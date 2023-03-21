Китай-Центральная Азия: «грандиозные» планы Си Цзиньпина

Си Цзиньпин разослал поздравления с Наврузом главам стран ЦА и заодно пригласил их на майский саммит «Китай – Центральная Азия». Это происходило на фоне снижения поставок газа в КНР со стороны стран ЦА. Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с послом Китая. Премьер-министр страны запустил работу по уменьшению заторов на одном из погранпереходов на границе КНР и РК, эпопея длилась всю неделю. Посол РК в КНР съездил в в Синьцзян, где говорил о необходимости увеличивать торговлю, но промолчал о спецлагерях, а посол КНР в РК дал интервью, в котором заявил об активизации отношений между странами после пандемии. Узбекистан посчитал оборот с Китаем за первые два месяца 2023 года. Кроме этого, страна ищет возможности связать с помощью железной дороги РУ и Малайзию. Кыргызстан опубликовал данные взаимной торговли с КНР за январь и они снова не сходятся с данными китайской таможни. Кыргызстанские силовики провели несколько задержаний по делу о махинациях с китайскими грузами на границе с Узбекистаном. Чиновники КР вновь заявляют о важности строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Китай вновь лидирует по поставкам гумпомощи в Таджикистан, но ее общий объем заметно снизился. Туркменистан планирует оптимизировать свои таможенные операции, переняв опыт Китая.

Центральная Азия

Председатель Китая Си Цзиньпин 20 марта поздравил глав стран Центральной Азии с Наврузом и заявил, что рад будет принять их с госвизитами в КНР для двусторонних встреч и участия в саммите «Китай – Центральная Азия» в мае этого года. Так, о поздравлении Касым-Жомарта Токаева сообщила Акорда. В приведенной на сайте цитате Си говорит, что уделяет «повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений». В поздравлении, адресованном главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, китайский лидер напомнил о своем прошлогоднем визите, а также анонсировал обсуждение «больших планов» ЦА на грядущем саммите. «Грандиозными» назвал эти планы Си в послании президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. В поздравлении лидеру Кыргызстана глава КНР тоже заявил, что «придает повышенное внимание» развитию отношений между двумя странами.

Страны ЦА сокращают подачу газа в Китай. По данным Китайской таможни, которые приводит «Интерфакс» в заметке от 20 марта, за январь 2023 года из России было поставлено суммарно 2,7 млрд кубометров газа – по газопроводу и в сжиженном виде. При этом, Туркменистан и Катар поставили по 2,2 млрд кубометров, а Австралия 1,9 млрд кубометров газа. Уточняется, что для Туркменистана этот объем является самым низким за последние 27 месяцев. «Все поставщики газа из Центральной Азии сокращают экспорт, направляя объемы на покрытие потребностей внутреннего рынка. <...> Почти прекратил поставки Казахстан, полностью остановил экспорт Узбекистан», – говорится в новости.

Казахстан

Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с послом Китая, сообщила пресс-служба главы страны 14 марта. Во время разговора были затронуты предстоящий госвизит Токаева в Китай и майский саммит «Китай – Центральная Азия». В заметке также упоминается, что Токаев «высоко оценил миротворческие усилия Председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины».

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании в правительстве обсудил заторы на погранпереходе «Нұр Жолы» на границе с Китаем. «В частности, это связано с увеличением грузопотока на фоне снятия Китаем антиковидных транспортных ограничений», – сказано в новости на сайте премьер-министра от 14 марта. В сутки через границу проходит около 100 машин, так как из-за «административных барьеров» и других причин погранпереход работает «не в полную силу». Смаилов «поручил в трехдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров», чтобы через границу в сутки проходило около 1000 машин. «Бизнес к нам обращается за помощью. У людей грузы стоят, они ничего сделать не могут там», – добавил Смаилов.

Комитет госдоходов МФ РК (КГД МФ РК) отчитался 16 марта о результатах работы по устранению проблем на погранпункте «Нұр Жолы», назвав ряд причин, которые мешают вернуться «к “бесшовному” перемещению через границу, как это было до пандемии». Одна из причин – отсутствие виз КНР у «большинства перевозчиков», чем пользуются другие водители, которые берут за доставку грузов через границу большую оплату. Кроме этого, у части водителей нет документов для международных перевозок, что вызывает задержки при переходе границы. Проблемы возникают и в использовании сервиса электронной очереди «CarGoRuqsat», где перевозчики могут забронировать время для пересечения границы. В сервисе есть пользователи, которые занимают место «“про запас”, не имея всех необходимых документов». И те, кто бронируют дату перевозки и ближе к ней начинают завышать стоимость доставки. Про внедрение системы электронной очереди на разных КПП мы писали ранее. Издание informburo.kz 16 марта приводит слова спикера сената Маулена Ашимбаева, который заявил, «что в заторах, которые периодически образуются на казахстанско-китайской границе, заинтересованы некоторые лица, в том числе коррупционеры».

Затем 20 марта на сайте премьер-министра появились новые данные о результатах принятых мер по увеличению пропускной способности на пункте «Нұр Жолы» на границе с КНР: «В частности, за 19 марта из КНР в РК въехало более 680 грузовых транспортных средств (13 марта было порядка 150 ед.), а из РК в КНР – около 140 машин. Фактическая очередь на границе снизилась с 300 ед. в первые дни до порядка 70 транспортных средств по состоянию на 20 марта. С казахстанской стороны в ней преимущественно стоят перевозчики, ожидающие получения китайских виз», – говорится в сообщении. Смаилов поручил упростить «допуск казахстанских компаний к международным перевозкам», а также «оптимизировать порядок формирования электронной очереди на проезд через пограничные пункты пропуска», подключив к работе НПП «Атамекен».

Кроме того, издание Orda.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК 19 марта сообщило о распространяющихся фэйках в соцсетях о том, что «27 февраля по новому закону сотрудники территориальных подразделений Комитета транспорта МИИР РК на казахстанско-китайской границе выпускают лишь грузовики с экологическим сертификатом Евро 5 и Евро 6, которые в Казахстане попросту негде получить». МИИР опроверг эту информацию, заявив, что сертификаты Евро 5 и Евро 6 не являются обязательными для международных перевозок.

Дочерняя компания «Қазақстан темір жолы» («Казахстанские железные дороги» или КТЖ) KTZ Express и казахстанская логистическая компания «Atasu Logistics» запустят поезд для «ускоренной доставки» товаров, которые заказывают в интернет-магазинах Китая. Состав будет еженедельно отправляться «по маршруту Урумчи (КНР) через пограничный переход “Алашанькоу – Достык” в направлении России, а также в Узбекистан и Таджикистан», – сообщается в новости пресс-службы КТЖ от 14 марта. Срок доставки товаров – 7-10 дней. Если потребность в доставке грузов возрастет, то организаторы увеличат количество рейсов.

Посол РК в Китае Шахрат Нурышев съездил в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР. Во время поездки посол встретился с секретарем партийного комитета СУАР, членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ма Синжуем, пишет МИД РК 19 марта. Во время разговора Нурышев высказался о необходимости стабильной работы погранпереходов между странами и «возобновления деятельности Международного центра приграничного сотрудничества “Хоргос”» для наращивания торговли. Для достижения этой же цели страны планируют строительство «третьего железнодорожного перехода в пункте пропуска “Бахты-Покиту”» и открытие «“зеленых коридоров” для ускоренного прохождения казахстанских продовольственных товаров на территорию КНР». Ма Синжуй поддержал идеи посла и выразил «готовность к увеличению пропускной способности пунктов пропуска на границе» и запуску «зеленых коридоров». Кроме этого, Нурышев встретился «с гражданами КНР казахской национальности». Посол рассказал о мерах поддержки для них со стороны РК и проводимых реформах в стране. Однако, судя по заметке, во время встреч в СУАР Нурышев никак не упоминал проблему заключения этнических казахов Синьцзяна в так называемые «лагеря перевоспитания», фактически функционирующие как колонии строгого режима.

Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахским СМИ, которое, в том числе, разместило издание «Kazakhstan Today» 20 марта. Посол рассказал о прошедших с 5 по 13 марта в КНР «двух сессиях» – «сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и первой сессии Всекитайского комитета НПКСК 14-го созыва». Также Чжан Сяо высказался о сотрудничестве КНР и РК. По мнению китайских дипломатов пандемия коронавируса идет на спад, «китайская дипломатия нажала "кнопку акселератора", и прозвучал призыв к общему сбору», – говорит посол в интервью. Чжан Сяо считает, что «отношения между Китаем и Казахстаном также будут ускоряться, "восстанавливать" то, что было утрачено за трехлетний период пандемии».

Китайские студенты приняли участие в конкурсе на знание казахского языка, говорится в новости на сайте посольства РК в Китае 20 марта. Конкурс был организован при участии казахского ведомства и Пекинского университета иностранных языков. Перед участниками конкурса выступил глава посольства Нурышев, он также встретился с секретарем партийного комитета Пекинского университета иностранных языков Ван Динхуа. Участники обсудили «перспективы сотрудничества в области образования, вопросы установления партнерских отношений с казахстанскими вузами, а также возможность обучения и стажировок казахстанских студентов и преподавателей в данном университете».

19 марта в РК прошли внеочередные выборы депутатов Мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). В Китае также работали избирательные участки при посольстве РК в КНР в Пекине, а также в Шанхае и Гонконге, пишет информагентство «Казинформ» 19 марта. Телеграм-канал МИД Казахстана 20 марта опубликовал данные о явке избирателей на пункты голосования за рубежом, всего их было 77. В голосовании приняло участие 72,54% избирателей – 8800 из 12132 человек.

Министерство труда и соцзащиты РК 20 марта привело данные о занятости иностранных граждан на территории РК. Больше всего разрешений на работу на 1 марта 2023 года было выдано работникам из КНР – 3 411. Следом идут Индия (1 685) и Турция (1 523).

Узбекистан

Китай занял второе место по объему товарооборота с Узбекистаном за первые два месяца этого года, сообщило 17 марта Агентство статистики РУ. По данным ведомства, общий объем взаимной торговли Узбекистана с Китаем составил 1,33 млрд долларов. Первое место в рейтинге заняла Россия (1,45 млрд долларов), третье – Казахстан (699 млн долларов). При этом экспорт товаров из РУ в КНР составил 183 млн долларов, а импорт китайских товаров – 1,14 млрд долларов. По последнему показателю Китай лидирует, опережая Россию (996 млн). Говоря про общий объем внешней торговли Узбекистана, ведомство отмечает, что он вырос на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между странами за январь-февраль 2023 года составил 1,51 млрд долларов, экспорт товаров из КНР в РУ – 1,42 млрд долларов, импорт из РУ в КНР – 87,59 млн долларов.

Узбекистан планирует создать транспортный коридор «Узбекистан – Казахстан – Китай – Лаос – Таиланд –Малайзия», об этом шла речь на встрече генконсула РУ в Бангкоке Фахриддина Султанова с представителями Министерства общественных работ и транспорта Лаоса, о которой 18 марта написало агентство «Дунё». В ходе встречи лаосская сторона заявила о готовности рассмотреть создание такого транспортного коридора со странами ЦА. В ответ Султанов пообещал организовать командировку узбекистанских специалистов в Лаос для «обсуждения потребностей в железнодорожных перевозках через Лаос и возможности реализации совместных проектов».

Вопрос строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» среди прочих обсуждался на межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Кыргызстаном, которая прошла 17 марта в Ташкенте, написала пресс-служба кыргызстанского ведомства. Сообщается, что в заседании принял участие замглавы Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев, который в своей речи «остановился на вопросах реализации экономических проектов, обратив внимание на соглашения по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Камбар-Атинской ГЭС». Также на встрече шла речь о «расширении межрегионального диалога и экономического сотрудничества».

Кыргызстан

Взаимная торговля между КР и КНР в январе этого года составила 304,46 млн долларов, такие данные 13 марта опубликовал Нацстатком Кыргызстана. По данным ведомства, это на 24,9% больше, чем в том же периоде прошлого года. При этом, объем импорта из Китая составил 298 млн долларов (рост на 23,5%), а экспорта – 5,71 млн (рост на 215,7%). По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот стран в январе составил 1,075 млрд долларов, экспорт из КНР в КР 1,072 млрд долларов, а импорт из КР в КНР 3,3 млн долларов. Ранее мы писали об огромных разрывах в таможенной статистике стран за 2022 год, а также о причинах такого расхождения.

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал сотрудников таможни, которые, судя по приведенной информации, подозреваются в махинациях с китайскими грузами, сообщило 18 марта Радио «Азаттык» со ссылкой на ГКНБ. В заметке говорится, что сотрудники таможни наладили «устойчивый канал незаконного ввоза товаров». «Отдельные компании, пользуясь покровительством должностных лиц ГТС, оформляли транзит товаров из Китая через Кыргызстан в Узбекистан. Однако товар разгружался на территории КР, а в Узбекистан заезжали пустые фуры, опломбированные поддельными ГТД и средствами таможенной идентификации», – цитирует Радио «Азаттык» представителей ГКНБ. Также сообщается, что нанесенный ущерб предварительно оценивается в один миллиард сомов или 11,5 млн долларов.

Первый заместитель председателя Кабинета министров КР Адылбек Касымалиев назвал одной из приоритетных задач для страны строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». Такое заявление он сделал на пленарном заседании Международного экономического форума государств-участников СНГ «Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС», прошедшем в Москве. Об этом 18 марта написала пресс-служба Кабмина КР. «Для нас весьма важной задачей является скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”, которая призвана стать значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала Центрально-азиатского региона», – заявил Касымалиев. Он также добавил, что проект улучшит транспортный потенциал всей ЦА, а также поспособствует «углублению торгово-экономической интеграции стран СНГ с Китайской Народной Республикой».

Посол КР в Китае Актилек Мусаева 16 марта приняла участие в мероприятии «Китайский зодиак – символы счастья», написала пресс-служба кыргызстанского МИД. Организованное Китайским комитетом ШОС по добрососедству событие было посвящено нематериальному культурному наследию КНР. Мусаева в своей речи «выразила уверенность, что площадка данного мероприятия позволит значительно расширить сферу взаимодействия и активизирует как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество в сфере культуры».

Таджикистан

Китай занимает первое место по объемам поставок гуманитарной помощи в Таджикистан за январь-февраль текущего года, сообщило 17 марта издание «Asia Plus» со ссылкой на Агентство по статистике РТ. Исходя из приведенных данных, из общего объема 6,7 млн долларов, доля Китая составила 42,1%. На втором и третьем месте расположились Турция (14,3%) и США (12,2%). При этом общий объем гумпомощи сократился в 6,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Издание также сообщает, что «какие-либо данные по распределению гуманитарной помощи среди нуждающихся власти представителям СМИ не предоставляют».

Туркменистан

Минобразования Туркменистана проводит конкурс на обучение в китайских вузах, написал «Turkmenportal» 14 марта. Сообщается, что принять участие в конкурсе могут граждане Туркменистана возрастом от 18 до 25 лет со средним или средне-профессиональным образованием. Кандидатам придется пройти общеобразовательный тест, а также собеседование на знание истории Туркменистана. Перечень предлагаемых специальностей в источниках не приводится.

Представители таможенных служб Туркменистана и КНР 16 марта провели онлайн-встречу по вопросу взаимного признания уполномоченных экономических операторов (УЭО), об этом в тот же день сообщил «Orient». В заметке говорится, что «порядок и процедура получения статуса УЭО в Туркменистане находится на стадии разработки», поэтому туркменистанская сторона заинтересована перенять опыт Китая «по внедрению данной программы в таможенную деятельность». «УЭО – особая категория лиц, которым предоставляются упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям. Обычно этот статус получают крупные производственные или торговые компании, чтобы импортировать продукцию или сырье было проще и быстрее», – уточняется в новости.