это хороший для Казахстана уровень цен», – приводит издание слова директора ТОО «DAMU Capital Management» Мурата Кастаева.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил завод «Hyundai Trans Almaty», выпускающий транспортные средства различных брендов, сообщила пресс-служба премьер-министра 10 марта. Издание LS в с своей публикации добавляет, что в ходе визита президент холдинга «Астана Групп» Нурлан Смагулов обратил внимание премьер-министра на сроки доставки товаров из КНР в РК: «До 180 дней груз на китайской стороне не можем провезти в Казахстан. Просим вас дать приоритет на вывоз комплектующих для транспорта, который участвует в госзакупках». Смаилов заявил, что у РК есть договоренности об очередных снятиях ковидных ограничений на границе между странами, что позволит нарастить объемы перевозки грузов и снизить время доставки.

Аким Алматы Алишер Абдыкадыров рассказал о планах по строительству завода по выпуску китайских машин Geely и Exeed. Планируется, что в год на предприятии будет выпускаться 80 тыс. машин. На родине марки считаются конкурентами, но в РК их «представляет компания Orbis Auto», говорится в новости издания IXBT.com от 12 марта. В сентябре мы писали о планах по строительству в РК другого машиностроительного завода по выпуску китайских марок Cherry, Haval и Changan.

«Қазақстан темір жолы» («Казахстанские железные дороги» или КТЖ) 6 марта сообщили о росте перевозок зерна в КНР в 4 раза за январь-февраль 2023 года по сравнению с этим же периодом 2022 года. Экспорт продуктов перемола в КНР по сети дорог в первые два месяца 2023 года вырос в 5 раз. При этом конкретные цифры не называются. Небольшую деталь добавляет «АПК-Информ» в новости от 13 марта, заявляя, что Китай стал основным покупателем казахских пшеничных отрубей в январе 2023 года: общий экспорт этого продукта вырос в сравнении с январем 2022 года почти в 2 раза и составил 38,5 тыс. тонн вместо 20,2 тыс. тонн, из них Китай за первый месяц 2023 года импортировал 30,72 тыс. тонн вместо 8,39 тыс. тонн в январе 2022 года.

Тем временем представитель Зернового союза РК (ЗСК) Евгений Карабанов высказался 13 марта о проблемах в доставке зерна на рынок КНР, объяснив, что пока в Китай «не пропускали из-за карантина» зерновые грузы, свободную нишу на железной дороге занял Соколовско-Сарбайский обогатительный комбинат, перенаправивший после введения против России санкций свою продукцию в Китай. «Теперь, чтобы зерно поехало, надо их двинуть. Двигаться они не хотят и плюс заявляют, что 60 тысяч человек без работы останутся», – приводит цитату Карабанова издание «Agroqogam.kz». Также издание со ссылкой на ЗСК добавляет, что вторая железнодорожная нитка по пути Достык – Мойынты должна увеличить поток поездов с 12 до 60 «пар поездов», закончить ее прокладку должны в 4 квартале 2025 года.

Узбекистан

В Ташкенте 7 марта прошла первая встреча спецпредставителей стран-соседей Афганистана, сообщила пресс-служба МИД РУ. Участники из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Китая, Пакистана, Ирана и России обсудили «текущую ситуацию в Афганистане». Ключевой темой разговора стало обеспечение Афганистану гуманитарной помощи, а также активное его включение в «процесс региональной взаимосвязанности». Среди прочего стороны подчеркнули, что «обеспечение права на работу и образование для афганских женщин должно стать неотъемлемой частью нового общества Афганистана». Также на встрече поднимались вопросы снижения наркотрафика из страны, уменьшение террористической угрозы и другие темы.

О железной дороге «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» шла речь на встрече президента РУ Шавката Мирзиёева и председателя Кабмина КР Акылбека Жапарова 9 марта, написала пресс-служба президента. В рамках диалога об укреплении отношений сторон подчеркивалась «необходимость активной подготовки этого проекта».

Представитель Торгово-промышленной палаты Узбекистана в Китае Джамшид Сулайманов дал интервью агентству «Синьхуа», в котором отметил, что «интерес китайских потребителей к импортной сельскохозяйственной продукции», по его мнению, «создает потенциальные возможности для экспорта сельхозпродукции из Узбекистана». Интервью опубликовано 9 марта. Сулайманов отдельно подчеркнул, что считает важным этапом на пути увеличения роста торговли создание «новых инфраструктурных проектов», а также «упрощение таможенных процедур». В заключение чиновник высказал мнение, что развитие инициативы «Один пояс, один путь» «будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между Узбекистаном и Китаем».

Китайская компания «King Long» поставит в Узбекистан 200 автобусов «высокой вместительности», написало 9 марта агентство «Синьхуа». В материале говорится, что компания 8 марта завершила производственный процесс первой партии, состоящей из 200 18-метровых автобусов, работающих на сжиженном газе. Эти автобусы будут отправлены в Ташкент. Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев несколько недель назад подписал постановление, из которого следует, что для нужд Ташкента будет закуплено 1000 китайских автобусов, еще 1000 – для города Нукуса. Мы писали об этом в одном из предыдущих дайджестов.

Китайская авиакомпания «Loong Air» увеличивает число полетов в Узбекистан и открывает новое направление Чэнду – Ташкент – Чэнду, сообщило 10 марта пресс-служба «Uzbekistan Airports». В заметке говорится, что с 26 марта рейс Сиань – Ташкент – Сиань будет выполняться 3 раза в неделю вместо одного. Рейсы по новому направлению из Чэнду также будут осуществляться 3 раза в неделю.

Кыргызстан

Китай занял второе место по «удельному весу» прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Кыргызстан и первое по «удельному весу» оттока инвестиций из страны в 2022 году, собъявил Нацстатком КР 10 марта. В публикации отмечается общий рост притока ПИИ на 4% по сравнению с 2021 годом и сокращение оттока на 3%. При этом в основном (более 95%) ПИИ направляются в «предприятия добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, сферу финансового посредничества и страхования, оптовой и розничной торговли, а также информации и связи». По показателю притока лидирует Турция (30,7%), Китай (26,3%) и Нидерланды (5,9%). По показателю оттока ПИИ первое место занимает Китай (38,3%), за ним следом идут Турция (35,4%) и Канада (11,6%). «Основной отток прямых иностранных инвестиций (около 92%) наблюдался из предприятий сферы добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, финансового посредничества и страхования, а также геологоразведки», – говорится в заметке.

Зампред Кабмина КР Бакыт Торобаев 13 марта встретился с замгендиректора китайской корпорации «China Communications Construction Group Limited» Чен Чжуном, написала пресс-служба кыргызстанского ведомства. Торобаев рассказал собеседнику о запланированной встрече с «представителями китайских организаций, работающих в КР», в ходе которой «планируется обсудить вопросы, интересующие китайских бизнесменов, а также реализацию ряда совместных проектов». Он также упомянул прошедшую встречу с компанией «China Road», о которой нет упоминаний в СМИ. В сообщении говорится, что КР предлагает китайским партнерам сотрудничество в «сфере энергетики, строительства автомобильных и железных дорог, улучшения авиасообщения».

Расширение авиасообщения между Кыргызстаном и Китаем обсудили посол КР в КНР Актилек Мусаева и директор международного департамента Администрации гражданской авиации КНР Чэнь Вэй, написала пресс-служба посольства 10 марта. Участники обсудили открытие «прямого авиасообщения между Бишкеком и Пекином», «дополнительных воздушных коридоров», а также организацию грузового сообщения между странами «с целью развития электронной коммерции».

8 марта между Бишкеком и Кашгаром было открыто автобусное сообщение, сообщила 10 марта пресс-служба Минтранса КР со ссылкой на ГП «Кыргыз автобекети». В заметке говорится, что автобусы будут курсировать между городами по средам и воскресеньям.

Таджикистан

В Баку 10 марта прошел X Глобальный Бакинский форум «Мир сегодня: вызовы и надежды», на котором в том числе обсуждалась транспортная инфраструктура стран Центральной Азии, пишут «Vesti.az». В своем выступлении министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим отметил, что «Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Турция вносят свой вклад в “Шелковый путь” и соединяют Китай с Западом», а экс-премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев в продолжение добавил, что «недавно Китай, Кыргызстан и Узбекистан договорились о строительстве дороги протяженностью 800 км через Кыргызстан», которая также важна для региона.

Круглый стол, посвященный отношениям Китая и Таджикистана, прошел 6 марта в Центре дружбы и сотрудничества ШОС в Душанбе, написало 7 марта агентство «Синьхуа». На мероприятии выступили посол КНР в Таджикистане Цзи Шуминь, ректор Академии госуправления Абдухалил Гафурзода, советник МИД Таджикистана Мухаммад Эгамзод и председатель Консультативного совета ЦДС ШОС в Таджикистане Рашид Алимов. Участники говорили о китайско-таджикистанских отношениях и их развитии: «Было подчеркнуто, что Пекин и Душанбе отводят двусторонним отношениям приоритетное место в своей внешней политике, стремятся к развитию всепогодной дружбы и созданию сообщества с единой судьбой для человечества», – говорится в заметке.

Туркменистан

Пассажирам, вылетающим из Туркменистана в Китай, потребуется отрицательный ПЦР-тест, объявила пресс-служба «Turkmenistan Airlines» 9 марта. Перед полетом нужно заполнить «декларацию о здоровье» китайского образца, а во время – использовать маску. Напомним, прямые рейсы из Ашхабада в Пекин будут запущены 19 марта – мы писали об этом в одном из предыдущих дайджестов.